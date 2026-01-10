Как выглядит современный автодом на российском шасси – удивит ли он вас?

Автодом для четверых на базе Газель Некст: комфорт и богатое оснащение — что скрывается внутри

В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.

В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.

В 2026 году российский рынок автодомов пополнился моделью GT NEXT на базе «Газель Next». Этот автодом, рассчитанный на проживание до четырех человек, сочетает в себе свободу передвижения и продуманный комфорт для путешествий. Он привлекает внимание прочным утепленным корпусом и эргономичной планировкой.

Фото: grand-tourisme.ru

Производитель выполнил переоборудование фургона с инженерной тщательностью: стены и потолок утеплены 20-миллиметровым слоем, а пол — 30-миллиметровым. Поворотные кресла кабины легко интегрируются в жилое пространство. Внутри установлена мебель из качественной фанеры с итальянской фурнитурой, шкафами и дверцами с доводчиками.

Внешне автодом оснащен всеми необходимыми сервисными люками для подключения коммуникаций, заправки воды и обслуживания. Окна тонированы и защищены москитными сетками, а несколько герметичных люков обеспечивают естественный свет и вентиляцию в разных зонах.

Фото: grand-tourisme.ru

Отдельного внимания заслуживает ванная комната с биотуалетом, душем, раковиной и шкафчиками. Кухонная зона включает двухконфорочную газовую плиту, шкаф из нержавеющей стали и места для хранения. Техническое оснащение включает холодильник, работающий от разных источников энергии, систему управления водой и освещением, а также емкости для чистой и сточной воды.

Базовая комплектация GT NEXT уже вполне насыщенна, но для индивидуальных потребностей предлагается широкий спектр опций — от дополнительного отопления и кондиционирования до решений в области мультимедиа и безопасности. Цена формируется гибко, в зависимости от выбора базы и опций. В итоге это настоящий дом на колесах, готовый как к семейным поездкам, так и к длительным экспедициям, открывающий полную свободу в выборе маршрута.