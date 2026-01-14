Китайский дом на колесах — стоит ли брать? Все нюансы покупки

14 января 2026, 14:58
Автодом Foton 2022 года с пробегом 20 000 км продается во Владивостоке
Во Владивостоке появился автодом Foton 2022 года. Комплектация включает литиевые батареи и солнечные панели. Доставка из Китая занимает до шести недель. Подробности - в материале.
На рынке Владивостока появился необычный вариант для любителей путешествий - автодом Foton 2022 года выпуска. Этот дом на колесах сразу бросается в глаза, сочетая свежий пробег - всего 20 000 км - и современное оснащения.
Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 142 лошадиные силы. Коробка передач - механическая, привод задний. Габариты впечатляют: длина почти шесть метров, ширина чуть больше двух, высота – 2,68 метра. Масса - 3450 кг, что позволяет уверенно держать себя на трассе и не бояться бездорожия.
Внутри автодома предусмотрено все для комфортной жизни в дороге. Здесь есть холодильник на 100 литров, индукционная плита, микроволновка, телевизор и кондиционер. Для автономности установлены литиевые батареи емкостью 800 Ач, солнечные панели на 400 Вт и солнечный инвертор на 3000 Вт. Запас воды - 200 литров чистой и 80 литров серой.
Снаружи автодом оборудован маркизой, уличным освещением и даже душем - мелочь, но для многих пассажиров это важный плюс. Руль - левый, что особенно актуально для российских дорог. Машина не эксплуатировалась в РФ, что гарантирует отсутствие скрытых проблем, связанных с нашими реалиями.
Автодом сейчас находится в Китае, но доставка по России занимает всего 5-6 недель. Автодома из Китая становятся все популярнее среди российских автолюбителей. Причина проста: за небольшие деньги покупатель получает современный, хорошо оборудованный дом на колесах, который не уступает традиционным аналогам. К тому же, сервис и поддержка организованы на достойном уровне.
