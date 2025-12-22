Уникальный автодом для путешествий и спорта — как устроен проект на базе отечественного грузовика

22 декабря 2025, 08:32
Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой и премиальным оснащением
В России создали автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой. Внутри - продуманная эргономика, премиальные материалы и множество необычных решений. Такой дом на колесах удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других.
В мире автодомов редко встречается нечто по-настоящему уникальное, но новый проект на базе полноприводного грузовика ГАЗ Садко NEXT ломает привычные представления. Главная особенность этого дома на колесах - комплексная беговая дорожка, позволяющая заниматься спортом в любых условиях, даже если за окном идет дождь или снег. Внутреннее пространство тщательно продумано: каждый сантиметр используется с максимальной пользой.
Внутри автодома разместились двуспальная кровать в алькове, уютная гостиная, полноценный санузел с душем, современная кухня и множество мест для хранения вещей. Переход из кабины в жилой отсек выполнен максимально комфортно, что особенно важно в долгих поездках. Такой подход к планировке делает путешествия не только комфортными, но и по-настоящему домашними.
Жилой модуль выполнен из сэндвич-панелей с пластиковым покрытием и алюминиевой обвязкой. Его размеры внушительны: 5,6 метра в длину, 2,3 метра в длину и 2 в высоту. Для хранения предусмотрены багажные отделения разного размера, включая специальные ящики для моноколеса, генератора и инструментов. Экспедиционный багажник на крыше Позволяет перевозить дополнительное оборудование, электрическая лебедка облегчает погрузку вещей.
В фургоне предусмотрены отсеки для комнат, сквозные багажные отделения и даже отдельный отсек для стиральной машины. Маркиза-тент с электрическим приводом, защита от солнца и дождя, выдвижная платформа обеспечивает доступ к шанцевому инструменту.
Внутри автодома много света благодаря большим окнам с москитными сетками и шторками. Крыша оборудована несколькими люками, включая аварийный утепленный вариант. Входная дверь защищена москитной сеткой типа «плиссе». Стены и потолок отделаны мягкой тканью, пол покрыт влагостойким ламинатом. Душевая и санузел отделаны водостойким пластиком и мозаикой.
Мебель продумана до мелочей: шкафы для одежды, техника и спортивный инвентарь, выдвижные ящики, полки для специй и посуды, а также специальные ниши для хранения. В гостиной установлен П-образный диван с трансформируемым столом, а в нише — вместительные шкафы и ортопедический матрас. Для безопасности животных предусмотрена съемная сетка.
Кухонный блок оснащен столешницей из искусственного камня, встроенной мойкой, посудомоечной машиной, микроволновкой, кофемашиной и двумя холодильниками. Для хранения посуды и продуктов предусмотрены шкафы и выдвижные ящики. В санузле - современный кухонный шкаф, машинный полотенцесушитель, биотуалет и вместительный шкаф-пенал. Душевая оборудована складной скамьей, гигиеническим душем и зеркалом.
Этот автодом на базе ГАЗ Садко NEXT - не просто средство передвижения, это настоящий дом для активных людей, где можно не только отдыхать, но и поддерживать спортивную форму. Такой проект доказывает: российские инженеры способны создавать современные инновационные решения для жизни на дороге.
