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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 17:18

Автодом HELIX 2200 на базе Lada Granta: компактность, экономия и полный набор опций

Автодом HELIX 2200 на базе Lada Granta: компактность, экономия и полный набор опций

Автодом HELIX 2200 на базе Lada Granta: 2 спальных места, душ и 2 солнечные панели в кузове ВИС 234900

Автодом HELIX 2200 на базе Lada Granta: компактность, экономия и полный набор опций

Российский рынок автодомов пополнился моделью HELIX 2200 на базе Lada Granta. Компактные размеры, экономичный расход топлива и продуманная комплектация делают этот автодом интересным решением для тех, кто ищет мобильность и комфорт в любое время года.

Российский рынок автодомов пополнился моделью HELIX 2200 на базе Lada Granta. Компактные размеры, экономичный расход топлива и продуманная комплектация делают этот автодом интересным решением для тех, кто ищет мобильность и комфорт в любое время года.

Автодом HELIX 2200, построенный на шасси ВИС 234900 (Lada Granta), сразу обращает на себя внимание сочетанием компактных габаритов и функциональности. В условиях российских дорог и плотного городского движения, маневренность и экономичный расход топлива становятся ключевыми преимуществами, особенно для тех, кто планирует частные поездки или путешествия вдвоём.

Внутри HELIX 2200 реализовано все необходимое для комфортного проживания: отдельный санузел с душевой кабиной, биотуалет, полноценная кухня с газовой плитой и мойкой, холодильник Alpicool C65 на 65 литров, а также бойлер на 8 литров для горячей воды. Для автономности предусмотрены две солнечные панели (2х150 Вт), гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч и баки для чистой и сливной воды на 55 литров. Особого внимания заслуживает электрический обогреватель мощностью 2 кВт, который позволяет использовать автодом круглый год.

Фото: cemps.ru

Техническая часть также не вызывает вопросов: передний привод, механическая коробка передач, мощность бензинового двигателя 64 кВт при 5100 об/мин, допустимая масса 2100 кг и спальное место размером 2000х1600 мм. В салоне предусмотрены два сидячих и два спальных места, а для любителей активного отдыха есть велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра.

Комплектация HELIX 2200 предлагает окно для естественного освещения и вентиляции, кондиционер Frost, а также все необходимые системы для автономного питания и эксплуатации. Подобный набор опций редко встречается в сегменте компактных автодомов на базе легковых автомобилей.

Судя по комплектации и техническим характеристикам, HELIX 2200 может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет мобильность без компромиссов и комфорт. Важно отметить, что для управления этим автодомом достаточна прав категория B, а масса модуля позволяет не беспокоиться о дополнительных ограничениях. Такой подход делает модель особенно привлекательной для российских автолюбителей, которые ценят практичность и универсальность.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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