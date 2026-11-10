Почему кемпер McLaren «Кондор» стоит больше, чем кажется: как мобильный офис заменил команде целую базу

10 ноября 2026, 19:40
«Кондор»: мобильный офис команды McLaren на базе Ford
«Кондор»: мобильный офис команды McLaren на базе Ford
«Кондор» построили в 1972 году для соучредителя McLaren: кемпер в бело-оранжевой окраске служил мобильным офисом команды и местом отдыха. На аукционе за него заплатили 32 тысячи долларов. Внутри были кухня и душ, предусмотрели и несколько спальных мест.
В истории автоспорта встречаются не только гоночные машины, но и сопутствующая техника, которая помогает командам работать на выезде. Один из таких примеров — кемпер «Кондор», созданный для инженеров и менеджеров моторного подразделения McLaren. Его оранжево-белая окраска напрямую связана с историей команды: в 1972 году ее спонсором была косметическая компания Yardley, и именно для ее соучредителя построили этот единственный в своем роде автодом, сочетавший рабочие поездки с отдыхом.
Мобильный офис предназначался для совещаний инженеров и менеджеров. Первый отсек оборудовали диванами и рабочим столом, а продольное сиденье вмещало четверых. Дополнительные места давали два кресла. То же пространство использовали как столовую.
Вторую часть отвели под бытовые нужды заказчика. Кухню оснастили газовой плитой на четыре конфорки. Рядом разместили мойку, а для хранения предусмотрели холодильник, шкаф и ящики. Небольшой столик можно было разложить.
Спальных мест получилось несколько. Два дивана превращались в большую кровать, а над ними установили еще одну. Отдельной заказанной опцией стал будильник: в рабочей поездке время на сон могло быть ограничено. Ключевые сотрудники команды могли отдохнуть прямо в мобильном офисе.
В центре кузова находится небольшой санузел с душем. Оборудование питала электросеть американского стандарта на 110 V. Генератор мощностью около 5 кВт мог обеспечивать током и на стоянке, и в движении. От него работал и мощный кондиционер.
Генератор разместили в отдельном отсеке. Он работает на пропане, как и кухонная плита. При подключении к внешней электросети генератор можно было не запускать. Кузов изготовили из алюминия и установили на стальном силовом каркасе.
Шасси взяли от грузовика Ford. При длине 8,5 метра внутри удалось разместить обе зоны, оставив место для необходимого оборудования. Для сравнения он напоминает двухкомнатные «хрущевки», в которых ему довелось пожить.
Для своего времени конструкция предлагала необычное сочетание: под полом в передней части установлен карбюраторный V8. Коробка передач трехступенчатая автоматическая. Задний ведущий мост получил двухскоростной редуктор, расширяющий диапазон передаточных отношений.
За годы автодом сменил немало владельцев. Его продали на аукционе за 32 тысячи долларов. Кемперы такого уровня обычно стоят дешевле; вероятным объяснением высокой цены является известная «формульная» история машины.
Устройство «Кондора» можно сопоставить с более поздней самодельной компоновкой в автодоме на Lada Largus: в обоих случаях жилое пространство приспособили для поездок. У «Кондора» с самого начала был полноценный рабочий отсек. Аукционная цена этого экземпляра составила 32 тысячи долларов.
Похожие материалы Форд, МакЛарен
-
10.11.2026, 12:51
Как выбрать автодом для зимних поездок: 5 моделей с теплой кабиной и автономным отоплением
Зимой комфорт автодома зависит от того, как утеплены кабина и жилой салон, где проходят водяные магистрали и насколько удобна планировка. В подборке топ альковных моделей с ценами и ключевыми особенностями.Читать далее
-
10.11.2026, 11:39
«Урал», «Иж» и «Ява»: как мотоциклы СССР стали частью оборонной системы
В середине 1980-х одиннадцать советских заводов выпускали свыше миллиона мотоциклов и мотороллеров в год. Для владельца тяжелого Урала свободу ограничивали воинский учет и обязательная коляска, а легкие модели открывали дорогу в самостоятельную жизнь.Читать далее
-
10.11.2026, 11:30
Пикап из 40-х за 50 млн рублей: что скрывается под кузовом ретро-монстра?
Редкая переделка бросает вызов привычным представлениям о классике. За знакомым силуэтом скрывается сложная техническая история. Цена проекта способна удивить даже искушенных поклонников автомобилей.Читать далее
-
10.11.2026, 10:29
Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски
Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.Читать далее
-
10.11.2026, 10:18
Волга с сердцем Camry: сколько стоит необычный гибрид классики и японского автопрома
В Башкортостане выставили на продажу необычный проект. Советская 21-ая Волга получила кондиционер и 277-сильный V8. Продавец описывает японскую платформу и мощный мотор. Цена машины составляет 3 700 000 рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 09:06
Легендарный Mercedes-Benz SEC из 80-х вернули в производство с 500-сильным V8: все машины тут же раскупили
Под классическим кузовом C126 теперь скрывается атмосферный V8 на 500 сил и семиступенчатый автомат. Немцы из Mechatronik ограничат выпуск 30 автомобилями. Цену ателье пока не объявило, а для более жесткой версии подготовлен отдельный пакет GT.Читать далее
-
09.11.2026, 23:46
Их знали все дальнобойщики Союза: вспоминаем легендарные венгерские тягачи Rába, которые собирали как конструктор
Rába выпускала грузовики с кабинами MAN и DAF, но ключевые агрегаты во многом оставались венгерскими. Лицензии помогли быстро освоить тяжелую технику, а смена поставщиков отражала экономику производства. История этой стратегии особенно заметна на фоне упадка 1990-х.Читать далее
-
09.11.2026, 21:33
Разогнали старый РАФ до 120 км/ч: как советские машины стали героями «Слова пацана»
Драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября 2023 года. Сегодня ей исполняется три года. Экранный автопарк связывает дорогую ГАЗ-24 с угнанной скорой РАФ-2203 и показывает, как машины работают на сюжет.Читать далее
-
09.11.2026, 18:27
Российские дома на колесах: чем они отличаются от зарубежных автодомов
В справочнике RV Land собраны девять типов домов на колесах и российские компании, которые их производят. У мини-каравана и экспедиционного автодома разнятся масса и вместимость, а требования к правам также влияют на практический выбор.Читать далее
-
09.11.2026, 12:21
Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве
В компактном внедорожнике нашлось место пневмоподвеске, двум туалетам и шести спальным местам, а сам проект уже окрестили самой дешевой «двушкой» в столице. Разбираемся, что представляет собой такая замена квартире и кому она может подойти.Читать далее
Похожие материалы Форд, МакЛарен
-
10.11.2026, 12:51
Как выбрать автодом для зимних поездок: 5 моделей с теплой кабиной и автономным отоплением
Зимой комфорт автодома зависит от того, как утеплены кабина и жилой салон, где проходят водяные магистрали и насколько удобна планировка. В подборке топ альковных моделей с ценами и ключевыми особенностями.Читать далее
-
10.11.2026, 11:39
«Урал», «Иж» и «Ява»: как мотоциклы СССР стали частью оборонной системы
В середине 1980-х одиннадцать советских заводов выпускали свыше миллиона мотоциклов и мотороллеров в год. Для владельца тяжелого Урала свободу ограничивали воинский учет и обязательная коляска, а легкие модели открывали дорогу в самостоятельную жизнь.Читать далее
-
10.11.2026, 11:30
Пикап из 40-х за 50 млн рублей: что скрывается под кузовом ретро-монстра?
Редкая переделка бросает вызов привычным представлениям о классике. За знакомым силуэтом скрывается сложная техническая история. Цена проекта способна удивить даже искушенных поклонников автомобилей.Читать далее
-
10.11.2026, 10:29
Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски
Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.Читать далее
-
10.11.2026, 10:18
Волга с сердцем Camry: сколько стоит необычный гибрид классики и японского автопрома
В Башкортостане выставили на продажу необычный проект. Советская 21-ая Волга получила кондиционер и 277-сильный V8. Продавец описывает японскую платформу и мощный мотор. Цена машины составляет 3 700 000 рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 09:06
Легендарный Mercedes-Benz SEC из 80-х вернули в производство с 500-сильным V8: все машины тут же раскупили
Под классическим кузовом C126 теперь скрывается атмосферный V8 на 500 сил и семиступенчатый автомат. Немцы из Mechatronik ограничат выпуск 30 автомобилями. Цену ателье пока не объявило, а для более жесткой версии подготовлен отдельный пакет GT.Читать далее
-
09.11.2026, 23:46
Их знали все дальнобойщики Союза: вспоминаем легендарные венгерские тягачи Rába, которые собирали как конструктор
Rába выпускала грузовики с кабинами MAN и DAF, но ключевые агрегаты во многом оставались венгерскими. Лицензии помогли быстро освоить тяжелую технику, а смена поставщиков отражала экономику производства. История этой стратегии особенно заметна на фоне упадка 1990-х.Читать далее
-
09.11.2026, 21:33
Разогнали старый РАФ до 120 км/ч: как советские машины стали героями «Слова пацана»
Драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября 2023 года. Сегодня ей исполняется три года. Экранный автопарк связывает дорогую ГАЗ-24 с угнанной скорой РАФ-2203 и показывает, как машины работают на сюжет.Читать далее
-
09.11.2026, 18:27
Российские дома на колесах: чем они отличаются от зарубежных автодомов
В справочнике RV Land собраны девять типов домов на колесах и российские компании, которые их производят. У мини-каравана и экспедиционного автодома разнятся масса и вместимость, а требования к правам также влияют на практический выбор.Читать далее
-
09.11.2026, 12:21
Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве
В компактном внедорожнике нашлось место пневмоподвеске, двум туалетам и шести спальным местам, а сам проект уже окрестили самой дешевой «двушкой» в столице. Разбираемся, что представляет собой такая замена квартире и кому она может подойти.Читать далее