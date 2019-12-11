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11 декабря 2019, 00:33

Автодилеры прогнозируют падение российского авторынка и в 2020 году

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Падение продаж новых автомобилей в России усугубляется с каждым месяцем. Если по итогам октября дилеры реализовали на 5,2% машин меньше, чем годом ранее, то в ноябре разрыв увеличился до 6,4%. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует в 2020 году падение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на 8%.
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Основываясь на текущих тенденциях, РОАД прогнозирует, что в 2020 году продажи легковых машин и LCV снизятся на 8%. В условиях падения рынка производители будут вынуждены держать цены. Ведь любое повышение может тут же ударить по продажам. Конечно, подорожания не избежать. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента РОАД Олега Мосеева, цены могут вырасти на 5% в течение всего 2020 года. При этом корректировать прайс-листы производители будут вынуждены постепенно, «мелкими шажками» и с оглядкой на других игроков, чтобы малочисленные клиенты не переметнулись к конкурентам.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) изменила прогноз на 2019 год. Еще недавно организация ожидала, что по итогам года в России будет продано 1,87 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (+3,6% к АППГ). Сейчас от оптимизма не осталось и следа. Новый прогноз – негативный: 1,76 млн экз. и падение на 2,2% по сравнению с 2018 годом. По итогам продаж с января по ноябрь уже зафиксировано снижение спроса на 2,8% - до 1,58 млн проданных автомобилей.

По словам господина Мосеева, сейчас цена становится самым главным фактором при выборе автомобиля, даже в премиальном сегменте. В результате затянувшегося кризиса, осознанное потребление наконец-то пришло и в Россию. Сейчас люди считают каждую копейку.


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Автодилеры прогнозируют падение российского авторынка и в 2020 году
{{material_128315}}Основываясь на текущих тенденциях, РОАД прогнозирует, что в 2020 году продажи легковых машин и LCV снизятся на 8%. В условиях падения рынка производители будут вынуждены держать цены. Ведь любое повышение может тут же ударить по продажам. Конечно, подорожания не избежать. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента РОАД Олега Мосеева, цены могут вырасти на 5% в течение всего 2020 года. При этом корректировать прайс-листы производители будут вынуждены постепенно, «мелкими шажками» и с оглядкой на других игроков, чтобы малочисленные клиенты не переметнулись к конкурентам.Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) изменила прогноз на 2019 год. Еще недавно организация ожидала, что по итогам года в России будет продано 1,87 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (+3,6% к АППГ). Сейчас от оптимизма не осталось и следа. Новый прогноз – негативный: 1,76 млн экз. и падение на 2,2% по сравнению с 2018 годом. По итогам продаж с января по ноябрь уже зафиксировано снижение спроса на 2,8% - до 1,58 млн проданных автомобилей.По словам господина Мосеева, сейчас цена становится самым главным фактором при выборе автомобиля, даже в премиальном сегменте. В результате затянувшегося кризиса, осознанное потребление наконец-то пришло и в Россию. Сейчас люди считают каждую копейку.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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