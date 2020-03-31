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31 марта 2020, 09:59

Автодилеры попросили Мишустина отменить карантин для автосервисов

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к правительству РФ с просьбой разрешить ремонт машин и продажу запчастей на нерабочей неделе. По их словам, экстренным службам и сервисам доставки продуктов и медикаментов по-прежнему необходимы исправные автомобили.
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Текущую неделю президент объявил нерабочей. Официальные автодилеры приостановили работу с 28 марта. Они не попали в список организаций, работа которых необходима для жизнеобеспечения. Однако вчера РОАД обратилась к Мишустину с просьбой внести в перечень автосервисы и разрешить «в дежурном режиме проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, а также разрешить продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин».

Авторы обращения небезосновательно полагают, что экстренным службам в условиях эпидемии особенно необходим автотранспорт в исправном состоянии. Повышенная нагрузка и солидный возраст автопарка могут привести к тому, что ремонт автомобилям понадобится и на «нерабочей» для автосервисов неделе. В РОАД подчеркнули, что проводить срочный ремонт (техническое обслуживание) автомобилей необходимо в сертифицированных центрах. Это вопрос безопасности.

Помимо экстренных служб в нерабочую неделю и в условиях объявленного в крупных городах карантина вырос спрос на услуги по доставке продуктов и медикаментов. Курьерские службы также нуждаются в исправном транспорте. В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили, полностью соблюдая нормы санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников, сообщает ТАСС.

Кроме того, автодилеры попросили правительство разрешить доставку автомобилей, проданных онлайн. По их словам, многие клиенты проживают удаленно от крупных городов. Автомобиль для них – нередко единственная возможность добраться до продуктового магазина и аптеки или обратиться за медицинской помощью.

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Автодилеры попросили Мишустина отменить карантин для автосервисов
{{material_129526}}Текущую неделю президент объявил нерабочей. Официальные автодилеры приостановили работу с 28 марта. Они не попали в список организаций, работа которых необходима для жизнеобеспечения. Однако вчера РОАД обратилась к Мишустину с просьбой внести в перечень автосервисы и разрешить «в дежурном режиме проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, а также разрешить продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин».Авторы обращения небезосновательно полагают, что экстренным службам в условиях эпидемии особенно необходим автотранспорт в исправном состоянии. Повышенная нагрузка и солидный возраст автопарка могут привести к тому, что ремонт автомобилям понадобится и на «нерабочей» для автосервисов неделе. В РОАД подчеркнули, что проводить срочный ремонт (техническое обслуживание) автомобилей необходимо в сертифицированных центрах. Это вопрос безопасности.Помимо экстренных служб в нерабочую неделю и в условиях объявленного в крупных городах карантина вырос спрос на услуги по доставке продуктов и медикаментов. Курьерские службы также нуждаются в исправном транспорте. В РОАД уверены, что официальные дилеры со станциями техобслуживания в текущей ситуации вполне могут ремонтировать автомобили, полностью соблюдая нормы санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников, сообщает ТАСС.Кроме того, автодилеры попросили правительство разрешить доставку автомобилей, проданных онлайн. По их словам, многие клиенты проживают удаленно от крупных городов. Автомобиль для них – нередко единственная возможность добраться до продуктового магазина и аптеки или обратиться за медицинской помощью.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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