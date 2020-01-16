16 января 2020, 14:01
Автодилеры в январе подняли цены из-за утильсбора и инфляции
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Цены на новые автомобили в России выросли в январе на 1 - 5%. Среди главных причин: обновление модельного ряда, инфляция и увеличение ставок утилизационного сбора. Дилеры говорят, что это только начало. Вторая волна ожидается через пару месяцев.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине января на российском рынке изменились цены 18 брендов, как массового сегмента, так и премиального. Все модели Lada прибавили от 5 до 23 тысяч рублей, единственный у Foton в России легковой автомобиль Sauvanna – от 50 до 99 тысяч рублей, Suzuki – по 50 тысяч рублей, Volvo - на 30 тысяч рублей. Еще у семи брендов подорожала большая часть модельного ряда: Citroen – от 12 до 80 тысяч рублей, Hyundai – от 15 до 50 тысяч рублей, Mini - от 40 до 351 тысячи рублей, Renault – от 19 до 77 тысяч рулей, Skoda – от 8 до 244 тысяч рублей, Subaru – от 20 до 30 тысяч рублей, а Volkswagen - от 21 до 118 тысяч рублей.
У Chevrolet подорожала только Niva (от 3 до 35 тысяч рублей), у Genesis 50 тысяч рублей прибавил флагманский седан G90, кроссовер Peugeot 5008 во всех комплектациях стал дороже на 20 – 30 тысяч рублей.
У Jeep из шести представленных в России моделей подорожали только три (от 75 до 200 тысяч рублей), у Lexus – восемь из восемнадцати прибавили по 25 тысяч рублей, а у Mercedes-Benz - семь из восемнадцати (от 100 до 400 тысяч рублей). Mitsubishi пересмотрел цены на весь модельный ряд. Прибавка составила от 10 до 30 тысяч рублей. Только лимитированная версия Pajero Sport Terminator Dark Fate для автомобилей 2019 года стала дешевле на 26 тысяч рублей.
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