22 ноября 2026, 19:53
«Автодом» и «АвтоСпецЦентр» нарастили продажи на треть
«Автодом» и «АвтоСпецЦентр» нарастили продажи на треть
За первое полугодие 2026 года выручка холдинга выросла на 32%, а продажи новых машин - на треть. Алексей Гуляев объяснил, почему сеть расширяется в столичных регионах и где дилеры теряют маржу. Изменились и сервис, и рынок автомобилей с пробегом.
Продажи автомобилей с пробегом у объединенного холдинга остались на прошлогоднем уровне, а выручка сервисного направления снизилась. Однако загрузка цехов в нормочасах не изменилась. Заместитель генерального директора по операционному бизнесу ГК «Автодом» Алексей Гуляев объяснил результаты изменением структуры машин и затрат.
В рейтинге «АвтоБизнесРевю» за первое полугодие холдинг вошел в топ-10 по динамике продаж новых автомобилей и занял место в топ-3 внутри первой десятки. Реализация выросла на треть, выручка - на 32%. Для сравнения, российский рынок новых легковых автомобилей за первое полугодие 2026 года вырос на 14,8%, до 608 618 машин; доля автомобилей российской сборки достигла 63,4%. Гуляев связывает результат с расширением портфеля и ростом отдачи от каждой площадки: холдинг применяет общие стандарты управления, развивает кросс-продажи между брендами и оптимизирует воронки.
Среди новых партнеров - «Волга», «Сенат», «Тенет Плюс», Deepal, «Умо» и Belgee. С «Эстео» и «Джейлэнд» холдинг продолжил работу после ребрендинга этих производителей. По словам Гуляева, новые марки выбирали с учетом локального производства, доступности запчастей и спроса со стороны корпоративных клиентов. В 2026 году российский рынок пополнили семь отечественных автомобильных брендов; по данным «Автостата», в первом полугодии доля новых российских марок приблизилась к 16% против примерно 2% в 2024 году.
С начала 2026 года компания открыла семь дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге. Выход в другие регионы пока не входит в планы: по оценке Гуляева, полноформатная площадка окупается при плотном потоке клиентов. Вместо расширения географии холдинг намерен развивать сервис и цифровые инструменты в уже освоенных городах. За январь-сентябрь 2026 года количество автомобильных шоурумов в России увеличилось на 14,4%, примерно до 4,7 тыс., отмечает «Автостат» в публикации «Финансов Mail».
На вторичном рынке дилерам не хватает ликвидных машин. Европейские автомобили, которые раньше поступали по trade-in, сменились новыми китайскими моделями, остаточная стоимость которых пока не получила устойчивой оценки. Холдинг осторожнее выкупает машины и делает ставку на проверенные автомобили с прозрачной историей и подтвержденным пробегом.
Покупатели все чаще начинают сделку онлайн: по оценке Гуляева, так стартуют 90% сделок с автомобилями с пробегом. В первом полугодии 2026 года доля кредитных продаж в этом сегменте составляла около 16%. На ликвидность китайских машин влияет неопределенность с их будущей остаточной стоимостью.
Европейские премиальные марки холдинг продолжает предлагать через параллельный импорт. Автопроизводители тем временем меняют производственные приоритеты: о планах Mercedes-Benz в Германии редакция уже писала отдельно.
По словам Гуляева, сервисный оборот просел, потому что новые китайские автомобили чаще остаются на гарантии и приезжают на регламентное обслуживание. Цены также снижают независимые СТО, использующие более дешевые аналоги запчастей. Холдинг рассчитывает компенсировать снижение среднего чека продажей запчастей и финансовых продуктов; каско оформляют более 80% покупателей новых машин.
Среди системных проблем отрасли Гуляев называет прямые онлайн-продажи импортеров, расходы на цифровую инфраструктуру и кибербезопасность, а также нехватку диагностов по электрике и высоковольтным системам. Еще одна сложность - условия китайских дистрибьюторов, которые, по его словам, переходят к более жесткому агентскому управлению.
В ответ холдинг развивает собственные цифровые инструменты и внутреннюю академию, а специалистов сервиса обучает вместе с техническими вузами. Для оценки результата компания следит за конверсией лидов, удержанием клиентов и скоростью оборота автомобилей с пробегом. На уровне дилерского центра считают EBITDA на квадратный метр и на сотрудника.
Объединенный холдинг развивает продажи новых машин и автомобилей с пробегом, сохраняя сервисную инфраструктуру. По словам Гуляева, ее загрузка в нормочасах не снизилась вместе с денежной выручкой. Продажи гибридного кроссовера UMO 8 начались в трех центрах холдинга: «UMO Автодом Алтуфьево», «UMO Автодом Запад» и «UMO Автодом Шмитовский».
На 2027 год Гуляев прогнозирует дальнейшую консолидацию рынка и усиление роли маркетплейсов и банковских платформ. По его оценке, доля топ-10 холдингов может вырасти до 70% продаж новых автомобилей; он также ждет новую волну M&A-сделок.
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