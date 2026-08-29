Куда уехать на зиму? «ГАЗель Next» превратилась в дом — как российский автодом бросил вызов европейским гигантам

Автодом на базе Газель Next: российская альтернатива европейским моделям

Новый автодом на платформе Газель Next сочетает в себе продуманную автономность, комфорт и адаптацию к российским условиям. Его стоимость заметно ниже европейских аналогов, что делает модель особенно актуальной для отечественного рынка.

Новый автодом на платформе Газель Next сочетает в себе продуманную автономность, комфорт и адаптацию к российским условиям. Его стоимость заметно ниже европейских аналогов, что делает модель особенно актуальной для отечественного рынка.

Российский рынок автодомов пополнился моделью, которая сразу привлекла внимание автолюбителей, предпочитающих свободу передвижения и комфорт. Автодом на базе «ГАЗель Next» разработан с учетом российских дорог и климата, что делает его особенно интересным для тех, кто планирует длительные путешествия по стране.

В основе конструкции - проверенное временем шасси с дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и высокой грузоподъемностью. Для увеличения автономности инженеры предусмотрели увеличенный топливный бак, задний привод с двойной ошиновкой и увеличенный дорожный просвет. Это позволяет уверенно двигаться по трассам и проселочным дорогам, поддерживая крейсерскую скорость 80-90 км/ч при среднем расходе топлива около 15 литров на 100 км.

Фото: russia-made.ru

Жилой модуль высотой более трех метров выполнен из теплых сэндвич-панелей, что обеспечивает надежную теплоизоляцию. Внутри - паркетный пол, высокие потолки и продуманная планировка с просторной гостиной. Вход возможен как с улицы через автоматическую ступеньку, так и непосредственно из утепленной кабины, что особенно удобно в холодное время года.

Оснащение включает полноценную кухню с холодильником, плитой и духовкой, отдельную душевую кабину, туалет и большие емкости для воды. Спальные места организованы над кабиной и в гостиной, что позволяет разместить несколько человек. Поддержание комфортной температуры обеспечивает мощная система отопления и кондиционер.

Фото: russia-made.ru

Интересно, что стоимость производства такого автодома на 20-40% ниже, чем у европейских аналогов, что делает его привлекательным для российских покупателей. По мнению экспертов, подобные решения могут изменить структуру рынка автодомов в России. Важно отметить, что для новичков в мире техники и путешествий на колесах также существуют оптимальные варианты, например, питбайки, о которых можно подробнее узнать в материале о выборе первого питбайка для начинающих .

Российский автодом на базе «ГАЗель Next» может стать востребованным подходом для тех, кто ищет сочетание автономности, комфорта и адаптации к отечественным условиям. Важно учитывать, что аналогичные модели рассчитаны на электроснабжение в разных климатических зонах, а их техническое обслуживание проще и дешевле по сравнению с зарубежными аналогами. Кроме того, наличие развитой сервисной сети и доступности запчастей делает такие автодома еще более привлекательными для российских пассажиров.