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1 марта 2020, 20:29

Автоцистерна «утонула» в луже на магистрали М-5

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Фото из социальных сетей
Сегодня утром, в первый день календарной весны, на 987 км федеральной автомагистрали М-5, на развязке на поселок Поволжский, произошло дорожное происшествие. Об этом рассказывает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Автоцистерна утонула в луже на магистрали М 5

Фото из социальных сетей

Уточняется, что на подтопленном участке дороги, аккурат под мостом, «засела» автоцистерна с водителем внутри. Спасатели выяснили, что грузовик был неисправен и находился там с вечера 29 февраля и далее всю ночь. Водителю предложили покинуть автомобиль, но от эвакуации на надувной лодке он почему-то отказался.

Добрые люди, которыми богата наша Родина, решили помочь бедолаге, пытаясь буксировать большегруз, однако так и не смогли подойти к автомобилю, чтобы прицепить трос.

Выручили спасатели – они использовали водолазное снаряжение и смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой грузовик вытянул автоцистерну из ледяного плена. Как отмечают спасатели, медицинская помощь водителю не потребовалась.
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Хочу взять м- класса.дизеля.посоветуйте что брать и стоит ли брать.на что обратить внимание.
Сергей1973
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Очень понравился мерс м-класса.хто подскажет.стоит ли брать или буду ездить вокруг банка для займа на запчасти.я рассматриваю дизель 3.0 куб.
Сергей1973
Уход за автомобилем
Недавно я купила новую машину. Очень радовалась красивому цвету, блестящей краске, уютном салону. Но очень быстро, по нынешней погоде, все стало грязным. Мне попалась статья на сайте https:// carhack.ru о правильном уходе и полировка машины.
Dina2
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Автоцистерна «утонула» в луже на магистрали М-5
Уточняется, что на подтопленном участке дороги, аккурат под мостом, «засела» автоцистерна с водителем внутри. Спасатели выяснили, что грузовик был неисправен и находился там с вечера 29 февраля и далее всю ночь. Водителю предложили покинуть автомобиль, но от эвакуации на надувной лодке он почему-то отказался. Добрые люди, которыми богата наша Родина, решили помочь бедолаге, пытаясь буксировать большегруз, однако так и не смогли подойти к автомобилю, чтобы прицепить трос. Выручили спасатели – они использовали водолазное снаряжение и смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой грузовик вытянул автоцистерну из ледяного плена. Как отмечают спасатели, медицинская помощь водителю не потребовалась.
2020-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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