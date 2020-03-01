1 марта 2020, 20:29
Автоцистерна «утонула» в луже на магистрали М-5
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Фото из социальных сетей
Сегодня утром, в первый день календарной весны, на 987 км федеральной автомагистрали М-5, на развязке на поселок Поволжский, произошло дорожное происшествие. Об этом рассказывает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Фото из социальных сетей
Уточняется, что на подтопленном участке дороги, аккурат под мостом, «засела» автоцистерна с водителем внутри. Спасатели выяснили, что грузовик был неисправен и находился там с вечера 29 февраля и далее всю ночь. Водителю предложили покинуть автомобиль, но от эвакуации на надувной лодке он почему-то отказался.
Добрые люди, которыми богата наша Родина, решили помочь бедолаге, пытаясь буксировать большегруз, однако так и не смогли подойти к автомобилю, чтобы прицепить трос.
Выручили спасатели – они использовали водолазное снаряжение и смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой грузовик вытянул автоцистерну из ледяного плена. Как отмечают спасатели, медицинская помощь водителю не потребовалась.
Добрые люди, которыми богата наша Родина, решили помочь бедолаге, пытаясь буксировать большегруз, однако так и не смогли подойти к автомобилю, чтобы прицепить трос.
Выручили спасатели – они использовали водолазное снаряжение и смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой грузовик вытянул автоцистерну из ледяного плена. Как отмечают спасатели, медицинская помощь водителю не потребовалась.
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Хочу взять м- класса.дизеля.посоветуйте что брать и стоит ли брать.на что обратить внимание.
Очень понравился мерс м-класса.хто подскажет.стоит ли брать или буду ездить вокруг банка для займа на запчасти.я рассматриваю дизель 3.0 куб.
Недавно я купила новую машину. Очень радовалась красивому цвету, блестящей краске, уютном салону. Но очень быстро, по нынешней погоде, все стало грязным. Мне попалась статья на сайте https:// carhack.ru о правильном уходе и полировка машины.
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