Автодилеры спрогнозировали рост цен и дефицит моделей на российском рынке
Как узнал 110KM.RU, ждать чуда во втором полугодии не стоит. Крупнейшие игроки автомобильного рынка прогнозируют рост цен и дефицит некоторых моделей.
ТАСС высказали своё мнение два крупных российских автодилерских центрах - «Рольф» и «Авилон». Автомобили продолжат дорожать во второй половине этого года, при этом сохранится дефицит некоторых моделей новых авто. Основной причиной такого положения в дилерских центрах назвали инфляцию и колебание курса валют.
На сколько увеличатся цены на рынке, автодилеры пока не готовы ответить, но стоит отметить что за первое полугодие 2021 года рост цен в среднем составил 10%.
«Рост цен на новые автомобили не останавливается, в частности, на ряд моделей цены повышались в течение июня, на некоторый повышение произошло с 1 июля. Можно прогнозировать, что постепенный рост цен будет продолжаться и в последующие месяцы. Одновременно сохраняется дефицит во многих брендах, что ограничивает возможности выбора автомобилей из наличия», - сообщил ТАСС официальный представитель дилерской сети "Рольф".
Стоит отметить, что на вторичном рынке пока отсутствует дефицит авто, и все больше автовладельцев смотрят в сторону машин с пробегом.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 155 000 РOpel Corsa 2001 в Москве
- 1 800 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 255 000 РВАЗ (Lada) 2114 2013 в Москве
- 298 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 125 000 РDaewoo Matiz 2006 в Москве
- 370 000 РVolkswagen Polo 2013 в Москве
- 800 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 510 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 900 000 РPorsche Macan S 2015 в Москве
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