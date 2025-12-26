Мобильный дом на колесах для экстремальных путешествий — что внутри и как устроен

Автодом на базе КамАЗ 43502-45: комфорт и автономность в любых условиях

Уникальный автодом на шасси КамАЗ 43502-45 создан для жизни в самых суровых условиях. Внутри - все для комфорта и автономии. Модуль рассчитан на длительное проживание. Оборудование адаптировано к экстремальным температурам. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.

Мобильный жилой модуль, построенный на базе КамАЗ 43502-45, открывает новые горизонты для тех, кто мечтает о свободе передвижения и не готов жертвовать комфортом даже в самых суровых условиях. Этот автодом рассчитан на проживание трехчетырех человек и может выдерживать температуру от плюс сорока до минус сорока градусов, что делает его подходящим для экспедиций, длительных путешествий и работы в удаленных регионах.

Фото: caravancentre.ru

В основе конструкции - прочный кузов, выполненный по современной технологии PUAL. Толстые сэндвич-панели обеспечивают отличную теплоизоляцию: стены и потолок - 50 мм, пол - 100 мм. Внутренняя отделка выполнена из искусственной кожи, мебель изготовлена ​​из прочной фанеры, облицованной пластиком HPL. В модуле предусмотрены четыре окна с москитными сетками, трансформируемая столовая группа, которая превращается в дополнительное спальное место, а также двуярусная кровать. Для хранения вещей есть антресоли, полки, обогреваемый шкаф и внутренние рундуки по периметру.

Фото: caravancentre.ru

Кухонная зона оборудована всем необходимым: газовая плита с защитной панелью, вместительный холодильник на 170 литров, мойка с горячей и холодной водой, а также вытяжка со встроенным освещением. В туалетной комнате установлен биотуалет с вентилируемой кассетой, а для удобства - потолочный люк с электрическим вентилятором и москитной сеткой.

Фото: caravancentre.ru

Система отопления и водоснабжения продумана до мелочей. В модуле установлен дизельный обогреватель Truma Combi D мощностью 6000 Вт с бойлером на 14 литров, жидкостное отопление и теплые полы. Для жарких дней предусмотрен кондиционер Dometic HB 2500. Водяной бак на 300 литров снабжен датчиком уровня и системой аварийного слива. Вентиляция осуществлена ​​через потолочные люки и окна с возможностью проветривания даже на ходу.

Фото: caravancentre.ru

Автономность обеспечивается универсальной системой энергообеспечения: два гелевых аккумулятора по 225 Ач, дизельный генератор Dometic TEC 40, инверторы 24/12 и 12/220 В, а также розетки на 220 и 12 Вольт. Внутри - экономичное светодиодное освещение и потолочные светильники для каждого пассажира.

Для обеспечения безопасности и удобства предусмотрены выдвижная лестница, рейлинги на крыше, багажник в кабине и отделение для газовых баллонов и генератора. Запасное колесо размещено на гидроборте, а багажное отделение доступно снаружи. В качестве опций доступны дополнительные фары, камера кругового обзора, аудиосистема, лебедка, шумоизоляция кабины и даже внешняя лестница на крышу.

Все оборудование, используемое в этом автодоме, специально разработано для эксплуатации в условиях постоянной вибрации и резких перепадов температуры. Производитель гарантирует надежность и обслуживание всех систем, что особенно важно для путешествий в труднодоступных регионах. Такой автодом станет предпочтительным выбором для тех, кто ценит независимость, комфорт и готов к настоящим приключениям.