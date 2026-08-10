Альтернатива отелям: автодом «МОЛОДЕЦ» R13 — полноценная кухня и отопление в компактном прицепе

10 августа 2026, 13:34
Автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5: компактный кемпер с кухней и автономией в продаже
Автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5: компактный кемпер с кухней и автономией в продаже
В Екатеринбурге появился в продаже автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5 - компактный кемпер с полноценной кухней, автономной системой энерго- и теплоснабжения и продуманным интерьером. Модель выделяется сочетанием мобильности и комфорта, что особенно актуально для российских автолюбителей.
Автодом «МОЛОДЕЦ» 2,5х1,5/1,5 (R13) - заметная новинка на рынке компактных кемперов, рассчитанная на тех, кто ценит мобильность и независимость в путешествиях. Модель уже доступна для покупки в Екатеринбурге.
Главная форма этого автодома - сочетание компактных габаритов (3740х1970х2020 мм) с полноценной кухонной и автономной системой энерго- и теплоснабжения. Благодаря массе всего 750 кг и одной оси, которая легко буксируется большинством легковых автомобилей, рамки с цинковым покрытием обеспечивают дополнительную защиту от блокировки.
Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: спальная зона с трансформируемыми матрасами, отдельная детская кровать, кухонный модуль с выдвижными ящиками и полками, а также специальные ниши для оборудования. Водоснабжение реализовано через бак на 30 литров с погружным насосом и датчиком уровня воды, канализация со сливом.
Энергоснабжение построено на двух гибких солнечных панелях (200 Вт) с MPPT-контроллером, аккумулятором 100 А/ч и преобразователем на 1500 Вт, что позволяет использовать бытовые приборы и заряжать гаджеты даже вдали от цивилизации. Для отопления установлен автономный обогреватель мощностью 2 кВт, вентиляция.
Освещение предусмотрено с помощью светодиодных светильников, окна из алюминиевого сплава, оснащены москитными сетками и сдвижными форточками. В отделке использован линолеум на полу и темный ковролин на стенах, что создает уютную атмосферу внутри. Для хранения вещей предусмотрены крючки и дополнительные полки.
Спрос на компактные и автономные автодома в России растет на фоне популярности ситуации в стране и развития внутреннего туризма. Как отмечают эксперты, такие модели, как «МОЛОДЕЦ», становятся альтернативой гостиницам и позволяют экономить на проживании, сохраняя при этом высокий уровень комфорта. Для сравнения, в сегменте малогабаритной техники также востребованы тракторы с расширенным функционалом — подробнее о тенденциях можно узнать в материале о современных компактных тракторах типа CS2530H .
Судя по комплектации и цене (750 000 рублей), «МОЛОДЕЦ» может заинтересовать тех, кто ищет баланс между стоимостью, автономностью и комфортом.
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