Больше, чем просто переделка Lada 4×4: готовый жилой модуль с кухней и санузлом от Lux Form

Московская мастерская превратила Lada 4×4 в автономный дом на колесах

Московская мастерская Lux Form представила автодом на базе Lada 4×4. В жилом модуле есть кухня и душ, а для сна предусмотрена двуспальная кровать. Цена начинается от 1,6 млн рублей. Рассказываем о конструкции и оснащении кемпера.

Московская мастерская Lux Form представила автодом на базе Lada 4×4. В жилом модуле есть кухня и душ, а для сна предусмотрена двуспальная кровать. Цена начинается от 1,6 млн рублей. Рассказываем о конструкции и оснащении кемпера.

В таком кемпера практичность зависит не только от жилого оснащения: в основе автодома полурамная конструкция ВИС-2346 с задней рессорной подвеской. Московская мастерская Lux Form представила ​​модуль на шасси Lada 4×4 для поездок по асфальту и грунтовым дорогам.

Рессорная подвеска рассчитана на движение по неровным участкам, а габариты автодома составляют 4796×1746×2776 мм. Компактные размеры, по задумке разработчиков, должны облегчить маневрирование и парковку в стесненных условиях. Это пригодится на маршрутах по пути к озерам или в лесу.

Жилой модуль устроен как небольшое автономное пространство. В кухонной зоне есть газовая плита и холодильник. Рядом расположен кухонный уголок. Санузел оборудован душем и бойлером на пять литров, для питьевой воды предусмотрен бак на 70 литров и емкость для использованной воды на 40 литров.

Кровать-трансформер размером 1980×1580 мм рассчитана на двоих. Внутри также предусмотрены антресоль и гардероб. Для повседневных дел есть складной столик с диваном. Для подключения устройств установлена ​​розетка на 220 В и USB-разъем.

Динамика, скажем прямо, умеренная: это не про гонки, а про неспешное путешествие. Зато ремонт и запчасти найдутся практически в любой стране — для автодома это огромный плюс.

Цены: база — от 1,6 млн рублей, топовая версия — до 2,1 млн. На фоне большинства импортных кемперов выглядит гуманно. Плюс отечественный бренд проще обслуживать, да и к нашим дорогам он адаптирован лучше.

Эксперты говорят, что интерес к автодомам растет вместе с внутренним туризмом. Но вот полноценный жилой модуль — с кухней и душем — среди переделок Lada 4x4 до сих пор редкость. Раньше мастера-самоделкины строили на этой базе экспедиционные и специальные версии. Lux Form предлагает готовый к эксплуатации вариант — и цена такого исполнения начинается от 1,6 млн рублей.

Если вам нужен неприхотливый дом на колесах для поездок по стране, а не понты перед соседями по кемпингу — это интересный вариант. Главное — заранее смириться с тем, что обгоны будут неторопливыми.