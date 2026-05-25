Дом на колесах нового поколения — как Газель Next меняет представление о путешествиях

25 мая 2026, 06:49
Автодом на базе Газель Next: российская альтернатива европейским моделям для путешествий
Новый автодом на платформе Газель Next предлагает уникальное сочетание цены, комфорта и автономности, что особенно актуально для российских путешественников в 2026 году. В чем его преимущества и почему он может стать выбором года - разбираемся в деталях.
Российский рынок автодомов переживает перемены: отечественные инженеры предложили решение, позволяющее конкурировать с универсальными аналогами не только по цене, но и по гибкости оснащения. Автодом на базе «ГАЗель Next» — это не просто очередная модификация коммерческого автомобиля, а полноценный дом на колёсах, созданный с учётом российских дорог и климата.
В основе конструкции — проверенное временем шасси с дизельным двигателем мощностью 150 л.с., увеличенным топливным баком и задним приводом с двойной ошиновкой. Такой набор позволяет уверенно преодолевать большие расстояния, не опасаясь проблем с проходимостью или запасом хода. Крейсерская скорость держится на уровне 80–90 км/ч, расход топлива составляет около 15 литров на 100 км — показатель, который выглядит конкурентоспособно на фоне зарубежных моделей.
Жилой модуль высотой более трёх метров выполнен из современных сэндвич-панелей с отличной теплоизоляцией. Внутри — паркетный пол, высокие потолки и продуманная планировка, где просторная гостиная легко трансформируется в дополнительное спальное место. Вход возможен как с улицы (через автоматическую ступеньку), так и непосредственно из утеплённой кабины, что особенно удобно в холодное время года.
Оснащение впечатляет: полноценная кухня с холодильником, плитой и духовкой, отдельная душевая кабина, переносной туалет, большие запасы воды. Над кабиной расположена основная спальная зона, а в гостиной можно организовать ещё одно спальное место. Поддержание комфортной температуры обеспечивают мощная система отопления и кондиционирования, а также автономность управления собственным генератором и аккумуляторами.
В условиях российских дорог и климата такой автодом выглядит практичным и выгодным выбором. Он обходится на 20–40% дешевле европейских аналогов, что делает модель особенно привлекательной для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством. Как отмечают эксперты, подобные решения позволяют изменить представление о путешествиях на колёсах в России.
Если исходить из представленной информации, автодом на базе «ГАЗель Next» может стать оптимальным выбором для российского путешественника, отличаясь автономностью, надёжностью и адаптацией к любым условиям. Важно отметить, что спрос на такие решения растёт, а отечественные производители всё чаще предлагают продукты, способные конкурировать с зарубежными аналогами не только по цене, но и по уровню комфорта и оснащения. Для многих это шанс открыть новые маршруты по стране без компромиссов в комфорте.
