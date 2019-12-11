11 декабря 2019, 00:33
Автодилеры прогнозируют падение российского авторынка и в 2020 году
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Падение продаж новых автомобилей в России усугубляется с каждым месяцем. Если по итогам октября дилеры реализовали на 5,2% машин меньше, чем годом ранее, то в ноябре разрыв увеличился до 6,4%. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует в 2020 году падение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на 8%.
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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) изменила прогноз на 2019 год. Еще недавно организация ожидала, что по итогам года в России будет продано 1,87 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (+3,6% к АППГ). Сейчас от оптимизма не осталось и следа. Новый прогноз – негативный: 1,76 млн экз. и падение на 2,2% по сравнению с 2018 годом. По итогам продаж с января по ноябрь уже зафиксировано снижение спроса на 2,8% - до 1,58 млн проданных автомобилей.
По словам господина Мосеева, сейчас цена становится самым главным фактором при выборе автомобиля, даже в премиальном сегменте. В результате затянувшегося кризиса, осознанное потребление наконец-то пришло и в Россию. Сейчас люди считают каждую копейку.
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