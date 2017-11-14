14 ноября 2017, 09:01

Автобусы Volgabus добрались до Липецка

Группа компаний «Волгабас» поставит партию городских автобусов большого класса в Липецк. Всего в лизинг будут взяты 40 машин на общую сумму более 400 млн рублей.
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Автобусы способны перевозить до 105 пассажиров, при этом в салоне предусмотрено 28 мест для сидения. Все машины покрашены в белый цвет, который станет фирменным для обновленного общественного транспорта Липецка.

Транспортные средства оснащены дизельным двигателем экологического стандарта Евро-5 и автоматической трансмиссией. Салон оборудован откидной аппарелью для заезда пассажиров с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрено место крепления коляски.

За безопасность пассажиров отвечает бортовой навигационно-связной терминал, видеорегистратор с комплексом внешних и внутренних камер, а также системы информирования, оперативно транслирующей пассажирам всю необходимую информацию

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Автобусы Volgabus добрались до Липецка
{{material_120837}} Автобусы способны перевозить до 105 пассажиров, при этом в салоне предусмотрено 28 мест для сидения. Все машины покрашены в белый цвет, который станет фирменным для обновленного общественного транспорта Липецка. Транспортные средства оснащены дизельным двигателем экологического стандарта Евро-5 и автоматической трансмиссией. Салон оборудован откидной аппарелью для заезда пассажиров с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрено место крепления коляски. За безопасность пассажиров отвечает бортовой навигационно-связной терминал, видеорегистратор с комплексом внешних и внутренних камер, а также системы информирования, оперативно транслирующей пассажирам всю необходимую информацию
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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