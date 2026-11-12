Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 17:46

Автодом Lux Form на базе Lada Granta FL оценили от 1,15 млн рублей — что внутри

Автодом Lux Form на базе Lada Granta FL оценили от 1,15 млн рублей — что внутри

Московская Lux Form запускает серийное производство автодома для двоих — цена и детали: что получат пассажиры и почему он составит конкуренцию китайским кемперам

Автодом Lux Form на базе Lada Granta FL оценили от 1,15 млн рублей — что внутри

В Москве продается компактный автодом на базе обновленной Lada Granta FL. В жилом модуле длиной почти 5 метров предусмотрены два спальных места и отдельная ванная, а предварительная цена базовой версии составляет около 1,15 млн рублей.

В Москве продается компактный автодом на базе обновленной Lada Granta FL. В жилом модуле длиной почти 5 метров предусмотрены два спальных места и отдельная ванная, а предварительная цена базовой версии составляет около 1,15 млн рублей.

В Москве выставлен на продажу необычный автодом, построенный на базе обновленной Lada Granta FL. Проект реализовала компания Lux Form, специализирующаяся на выпуске кемперов и прицепов. Новинка адресована тем, кто ценит мобильность и комфорт в поездках, но не хочет отказываться от компактности.

Жилой модуль получил скромные габариты: длина около 5 метров, ширина чуть более 1,7 метра, высота 2,39 метра. Внутри предусмотрены два полноценных спальных места, трансформируемых в спальную зону, а также кухня с плиткой и шкафом. Для вещей есть шкаф-гардероб, ванная комната с душем, туалетом и деревянными полками для мелочей.

Техническое оснащение впечатляет: за отопление отвечает бензиновый обогреватель Eberspacher мощностью 2,2 кВт, бак чистой воды рассчитан на 70 литров, а для сточных вод предусмотрен резервуар на 45 литров. Встроенный аккумулятор AGM на 95 А/ч и светодиодное освещение делают внутреннее пространство максимально автономным. Для удобства есть розетки на 220 В и USB, а также центральный блок управления с предохранителями и зарядным устройством.

Особое внимание уделено деталям: кассетный унитаз с поворотным сиденьем, душевой поддон из прочного АБС-пластика с акриловым покрытием, компактная кухня с полкой для аксессуаров. Все элементы интерьера продуманы так, чтобы два человека чувствовали себя как дома даже вдали от цивилизации.

По предварительным данным, базовая версия обойдется примерно в 1 150 000 рублей, а более оснащенная Luxe — около 1 800 000 рублей.

Помимо упомянутого выше автодома на базе Lada Granta, в России в настоящее время существует несколько других характерных моделей автодомов (кемперов), охватывающих различные ценовые диапазоны и сценарии использования — от внедорожных экспедиций до семейного отдыха. Ниже приведены российские модели.

«Соболь NN» 4x4 (производство «Акросс») — полноприводный кемпер на базе микроавтобуса «Соболь NN», дизель 2,5 л (149,6 л.с.), 6-МКПП, блокировка заднего дифференциала, 4 спальных места, кухонный блок, выдвижной навес, дополнительная система отопления.

Verso (на базе Sollers SF5, совместно с «СТ Нижегородец») — крупный кемпер на коммерческом шасси, дизель 150 л.с. с АКПП, жилой модуль 7,1 м, 4–6 спальных мест, кухня, душ, туалет, две солнечные панели 400 Вт, литиевая батарея 200 А·ч, баки на 100 л (чистая) и 80 л (серая вода), цена от 6 150 000 рублей.

УАЗ «Байкал» — внедорожный кемпер на базе УАЗ СГР, бензиновый ЗМЗ 112 л.с., 5-МКПП, полный привод с понижающей, лифт-комплект, шноркель, внедорожные шины, диван-трансформер (спальное место 1950×1200 мм), выдвижная кухня, четыре варианта верхней надстройки (подъемная или фиксированная крыша), планируется мелкосерийное производство.

Бюджетный автодом производства в Брянске — на базе шасси китайского легкого грузовика, производство в Коломне и Самаре, цена около 3 900 000 рублей, вместимость 4 человека, позиционируется как проходимый и грузоподъемный.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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