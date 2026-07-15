ГАЗ Садко Next 4х4: дом для бездорожья с генератором 4 кВт, санузлом, лебедкой и спальником на 4-х человек

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 15:59

Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4

Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4

ГАЗ Садко Next 4х4: дом для бездорожья с генератором 4 кВт, санузлом, лебедкой и спальником на 4-х человек

Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4

В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.

В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.

Полноприводные автодома становятся всё более востребованными среди российских путешественников, охотников и рыболовов. На фоне ограниченного выбора на рынке предложение от компании «СпецТехПром» на базе ГАЗ С41А23 «Садко Next» выглядит как точный ответ на запрос тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный мобильный дом для сложных маршрутов.

Главная особенность этой модели — монокузов из стеклопластика. Этот материал не подвержен коррозии, устойчив к перепадам температур и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Последнее особенно важно для российских климатических условий, где разница температур может ощущаться даже в течение одних суток.

Фото: stpnn.ru

Шасси ГАЗ «Садко Next» оснащено дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 148,9 лошадиных сил (стандарт Евро-5) и механической пятиступенчатой коробкой передач, что гарантирует высокую проходимость. Колёсная формула 4×4, гидроусилитель руля, предпусковой подогреватель двигателя и подрессоренное водительское сиденье делают поездки по бездорожью менее утомительными. В базовой комплектации предусмотрено 8+1 посадочных мест, что позволяет использовать автодом как для семейных путешествий, так и для групповых экспедиций.

Внутри жилого отсека есть всё необходимое для автономного проживания: автономный обогреватель, кондиционер, бойлер, холодильник, спальные места на четырех человек, а также санузел с душевой кабиной. Для хранения вещей предусмотрены антресоли, шкафы, багажное отделение и оружейный сейф. Электрооборудование включает бензиновый инверторный генератор мощностью 4 киловатта, инвертор, розетки на 12 и 220 вольт, а также светодиодное освещение. Система водоснабжения организована через бак для чистой воды на 75 литров и бак для отработанной воды на 130 литров.

В целях безопасности и удобства предусмотрены огнетушители, механическая лебедка с приводом от двигателя, светодиодные балки по периметру крыши, внешний багажник и ниши для перевозки грузов. Наружные грузовые отсеки закрываются на замки, а для выхода предусмотрен раскладной люк и маркировка на левом борту.

Особого внимания заслуживает индивидуальный подход к оснащению. Заказчик может выбрать планировку, добавить необходимое оборудование или изменить внутреннее пространство под свои задачи. Это позволяет адаптировать автодом под конкретные виды отдыха или работы — опция, которая редко встречается в этом ценовом сегменте даже у именитых производителей.

Цена базовой версии стартует от 12 миллионов рублей. Доступен лизинг с ежемесячным платежом от 234 500 рублей. В стоимость включены расширенная гарантия и первое техническое обслуживание. Доставка осуществляется по всей России и странам СНГ, а комплект документов полностью соответствует требованиям ГИБДД.

Этот автодом может заинтересовать тех, кто ищет надёжное и автономное решение для путешествий вне асфальта. На фоне российского рынка, где импортные аналоги зачастую дороже и хуже адаптированы к суровым условиям, такое предложение выглядит особенно актуально. Стеклопластиковый кузов и продуманная теплоизоляция позволяют использовать автодом круглый год, а наличие собственного генератора и автономных систем делает его полностью независимым от внешней инфраструктуры. Это становится ключевым преимуществом для экспедиций, охоты, рыбалки и работы в удалённых регионах.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Самара Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться