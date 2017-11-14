Автобусы Volgabus добрались до Липецка
Группа компаний «Волгабас» поставит партию городских автобусов большого класса в Липецк. Всего в лизинг будут взяты 40 машин на общую сумму более 400 млн рублей.
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Транспортные средства оснащены дизельным двигателем экологического стандарта Евро-5 и автоматической трансмиссией. Салон оборудован откидной аппарелью для заезда пассажиров с ограниченными возможностями. Для них также предусмотрено место крепления коляски.
За безопасность пассажиров отвечает бортовой навигационно-связной терминал, видеорегистратор с комплексом внешних и внутренних камер, а также системы информирования, оперативно транслирующей пассажирам всю необходимую информацию
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22.05.2017, 15:13
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
01.02.2017, 16:19
Новые беспилотные «MatrЁshkи» приедут в «Сколково»
12.09.2016, 08:35
Владимирские газомоторные Volgabus появятся в конце года
29.03.2016, 10:58
Что делать, если пришел налог на уже проданный автомобиль?
14.11.2017, 08:31
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Что бы не ржавела машина , надо в первую очередь ее держать в гараже , и лакокрасочное покрытие тут тоже влияет неплохую роль. У япошек с этим дело обстоит неплохо , но в помощь бронепленка , которая только улучшит эти показатели. Я себе брал мазду 3 в прошлом году , покрыл сразу бронепленкой в цвет ...
Да если не часто на природу ездишь, раз в неделю, на рыбалку или на пикни, зачем тебе внедорожник, имхо это для любителей экстрима. У меня Хавал Н6 если надо то и по относительно глубокой колее нормально проедет посадка высокая у него, но постоянно по бездорожью на наем не езжу конечно.
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