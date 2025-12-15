Уникальный внедорожный RV с автоматикой и просторным салоном – идеальный выбор для путешествий

15 декабря 2025, 07:47
Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями
Автодом из Китая для бездорожья: i veco Camping Motorhome с автоматическим подъемом и внедорожными возможностями
Откройте для себя новый уровень свободы на колесах. Автодом i veco Camping Motorhome удивит автоматическим подъемом. Внутри – комфорт, снаружи – проходимость. Узнайте, что скрывает этот внедорожный дом на колесах.
В мире автопутешествий появляется все больше решений для тех, кто не готов мириться с ограничениями. Новый автодом на колесах Veco Camping с автоматическим подъемным устройством создан для тех, кто мечтает о настоящих приключениях вне асфальта. Этот дом на колесах не просто транспорт – это полноценная база для жизни и отдыха в самых труднодоступных уголках природы.
Главная особенность модели – современная система автоматического подъема, которая позволяет быстро и без изменений подготовить автодом к стоянке практически на любой поверхности. Благодаря этому путешественники могут остановиться там, где хочется. Внутри автодома предусмотрено все для комфортного проживания: просторные спальные места, уютная зона и уютная атмосфера, которая делает каждый уголок особенным.
Техническая начинка впечатляет не меньше. Шасси Quanshun T8 рассчитано на нагрузку до 5,25 тонны и оснащено надежным дизельным мотором объемом 2,3 литра. Восьмиступенчатый автомат обеспечивает плавное движение даже по сложным маршрутам, мощность в 128 кВт и крутящий момент 430 Нм позволяют уверенно преодолевать подъемы и бездорожье. Для водителя предусмотрена низкая посадка и два больших ЖК-экрана на центральной консоли, что делает управление максимально комфортным и современным.
Безопасность и комфорт на первом месте: электронный стояночный тормоз, автоматическая парковка и интеллектуальные системы помощи водителю, которые активируются одним нажатием.
Модель Zhongjie XZL5048XLJC Motorhome рассчитана на 4-6 человек и имеет значительные размеры: почти 6 метров в длину и более 2 метров в длину. При этом масса автодома составляет 3510 кг, максимальная скорость достигает 160 км/ч. Углы въезда и съезда позволяют уверенно штурмовать пересекающую местность, подвеска и колеса подобраны с учетом тяжелых условий эксплуатации.
В основе лежит платформа JX1043TFA6 с двумя осями и собственными колесами, что обеспечивает устойчивость. Двигатель DURATORQ напряжением 2 литра и мощностью 105 кВт гарантирует надежную работу даже при полной мощности. Размер шин и колесная база выбраны так, чтобы автодом уверенно держал дорогу и не боялся хабов.
Автодом и веко Camping Motorhome – это не просто транспорт, настоящий дом для тех, кто выбирает жизнь в движении и не боится открывать новые горизонты. С ним можно забыть о границах и направиться туда, где еще не ступала нога туриста.
Похожие материалы ДонгФенг
-
15.12.2025, 07:57
Москвич меняет курс: новые M70 и M90 построены на базе MG, а не JAC
Москвич готовит к запуску кроссоверы M70 и M90 на базе MG. Производитель меняет китайского партнера. Новые модели уже прошли сертификацию. Подробности о причинах перемен и особенностях новинок – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 07:37
Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем
Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.Читать далее
-
15.12.2025, 07:21
Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом: что скрывает в себе новинка
Путешествие в автодоме по своей природе учит ресурсной эффективности: экономному использованию воды и электричества, минимизации отходов, бережному отношению к месту стоянки. Читать далее
-
15.12.2025, 07:11
В Куйтуне продают автодом на базе ГАЗ 3308 Садко с пробегом 30 тысяч км
В Куйтуне выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2001 года. Пробег всего 30 тысяч километров. Состояние хорошее, возможен торг. Необычный вариант для путешествий и работы. Читать далее
-
15.12.2025, 06:24
Уникальный Dodge Charger 1970 года с HEMI и механикой: рестомод, который не спутать ни с чем
Этот автомобиль невозможно не заметить на дороге. Его агрессивный облик и звук V8 сразу приковывают внимание. Внутри скрывается мощный HEMI и редкая механика. Хотите узнать, что делает этот Charger особенным? Читайте дальше — вас ждет много сюрпризов.Читать далее
-
15.12.2025, 06:15
Иранский Saipa Shahin проходит испытания в России и уже продаётся в Беларуси. Сколько он стоит?
Иранский седан Saipa Shahin стоимостью от 1,1 млн рублей появился в продаже на фоне слухов о скором официальном выходе модели на российский рынок. Что известно о новичке? Читать далее
-
15.12.2025, 06:08
Современный турецкий дом на колесах сочетает умные решения и уют премиум-класса
Маленькие дома становятся все популярнее среди тех, кто ищет доступное жилье. Они экономят пространство, энергию и деньги. Такие дома подходят для тех, кто ценит простоту и стиль. Узнайте, почему турецкие автодома удивляют даже скептиков.Читать далее
-
15.12.2025, 05:22
Восемь из десяти новых машин в России станут отечественными к 2035 году
Власти планируют, что к 2035 году почти все новые автомобили в России будут местного производства. Эксперты считают, что задача сложнее, чем кажется. Китайские партнеры не спешат с инвестициями. Сможет ли автопром справиться с вызовом — пока вопрос.Читать далее
-
15.12.2025, 02:53
Почему семиместный Москвич 8 за 3 миллиона рублей не заинтересовал покупателей
Семиместный Москвич 8 стартовал с громкой рекламой, но реальность оказалась иной. Высокая цена и китайское происхождение отпугнули покупателей. Что не так с новым кроссовером? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
Похожие материалы ДонгФенг
-
15.12.2025, 07:57
Москвич меняет курс: новые M70 и M90 построены на базе MG, а не JAC
Москвич готовит к запуску кроссоверы M70 и M90 на базе MG. Производитель меняет китайского партнера. Новые модели уже прошли сертификацию. Подробности о причинах перемен и особенностях новинок – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 07:37
Какие автомобили чаще всего везут из Японии: не все с правим рулем
Анализ импорта подержанных автомобилей из Японии: какие марки и модели лидируют, сколько им лет и почему рынок почти полностью состоит из праворульных машин. Исчерпывающий обзор структуры и особенностей японского автопрома на вторичном рынке.Читать далее
-
15.12.2025, 07:21
Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом: что скрывает в себе новинка
Путешествие в автодоме по своей природе учит ресурсной эффективности: экономному использованию воды и электричества, минимизации отходов, бережному отношению к месту стоянки. Читать далее
-
15.12.2025, 07:11
В Куйтуне продают автодом на базе ГАЗ 3308 Садко с пробегом 30 тысяч км
В Куйтуне выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2001 года. Пробег всего 30 тысяч километров. Состояние хорошее, возможен торг. Необычный вариант для путешествий и работы. Читать далее
-
15.12.2025, 06:24
Уникальный Dodge Charger 1970 года с HEMI и механикой: рестомод, который не спутать ни с чем
Этот автомобиль невозможно не заметить на дороге. Его агрессивный облик и звук V8 сразу приковывают внимание. Внутри скрывается мощный HEMI и редкая механика. Хотите узнать, что делает этот Charger особенным? Читайте дальше — вас ждет много сюрпризов.Читать далее
-
15.12.2025, 06:15
Иранский Saipa Shahin проходит испытания в России и уже продаётся в Беларуси. Сколько он стоит?
Иранский седан Saipa Shahin стоимостью от 1,1 млн рублей появился в продаже на фоне слухов о скором официальном выходе модели на российский рынок. Что известно о новичке? Читать далее
-
15.12.2025, 06:08
Современный турецкий дом на колесах сочетает умные решения и уют премиум-класса
Маленькие дома становятся все популярнее среди тех, кто ищет доступное жилье. Они экономят пространство, энергию и деньги. Такие дома подходят для тех, кто ценит простоту и стиль. Узнайте, почему турецкие автодома удивляют даже скептиков.Читать далее
-
15.12.2025, 05:22
Восемь из десяти новых машин в России станут отечественными к 2035 году
Власти планируют, что к 2035 году почти все новые автомобили в России будут местного производства. Эксперты считают, что задача сложнее, чем кажется. Китайские партнеры не спешат с инвестициями. Сможет ли автопром справиться с вызовом — пока вопрос.Читать далее
-
15.12.2025, 02:53
Почему семиместный Москвич 8 за 3 миллиона рублей не заинтересовал покупателей
Семиместный Москвич 8 стартовал с громкой рекламой, но реальность оказалась иной. Высокая цена и китайское происхождение отпугнули покупателей. Что не так с новым кроссовером? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве