Уникальный автодом для путешествий и спорта — как устроен проект на базе отечественного грузовика

31 августа 2026, 00:36
Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT: беговая дорожка и премиум-отделка в новом формате
Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT: беговая дорожка и премиум-отделка в новом формате
В России появился автодом, который сочетает в себе спортивные возможности и высокий уровень комфорта. Модель на базе ГАЗ Садко NEXT выделяется не только внедорожными качествами, но и необычным оснащением, что делает ее интересной для тех, кто ищет новые форматы мобильной жизни.
Российский рынок домов на колесах пополнился необычной новинкой: автодом на базе ГАЗ Садко NEXT, который научился удивлять даже опытных автотуристов. Главная изюминка - интегрированная беговая дорожка, позволяющая поддерживать спортивную форму независимо от погодных условий и места. Подобный подход к оснащению автодома встречается редко.
Внутреннее пространство тщательно продумано: здесь есть двуспальная кровать в алькове, уютная гостиная, полноценный санузел с душем, современная кухня и множество мест для хранения вещей. Переход из кабины в удобный жилой отсек выполнен максимально лаконично, что особенно важно для длительных поездок. Использование премиальных материалов, таких как мягкая ткань для стен и потолка, влагостойкий ламинат на полу и мозаика в душевой, создает ощущение настоящего дома.
Жилой модуль выполнен из сэндвич-панелей с пластиковым покрытием и алюминиевой обвязкой. Его размеры внушительны: длина 5,6 метра, ширина 2,3 метра, высота 2 метра. Для хранения предусмотрены багажные отделения разной формы, специальные ящики для моноколеса, генератор и инструменты. На крыше установлен экспедиционный багажник, электрическая лебедка предназначена для погрузки вещей. Внутри предусмотрены отсеки для стиральной машины и сквозные багажные отделения.
Освещение и вентиляция предусмотрены за счет больших окон с москитными сетками и шторками, а также несколькими люками, включая утепленный аварийный режим. Входная дверь защищена сеткой типа «плиссе». Мебель продумана до мелочей: шкафы для одежды и техники, выдвижные ящики, полки для специй и посуды, а также специальные ниши для хранения спортивного инвентаря. В гостиной установлен П-образный диван с трансформируемым столом, а в нише - вместительные шкафы и ортопедический матрас. Для безопасности животных предусмотрена съемная сетка.
Кухонный блок оснащен столешницей из искусственного камня, встроенной мойкой, посудомоечной машиной, микроволновкой, кофемашиной и двумя холодильниками. В санузле - современный шкаф-пенал, полотенцесушитель, биотуалет и вместительный шкаф-пенал. Душевая оборудована складной скамьей, гигиеническим душем и зеркалом. Маркиза-тент с электроприводом защиты от солнца и дождя, выдвижная площадка обеспечивает доступ к инструментам.
Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT - это не просто транспорт, а полноценное пространство для жизни и путешествий.
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