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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 21:31

Автодом на базе ГАЗели NN: кухня, санузел и три спальных места в новом формате

Автодом на базе ГАЗели NN: кухня, санузел и три спальных места в новом формате

Дом на колесах от ГАЗа: как в небольшой грузовик уместили целую квартиру

Автодом на базе ГАЗели NN: кухня, санузел и три спальных места в новом формате

Горьковский автозавод вывел на рынок автодом на шасси ГАЗели NN с отдельной жилой зоной, кухней и полноценным санузлом. Новинка может изменить подход к автопутешествиям по России, предлагая комфорт и функциональность по конкурентной цене.

Горьковский автозавод вывел на рынок автодом на шасси ГАЗели NN с отдельной жилой зоной, кухней и полноценным санузлом. Новинка может изменить подход к автопутешествиям по России, предлагая комфорт и функциональность по конкурентной цене.

Российский рынок автодомов пополнился заметной новинкой: на базе ГАЗели NN создан дом на колесах с продуманной планировкой и набором удобств, которые ранее были доступны только в более дорогих европейских моделях. В условиях растущего интереса к самостоятельным путешествиям по стране, такой подход может стать настоящим прорывом для отечественного автопрома.

Внешне автодом выглядит как жилой модуль из современных пластиковых панелей, установленных на грузовую раму. В отличие от привычных фургонов, здесь водительская кабина полностью изолирована от жилой части - попасть внутрь можно только через отдельную дверь с выдвижной лестницей. Снаружи предусмотрены розетки для подключения к электросети, разъем для воды и большая маркиза, которая защищает от солнца и дождя, создавая дополнительное пространство для отдыха на свежем воздухе.

Фото: За рулем

Внутри каждый сантиметр пространства использован максимально рационально. У входа размещен пульт управления освещением и климатом, а рядом - компактный санузел с душем и туалетом. Несмотря на скромные размеры, здесь можно принять душ в полный рост, что особенно ценно в дороге. Центральная зона оборудована диваном и столиком с электроприводом: по нажатию кнопки стол опускается и превращается в дополнительное спальное место. Основные спальные места формируются из подушек и спинки дивана, а в обтекателе над кабиной удобно хранить постельные принадлежности.

Кухонная зона компактна, но функциональна: есть газовая плитка, раковина и небольшой холодильник. Мебель выполнена из МДФ с отделкой под темное дерево, что создает уютную атмосферу. На окнах установлены москитные сетки, а все механизмы работают плавно и надежно. Качество сборки производит впечатление - дом на колесах выглядит готовым к длительным поездкам по российским дорогам.

Вопрос цены остается открытым: по предварительным данным, стоимость новинки составит 4-4,5 миллиона рублей. Это заметно ниже, чем у европейских аналогов на базе Mercedes или Citroen, которые стоят минимум вдвое дороже. Такой подход делает предложение от ГАЗа особенно привлекательным для тех, кто ищет баланс между комфортом и доступностью. Кстати, интерес к новым форматам транспорта в России растет: например, инновации в сфере пассажирских перевозок обсуждаются и в других сегментах - в железнодорожных вагонах также появляются новые решения для комфорта.

Автодом на базе ГАЗели NN впервые был показан на выставке «Комтранс-2023» и уже вызвал интерес у потенциальных покупателей. По имеющимся данным, модульная конструкция позволяет адаптировать внутреннее пространство под разные задачи, а использование отечественных комплектующих упрощает обслуживание и ремонт. Важно отметить, что развитие сегмента домов на колесах в России может сделать путешествия по стране более доступными и независимыми от инфраструктуры гостиниц, что особенно актуально в условиях роста внутреннего туризма и изменения предпочтений россиян.

Упомянутые марки: ГАЗ
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