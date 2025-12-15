Уникальный внедорожный RV с автоматикой и просторным салоном – идеальный выбор для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 07:47

Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями

Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями

Уникальный внедорожный RV с автоматикой и просторным салоном – идеальный выбор для путешествий

Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями

Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.

Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.

В мире автопутешествий появляется все больше решений для тех, кто не готов мириться с ограничениями. Новый автодом на колесах Veco Camping с автоматическим подъемным устройством создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях вне асфальта. Этот дом на колесах не просто транспорт – это полноценная база для жизни и отдыха в самых труднодоступных уголках природы.

Фото: ru.made-in-china.com

Главная особенность модели – современная система автоматического подъема, которая позволяет быстро и без изменений подготовить автодом к стоянке практически на любой поверхности. Благодаря этому путешественники могут остановиться там, где хочется. Внутри автодома предусмотрено все для комфортного проживания: просторные спальные места, уютная зона и уютная атмосфера, которая делает каждый уголок особенным.

Фото: ru.made-in-china.com

Техническая начинка впечатляет не меньше. Шасси Quanshun T8 рассчитано на нагрузку до 5,25 тонны и оснащено надежным дизельным мотором объемом 2,3 литра. Восьмиступенчатый автомат обеспечивает плавное движение даже по сложным маршрутам, мощность в 128 кВт и крутящий момент 430 Нм позволяют уверенно преодолевать подъемы и бездорожье. Для водителя предусмотрена низкая посадка и два больших ЖК-экрана на центральной консоли, что делает управление максимально комфортным и современным.

Фото: ru.made-in-china.com

Безопасность и комфорт на первом месте: электронный стояночный тормоз, автоматическая парковка и интеллектуальные системы помощи водителю, которые активируются одним нажатием. 

Модель Zhongjie XZL5048XLJC Motorhome рассчитана на 4-6 человек и имеет значительные размеры: почти 6 метров в длину и более 2 метров в длину. При этом масса автодома составляет 3510 кг, максимальная скорость достигает 160 км/ч. Углы въезда и съезда позволяют уверенно штурмовать пересекающую местность, подвеска и колеса подобраны с учетом тяжелых условий эксплуатации.

В основе лежит платформа JX1043TFA6 с двумя осями и собственными колесами, что обеспечивает устойчивость. Двигатель DURATORQ напряжением 2 литра и мощностью 105 кВт гарантирует надежную работу даже при полной мощности. Размер шин и колесная база выбраны так, чтобы автодом уверенно держал дорогу и не боялся хабов.

Автодом и веко Camping Motorhome – это не просто транспорт, настоящий дом для тех, кто выбирает жизнь в движении и не боится открывать новые горизонты. С ним можно забыть о границах и направиться туда, где еще не ступала нога туриста.

Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)

Упомянутые марки: DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДонгФенг

Похожие материалы ДонгФенг

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Иркутск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться