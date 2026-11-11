Challenger Combo X150: кровать 140×190, холодильник 134 л и душ, как это все помещается в 5,99 м

11 ноября 2026, 08:38
Challenger Combo X150 2021: компактный автодом с трансформируемым салоном
Challenger Combo X150 2021: компактный автодом с трансформируемым салоном
В модели Challenger Combo X150 длиной 5,99 м спальное место опускается над гостиной и освобождает пространство днем. У автодома на шасси Fiat Ducato четыре места для поездки и ночлега. Версия 2021 года стоит 59 990 евро.
Рынок компактных автодомов сегодня переживает настоящий подъем: путешественники все чаще ищут транспорт, который сочетал бы мобильность городского автомобиля с полноценным жилым комфортом. Именно в эту нишу попадает Challenger Combo X150 2021 года — модель, построенная на шасси Fiat Ducato и предлагающая нестандартное решение главной проблемы малогабаритных кемперов: дефицита пространства. Ниже — подробный разбор конструкции, планировки и оснащения этого автодома.
Габариты и технические характеристики
Главное ограничение планировки обнаруживается, когда приходит время готовиться ко сну: гостиную и опущенную кровать одновременно использовать нельзя. Подъемное спальное место освобождает салон днем.
Компактный автодом построен на шасси Fiat Ducato. Его длина составляет 5,99 м, ширина — 2,10 м, высота — 2,75 м. Внутренняя ширина равна 1,95 м. Снаряженная масса — 2700 кг при разрешенной верхней массе 3500 кг. Цена указана на уровне 59 990 €.
Компактный кузов и трансформируемый салон
Внешняя поддержка спортивного образа: белый кузов украшен крупными черными наклейками с красными линиями. Над кабиной водителя установлено панорамное окно. Крыша изготовлена из стеклопластика — в описании модели отмечена ее устойчивость к погодным воздействиям и граду.
Внутри вместо отделки «под дерево» использовались прямые линии и сдержанная палитра. Антрацитовые элементы соседствуют со светло-серыми поверхностями; отдельные изделия окрашены в оттенок красной ржавчины. Серый пол выглядит практично. Стену завершает круглое зеркало, рядом есть доска для записей и пробковая поверхность для фотографий.
Боковые сиденья не оставляют лишних мест, складной стол и поворотные кресла кабины помогают салону казаться просторнее. Над гостиной с электроприводом опускается кровать размером 140 × 190 см. В поднятом положении она оставляет под собой свободное пространство.
Предусмотрено четыре места для поездки и столько же для сна. У боковых сидений есть дополнительные два ремня безопасности, которые самостоятельно раскладываются в кровати. Если подъемная кровать не используется, гостиная становится двухъярусной спальной зоной.
Кухня и кладовые в задней части
Компактную лампу освещает непрямой свет. Откидная столешница образует рабочую поверхность, а две конфорки газовой плиты позволяют готовить в поездке. Панель управления отопителем Truma спрятана в верхнем шкафчике; отопление работает на дизельном топливе.
Напротив кухни установлен холодильник на 134 л. Над ним находятся остальные элементы управления климатом автодома. За кухонным блоком, в задней части, расположены душевая и туалет. Санитарную зону можно отделить выдвижной дверью.
Раковина формируется над биотуалетом. Душ находится на уровне пола благодаря деревянному поддону; его отделяет металлическая перегородка. Для принадлежностей предусмотрены ниши. За шкафом расположен гардероб, а напротив него находится отсек для походной мебели с выходом из салона и снаружи.
Практические ограничения и автономность
Планировка отдает приоритет жилому пространству, поэтому отдельного гаража для крупного спортивного инвентаря или велосипедов у X150 нет. Для такого груза потребуется внешний багажник. Похожий подход к созданию жилого модуля показан в проекте на базе Lada Largus, где спальное место и бытовую зону оборудовали в универсале.
Запас чистой и серой воды составляет по 100 л. Вместе с дизельным отопителем это дает возможность автономно путешествовать несколько дней. Для крупного снаряжения владельцу все же следует рассмотреть отдельное решение снаружи автомобиля.
Challenger Combo X150 — пример грамотного компромисса: подъемная кровать и трансформируемая гостиная позволяют эффективно использовать каждый сантиметр салона, а сдержанный интерьер и продуманная санитарная зона делают его пригодным для многодневных поездок. Главные ограничения — отсутствие гаража для крупного инвентаря и невозможность одновременно пользоваться гостиной и спальным местом — логично вытекают из компактных габаритов и компенсируются внешним багажником и продуманной эргономикой.
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