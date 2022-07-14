Автобусы MAN начали работать на электричестве еще полвека назад. Но зачем им был нужен прицеп?

В феврале 1970 года компания MAN Truck & Bus представила первый электрический автобус. Два года спустя на Олимпийских играх в Мюнхене лучшие спортсмены передвигались по спортобъектам на серийных электробусах данной марки.

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Первый электробус MAN был создан в сотрудничестве с компаниями-партнерами RWE, Bosch и Varta. Его появлению предшествовали 2 года усиленных инженерных и научных работ. Модель получила заводское обозначение 750 HO-M10 E и ее сразу отправили на новый испытательный трек при заводе в Мюнхене. Упомянутые нами Олимпийские игры (1972) в Мюнхене предоставили уникальную возможность презентовать электробус MAN всей планете, и это, как позже выяснилось, оказало значительное влияние на развитие данного вида транспорта.

Уже тогда в пресс-релизе MAN можно было прочитать, что «автобус должен внести позитивный вклад в борьбу с загрязнением воздуха и дорожным шумом в городах». Повестка дня, что называется, была актуальной – в Европе активно развивалась «волна автомобилизации», и в связи с этим во многих городах уже решались задачи по улучшению климатических условий.

«Таким образом, в начале 1970-х компания MAN решила приобрести собственный опыт в строительстве экологически чистого транспорта и внести свой вклад в защиту окружающей среды», - говорит Хеннинг Стиббе, глава исторического архива MAN Truck & Bus.

50 км на одной зарядке

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В январе 1971 года, то есть через 11 месяцев после всесторонних заводских испытаний и торжественной презентации бренд MAN передал прототип электробуса автопарку транспортной компании в г. Кобленце (запад Германии). Машине предстояло пройти годичные испытания в условиях регулярной эксплуатации.

Электробус, который обслуживал «седьмую» линию, был способен перевозить одновременно 99 пассажиров и имел запас хода на электрической тяге 50 км. Сегодня это кажется смешным, но аккумуляторы располагались в прицепе. На одной зарядке MAN мог колесить два-три часа. В специально оговоренном месте находился пункт замены аккумуляторов. Это, как вы понимаете, был другой прицеп с аккумуляторами (заряженными). Таким образом, батареи можно было быстро заменить, после чего электробус вновь отправлялся на маршрут.

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Не только электричество, но и газ

«Два прицепа с аккумуляторами – это несомненное преимущество первого электробуса MAN, - говорит Хеннинг Стиббе. - Поскольку оба можно было заряжать дешевым ночным электричеством». За время тестовой эксплуатации в г. Кобленце электробус пробежал около 6 000 км, при этом существенных дефектов выявлено не было. Во многом благодаря регулярному обслуживанию в автопарке Кобленца.

Жители этого небольшого городка по достоинству оценили тихий и плавный ход автобуса с альтернативным приводом. Но повезло не только им. Настал 1972-й – год проведения Олимпийских игр в Мюнхене. И это было на руку компании MAN. Ее представители сумели договориться с оргкомитетом Игр, что развозкой спортсменов между Олимпийским парком и Олимпийской деревней занялись ее шаттлы.

При этом, что интересно, компания предоставила не только электробусы (два экземпляра), но и 8 автобусов с двигателями на природном газе. Эти машины работали по 20 часов в сутки, лучшие спортсмены со всего мира были довольны, а компания MAN показала, что крупный транспорт может быть безопасным и экологически нейтральным.

Второе поколение

Два года спустя, в октябре 1974-го, компания представила новые, доработанные электробусы. Их также отправили на тестовую эксплуатацию, на сей раз в город Менхенгладбах (также на западе Германии). Электробусы второго поколения получили заводской индекс SL-E и курсировали там аж до 1979 года.







Автобус будущего: он не такой, как все

Особенность этих машин - увеличенная вдвое емкость аккумуляторных блоков, переработанный модуль прицепа и дальность автономного хода до 80 км. Увидев, насколько новая для того времени технология демонстрирует свою эффективность, руководители муниципалитетов Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне подали автопроизводителю заявку на поставку им аналогичных электробусов. Машины успешно были внедрены в структуру местного общественного транспорта, продемонстрировав безаварийную и почти бесшумную работу.

В наши дни MAN продолжает производить автобусы на альтернативных приводах, при этом активно заглядывает в будущее. На смену актуальным 12-метровым MAN Lion’s City E вскоре могут прийти модели, которые будут выглядеть совсем не так, как мы привыкли.

В компании отмечают, что «ключевые вопросы, такие как автоматизация, габариты, а также концепция интерьера и дизайна, будут играть решающую роль для «автобуса будущего». В центре внимания, однако, всегда будут оставаться люди - клиенты, пассажиры и водители».

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