Уникальный автодом на шасси ГАЗ Садко Next – дом на колесах для самых смелых маршрутов

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 19:53

Автодом на базе ГАЗ Садко Next: интеграция кабины, дизель 210 л.с. и три бака по 200 литров

Автодом на шасси ГАЗ Садко Next - это не просто дом на колесах, а полноценная экспедиционная платформа с интегрированной кабиной, дизельным двигателем ЯМЗ-53443 и внушительным запасом автономности. Почему именно сейчас такие решения становятся актуальными для российских путешественников - в нашем материале.

Автодом на базе ГАЗ Садко Next — заметное событие для рынка домов на колесах в России. В условиях, когда путешествия по труднодоступным регионам становятся все популярнее, именно такие машины обеспечивают не только комфорт, но и независимость от инфраструктуры. Ключевая особенность этой модели — полная интеграция кабины в жилое пространство, что позволяет свободно перемещаться между местом водителя и салоном даже во время стоянки или длительных переездов.

Фото: omskautodom.ru

В основе лежит полноприводное шасси ГАЗ «Садко Next» (4×4), рассчитанное на сложные трассы и тяжелые дорожные условия. Дизельный двигатель ЯМЗ-53443 мощностью 210 л.с. обеспечивает уверенную тягу. Три топливных бака по 200 литров каждый дают впечатляющий запас хода — это особенно важно для автономных экспедиций вдали от цивилизации. Пятиступенчатая механическая коробка передач ZF и пневматическая подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости делают поездку более безопасной и комфортной даже на разбитых дорогах.

Для преодоления бездорожья предусмотрены шноркель, мощные лебедки спереди и сзади, а также вместительный багажник с боковым доступом, ящик для инструментов и крепление для запасного колеса. Внутри автодома пространство организовано максимально рационально: над кабиной размещена просторная кровать, есть дополнительное спальное место в алькове, а также пассажирское кресло и раскладной диван в гостиной. Для хранения вещей предусмотрены подвесные шкафы и открытые полки.

Кухонная зона оборудована газовой плитой, мойкой, холодильником с морозильной камерой и местом под посудомоечную машину. За микроклимат отвечает дизельный отопитель Webasto с разводкой по салону, а горячую воду подает газовый котел. Санузел включает в себя полноценный душ, туалет и кондиционер — что редко встречается в подобных экспедиционных решениях.

Автономность — ключевой аргумент при использовании этой модели. Солнечные панели, бензиновый генератор, инвертор и аккумуляторы позволяют не зависеть от внешних источников энергии. Запасы воды хранятся во вместительных баках. Панорамное окно и боковое светодиодное освещение делают интерьер светлым и уютным даже в пасмурную погоду.

Автодом на базе ГАЗ Садко Next изготавливается только под заказ, итоговая стоимость зависит от выбранной комплектации и пожеланий клиента. Такой подход позволяет учесть всё: от количества спальных мест до набора оборудования для автономии. Для сравнения: зарубежные аналоги с высоким уровнем проходимости и автономности часто оказываются дороже и менее адаптированными к российским реалиям.

Интерес к автодомам в России растет, и все больше путешественников выбирают именно такие решения для экспедиций в труднодоступные регионы. Для тех, кто только начинает знакомство с путешествиями на колесах, будет полезен материал о том, как правильно организовать ночевку в автомобиле и избежать типичных ошибок. Подробности можно найти в руководстве по безопасной ночевке в машине .

Упомянутые марки: ГАЗ
Похожие материалы GAZ

