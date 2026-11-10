Почему кемпер McLaren «Кондор» стоит больше, чем кажется: как мобильный офис заменил команде целую базу

«Кондор»: мобильный офис команды McLaren на базе Ford

«Кондор» построили в 1972 году для соучредителя McLaren: кемпер в бело-оранжевой окраске служил мобильным офисом команды и местом отдыха. На аукционе за него заплатили 32 тысячи долларов. Внутри были кухня и душ, предусмотрели и несколько спальных мест.

«Кондор» построили в 1972 году для соучредителя McLaren: кемпер в бело-оранжевой окраске служил мобильным офисом команды и местом отдыха. На аукционе за него заплатили 32 тысячи долларов. Внутри были кухня и душ, предусмотрели и несколько спальных мест.

В истории автоспорта встречаются не только гоночные машины, но и сопутствующая техника, которая помогает командам работать на выезде. Один из таких примеров — кемпер «Кондор», созданный для инженеров и менеджеров моторного подразделения McLaren. Его оранжево-белая окраска напрямую связана с историей команды: в 1972 году ее спонсором была косметическая компания Yardley, и именно для ее соучредителя построили этот единственный в своем роде автодом, сочетавший рабочие поездки с отдыхом.

Мобильный офис предназначался для совещаний инженеров и менеджеров. Первый отсек оборудовали диванами и рабочим столом, а продольное сиденье вмещало четверых. Дополнительные места давали два кресла. То же пространство использовали как столовую.

Вторую часть отвели под бытовые нужды заказчика. Кухню оснастили газовой плитой на четыре конфорки. Рядом разместили мойку, а для хранения предусмотрели холодильник, шкаф и ящики. Небольшой столик можно было разложить.

Фото: McLaren

Спальных мест получилось несколько. Два дивана превращались в большую кровать, а над ними установили еще одну. Отдельной заказанной опцией стал будильник: в рабочей поездке время на сон могло быть ограничено. Ключевые сотрудники команды могли отдохнуть прямо в мобильном офисе.

В центре кузова находится небольшой санузел с душем. Оборудование питала электросеть американского стандарта на 110 V. Генератор мощностью около 5 кВт мог обеспечивать током и на стоянке, и в движении. От него работал и мощный кондиционер.

Генератор разместили в отдельном отсеке. Он работает на пропане, как и кухонная плита. При подключении к внешней электросети генератор можно было не запускать. Кузов изготовили из алюминия и установили на стальном силовом каркасе.

Фото: McLaren

Шасси взяли от грузовика Ford. При длине 8,5 метра внутри удалось разместить обе зоны, оставив место для необходимого оборудования. Для сравнения он напоминает двухкомнатные «хрущевки», в которых ему довелось пожить.

Для своего времени конструкция предлагала необычное сочетание: под полом в передней части установлен карбюраторный V8. Коробка передач трехступенчатая автоматическая. Задний ведущий мост получил двухскоростной редуктор, расширяющий диапазон передаточных отношений.

За годы автодом сменил немало владельцев. Его продали на аукционе за 32 тысячи долларов. Кемперы такого уровня обычно стоят дешевле; вероятным объяснением высокой цены является известная «формульная» история машины.

Устройство «Кондора» можно сопоставить с более поздней самодельной компоновкой в автодоме на Lada Largus: в обоих случаях жилое пространство приспособили для поездок. У «Кондора» с самого начала был полноценный рабочий отсек. Аукционная цена этого экземпляра составила 32 тысячи долларов.