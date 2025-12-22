Уникальный автодом для путешествий и спорта — как устроен проект на базе отечественного грузовика

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 08:32

Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой и премиальным оснащением

Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой и премиальным оснащением

Уникальный автодом для путешествий и спорта — как устроен проект на базе отечественного грузовика

Автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой и премиальным оснащением

В России создали автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой. Внутри - продуманная эргономика, премиальные материалы и множество необычных решений. Такой дом на колесах удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других.

В России создали автодом на базе ГАЗ Садко NEXT с беговой дорожкой. Внутри - продуманная эргономика, премиальные материалы и множество необычных решений. Такой дом на колесах удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других.

В мире автодомов редко встречается нечто по-настоящему уникальное, но новый проект на базе полноприводного грузовика ГАЗ Садко NEXT ломает привычные представления. Главная особенность этого дома на колесах - комплексная беговая дорожка, позволяющая заниматься спортом в любых условиях, даже если за окном идет дождь или снег. Внутреннее пространство тщательно продумано: каждый сантиметр используется с максимальной пользой.

Фото: kung.ru

Внутри автодома разместились двуспальная кровать в алькове, уютная гостиная, полноценный санузел с душем, современная кухня и множество мест для хранения вещей. Переход из кабины в жилой отсек выполнен максимально комфортно, что особенно важно в долгих поездках. Такой подход к планировке делает путешествия не только комфортными, но и по-настоящему домашними.

Жилой модуль выполнен из сэндвич-панелей с пластиковым покрытием и алюминиевой обвязкой. Его размеры внушительны: 5,6 метра в длину, 2,3 метра в длину и 2 в высоту. Для хранения предусмотрены багажные отделения разного размера, включая специальные ящики для моноколеса, генератора и инструментов. Экспедиционный багажник на крыше Позволяет перевозить дополнительное оборудование, электрическая лебедка облегчает погрузку вещей.

Фото: kung.ru

В фургоне предусмотрены отсеки для комнат, сквозные багажные отделения и даже отдельный отсек для стиральной машины. Маркиза-тент с электрическим приводом, защита от солнца и дождя, выдвижная платформа обеспечивает доступ к шанцевому инструменту.

Внутри автодома много света благодаря большим окнам с москитными сетками и шторками. Крыша оборудована несколькими люками, включая аварийный утепленный вариант. Входная дверь защищена москитной сеткой типа «плиссе». Стены и потолок отделаны мягкой тканью, пол покрыт влагостойким ламинатом. Душевая и санузел отделаны водостойким пластиком и мозаикой.

Фото: kung.ru

Мебель продумана до мелочей: шкафы для одежды, техника и спортивный инвентарь, выдвижные ящики, полки для специй и посуды, а также специальные ниши для хранения. В гостиной установлен П-образный диван с трансформируемым столом, а в нише — вместительные шкафы и ортопедический матрас. Для безопасности животных предусмотрена съемная сетка.

Кухонный блок оснащен столешницей из искусственного камня, встроенной мойкой, посудомоечной машиной, микроволновкой, кофемашиной и двумя холодильниками. Для хранения посуды и продуктов предусмотрены шкафы и выдвижные ящики. В санузле - современный кухонный шкаф, машинный полотенцесушитель, биотуалет и вместительный шкаф-пенал. Душевая оборудована складной скамьей, гигиеническим душем и зеркалом.

Этот автодом на базе ГАЗ Садко NEXT - не просто средство передвижения, это настоящий дом для активных людей, где можно не только отдыхать, но и поддерживать спортивную форму. Такой проект доказывает: российские инженеры способны создавать современные инновационные решения для жизни на дороге.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Смоленск Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться