Уникальный внедорожный RV с автоматикой и просторным салоном – идеальный выбор для путешествий

Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями

Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.

В мире автопутешествий появляется все больше решений для тех, кто не готов мириться с ограничениями. Новый автодом на колесах Veco Camping с автоматическим подъемным устройством создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях вне асфальта. Этот дом на колесах не просто транспорт – это полноценная база для жизни и отдыха в самых труднодоступных уголках природы.

Фото: ru.made-in-china.com

Главная особенность модели – современная система автоматического подъема, которая позволяет быстро и без изменений подготовить автодом к стоянке практически на любой поверхности. Благодаря этому путешественники могут остановиться там, где хочется. Внутри автодома предусмотрено все для комфортного проживания: просторные спальные места, уютная зона и уютная атмосфера, которая делает каждый уголок особенным.

Фото: ru.made-in-china.com

Техническая начинка впечатляет не меньше. Шасси Quanshun T8 рассчитано на нагрузку до 5,25 тонны и оснащено надежным дизельным мотором объемом 2,3 литра. Восьмиступенчатый автомат обеспечивает плавное движение даже по сложным маршрутам, мощность в 128 кВт и крутящий момент 430 Нм позволяют уверенно преодолевать подъемы и бездорожье. Для водителя предусмотрена низкая посадка и два больших ЖК-экрана на центральной консоли, что делает управление максимально комфортным и современным.

Фото: ru.made-in-china.com

Безопасность и комфорт на первом месте: электронный стояночный тормоз, автоматическая парковка и интеллектуальные системы помощи водителю, которые активируются одним нажатием.

Модель Zhongjie XZL5048XLJC Motorhome рассчитана на 4-6 человек и имеет значительные размеры: почти 6 метров в длину и более 2 метров в длину. При этом масса автодома составляет 3510 кг, максимальная скорость достигает 160 км/ч. Углы въезда и съезда позволяют уверенно штурмовать пересекающую местность, подвеска и колеса подобраны с учетом тяжелых условий эксплуатации.

В основе лежит платформа JX1043TFA6 с двумя осями и собственными колесами, что обеспечивает устойчивость. Двигатель DURATORQ напряжением 2 литра и мощностью 105 кВт гарантирует надежную работу даже при полной мощности. Размер шин и колесная база выбраны так, чтобы автодом уверенно держал дорогу и не боялся хабов.

Автодом и веко Camping Motorhome – это не просто транспорт, настоящий дом для тех, кто выбирает жизнь в движении и не боится открывать новые горизонты. С ним можно забыть о границах и направиться туда, где еще не ступала нога туриста.