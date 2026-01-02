Как выглядит современный дом на колесах для большой компании – удивит ли КАМАЗ 43118?

2 января 2026, 08:31
Автодом на базе КАМАЗ 43118: комфорт и автономность для путешествий и отдыха
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет продуманной планировкой. Внутри есть все для длительных поездок. Семь спальных мест, кухня, душ и автономное отопление. Такой автодом подойдет для охоты, рыбалки и экспедиций. Стоимость впечатляет, но оснащение оправдывает цену.
Автодом на базе КАМАЗ 43118 не просто транспорт, это достойное жилье для большой компании. Внутри - шесть метров пространства, где каждый сантиметр продуман до мелочей. Семь спальных мест, включая трансформируемые кровати и отдельную спальную зону, позволяют разместить даже шумную компанию охотников или рыбаков.
Отделка впечатляет: стены и потолок обтянуты искусственной кожей, а спальные отсеки - замшей. Санузел отделан пластиковыми панелями, пол — мозаика, а в жилой части — линолеум, который не боится грязи и воды. Складной стол увеличивается, также предусмотрены шкафы и отсеки для хранения вещей.
Кухонный блок - отдельная гордость. Столешница и мойка выполнены из искусственного камня, рабочий фартук - композитный лист. Газовая поверхность с контролем, вытяжка, СВЧ-печь, холодильник на 140 литров и морозильная камера на 100 литров - все это позволяет готовить полноценные блюда даже вдалеке от цивилизации. Газоанализаторы и аксессуары для кухни обеспечивают уверенность в безопасности.
В спальном отсеке - двуспальная кровать с матрасом, шкафы с полками и подвесные шкафчики. Технический отсек обеспечивает быстрый доступ к средствам связи, а сдвижная шторка позволяет объединить зоны. Душевая и санузел оборудованы кассетным биотуалетом Dometic, подогреваемым поддоном, смесителем с душевой лейкой и зеркалом. Отделка стен - декоративный пластик, полки - мозаика, создающая ощущение уюта и чистоты.
Климатическая система включает газогенераторную печь длительного горения, автономный отопитель Webasto мощностью 5,5 кВт, напольный кондиционер Dometic и крышный вентилятор Eberspaher. Даже в суровых условиях внутри всегда тепло и свежесть. Водоснабжение организовано через 300-литровую емкость, рабочий водонагреватель на 30 литров и насосную станцию с разводкой воды в кухню и душевую.
Энергетика продумана до мелочей: внешний ввод 220В, два гелевых АКБ по 150 А/ч, инвертор 24/220В на 3,5 кВт, автоматическая зарядка и светодиодное освещение. В левой части - два LED-телевизора по 32 дюйма, видеосвязь с кабиной и панелью управления по всем направлениям автодома.
Стоимость такого автодома – 20 822 000 рублей, без шасси – 9 426 000 рублей. Цена немаленькая, но за эти деньги вы получаете не просто транспорт, а настоящий дом. Для тех, кто ценит свободу и комфорт вдали от города, КАМАЗ 43118 – это не просто выбор, а образ жизни.
