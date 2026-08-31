FOTON: автодом с солнечными панелями, душем и туалетом — готовая квартира для путешествий по России

Автодом FOTON 2023: литиевые батареи, солнечные панели и техника для путешествий

Автодом FOTON 2023 года выделяется сочетанием бензинового двигателя, современной электроники и продуманной комплектации для длительных поездок. В условиях растущего интереса к мобильному отдыху эта модель может стать оптимальным выбором для российских автолюбителей, ищущих комфорт и автономность.

Автодом FOTON 2023 года выделяется сочетанием бензинового двигателя, современной электроники и продуманной комплектации для длительных поездок. В условиях растущего интереса к мобильному отдыху эта модель может стать оптимальным выбором для российских автолюбителей, ищущих комфорт и автономность.

Автодом FOTON 2023 года привлечёт внимание тех, кто ценит мобильность и независимость в путешествиях. Эта модель сочетает бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 122 л.с., механическую коробку передач и задний привод, что обеспечивает надёжность и простоту обслуживания на российских дорогах.

Комплектация автодома ориентирована на комфорт и автономность. Снаружи FOTON оснащён маркизой, уличным освещением и выдвижным столом, что делает стоянки более удобными. Внутри установлены литиевые батареи на 24 В и 5 кВт·ч, а также солнечные панели мощностью 400 Вт — это позволяет использовать бытовую технику и поддерживать работу системы даже вдали от цивилизации.

Фото: banzaiauto125.ru

Водоснабжение организовано с помощью бака для чистой воды на 150 литров и резервуара для серой воды на 70 литров. Среди встроенной техники — кондиционер, микроволновая печь, индукционная плита, душ, туалет и холодильник. Такой набор оборудования делает FOTON 2023 пригодным для длительных поездок без необходимости частых остановок в сервисных центрах.

Стоимость подержанного автодома составляет 2 400 000 рублей. Как отмечают эксперты, подобные модели становятся всё более востребованными благодаря сочетанию автономности и комфорта.

FOTON 2023 выгодно выделяется на рынке благодаря продуманной комплектации и возможности эксплуатации в российских условиях. Наличие литиевых батарей и солнечных панелей позволяет снизить зависимость от внешних источников энергии, а вместительные баки для воды делают поездки более автономными. Для тех, кто ищет надёжный и современный автодом, эта модель может стать одним из наиболее интересных вариантов.

Интересно, что тенденция к возвращению на рынок классических моделей не всегда оправдывает ожидания. Например, производители иногда сталкиваются с техническими и экономическими барьерами, как это было с попытками возобновить выпуск некоторых популярных автомобилей, — подробнее об этом можно узнать в материале о причинах невозможности возврата ВАЗ-2107 на конвейер по мнению специалистов завода .