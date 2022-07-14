Автобусы MAN начали работать на электричестве еще полвека назад. Но зачем им был нужен прицеп?
Фото: MAN
В феврале 1970 года компания MAN Truck & Bus представила первый электрический автобус. Два года спустя на Олимпийских играх в Мюнхене лучшие спортсмены передвигались по спортобъектам на серийных электробусах данной марки.
Уже тогда в пресс-релизе MAN можно было прочитать, что «автобус должен внести позитивный вклад в борьбу с загрязнением воздуха и дорожным шумом в городах». Повестка дня, что называется, была актуальной – в Европе активно развивалась «волна автомобилизации», и в связи с этим во многих городах уже решались задачи по улучшению климатических условий.
«Таким образом, в начале 1970-х компания MAN решила приобрести собственный опыт в строительстве экологически чистого транспорта и внести свой вклад в защиту окружающей среды», - говорит Хеннинг Стиббе, глава исторического архива MAN Truck & Bus.
50 км на одной зарядке
Электробус, который обслуживал «седьмую» линию, был способен перевозить одновременно 99 пассажиров и имел запас хода на электрической тяге 50 км. Сегодня это кажется смешным, но аккумуляторы располагались в прицепе. На одной зарядке MAN мог колесить два-три часа. В специально оговоренном месте находился пункт замены аккумуляторов. Это, как вы понимаете, был другой прицеп с аккумуляторами (заряженными). Таким образом, батареи можно было быстро заменить, после чего электробус вновь отправлялся на маршрут.
Не только электричество, но и газ
Жители этого небольшого городка по достоинству оценили тихий и плавный ход автобуса с альтернативным приводом. Но повезло не только им. Настал 1972-й – год проведения Олимпийских игр в Мюнхене. И это было на руку компании MAN. Ее представители сумели договориться с оргкомитетом Игр, что развозкой спортсменов между Олимпийским парком и Олимпийской деревней занялись ее шаттлы.
При этом, что интересно, компания предоставила не только электробусы (два экземпляра), но и 8 автобусов с двигателями на природном газе. Эти машины работали по 20 часов в сутки, лучшие спортсмены со всего мира были довольны, а компания MAN показала, что крупный транспорт может быть безопасным и экологически нейтральным.
Второе поколение
Два года спустя, в октябре 1974-го, компания представила новые, доработанные электробусы. Их также отправили на тестовую эксплуатацию, на сей раз в город Менхенгладбах (также на западе Германии). Электробусы второго поколения получили заводской индекс SL-E и курсировали там аж до 1979 года.
Автобус будущего: он не такой, как все
В наши дни MAN продолжает производить автобусы на альтернативных приводах, при этом активно заглядывает в будущее. На смену актуальным 12-метровым MAN Lion’s City E вскоре могут прийти модели, которые будут выглядеть совсем не так, как мы привыкли.
В компании отмечают, что «ключевые вопросы, такие как автоматизация, габариты, а также концепция интерьера и дизайна, будут играть решающую роль для «автобуса будущего». В центре внимания, однако, всегда будут оставаться люди - клиенты, пассажиры и водители».
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16.07.2022, 14:00
BMW работает над серийным производством водородных автомобилей
Мюнхенский автостроитель BMW серьезно смотрит на такую область, как производство водородных автомобилей. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил председатель правления корпорации Оливер Зипсе. Читать далее
-
15.07.2022, 15:36
General Motors построит сеть быстрых зарядных станций. Инвестиции составят 750 млн долларов
Корпорация General Motors построит новую сеть быстрых зарядных устройств EV в партнерстве с Pilot Co., владельцем центров путешествий Pilot и Flying J, и сетью взимания платы c электромобилей EVgo.Читать далее
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14.07.2022, 15:11
Все «электрички» Hyundai будут иметь оригинальный дизайн. И появление Ioniq 6 EV – яркое тому подтверждение
Южнокорейская корпорация Hyundai Motor официально представила Ioniq 6. По мнению экспертов, это большой сдвиг в стилистике от другого электрического продукта марки - Ioniq 5, которого благоприятно приняла мировая публика.Читать далее
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14.07.2022, 14:11
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-
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