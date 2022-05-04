4 мая 2022, 07:57
Автобус завис над рекой после ДТП: из него предлагают сделать мост
Жители Тираны, столицы Албании, который день обсуждают, что делать с рейсовым автобусом, застрявшим поперек реки Ланы. Большинство склоняется к тому, чтобы оставить автобус на месте и превратить его в мост или в художественную инсталляцию.
Дарья Климова Фото: Афиша Daily
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Автомобиль оперативно достали из реки, с автобусом дело обстояло сложнее. Пока спасатели разрабатывали план эвакуации, местные жители предложили оставить автобус на месте, пишет Афиша Daily. Мэр Тираны даже объявил в соцсетях голосование, на котором большинство высказались за то, чтобы превратить автобус в инсталляцию или новый пешеходный мост через Лану.
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