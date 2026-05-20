Роскошный дом на колесах для бездорожья — хаммам, печь и кинотеатр внутри

20 мая 2026, 21:29
Автодом на базе КамАЗа с хаммамом и печью: новый уровень автономности для экспедиций
В России появился уникальный автодом на шасси КамАЗа-43118: внутри - хаммам, дровяная печь и техника для автономной жизни. Такой дом на колесах рассчитан на длительные поездки по бездорожью и способен удивить даже опытных путешественников.
Российский рынок домов на колёсах пополнился по-настоящему новой новинкой: нижегородская компания «ВолгаТрейд» разработала экспедиционный автодом на базе полноприводного КамАЗа-43118 (6х6). Эта модель ориентирована на тех, кто не готов жертвовать комфортом даже в самых труднодоступных уголках страны.
В основе лежит проверенное временем шасси КамАЗа, известное своей выносливостью и способностью преодолевать сложнейшее бездорожье. Под капотом — дизельный V8 объёмом 12 литров и мощностью 300 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Такая техника позволяет уверенно передвигаться там, где обычные внедорожники бессильны.
Внешне автодом выглядит как настоящий экспедиционный грузовик: массивный кенгурятник, силовой каркас, крупные внедорожные колёса. Но главное — внутри. Здесь создатели реализовали полноценную кухню с современной бытовой техникой, просторную гостиную с панорамными окнами и даже дровяную печь, создающую атмосферу настоящего дома.
Особое внимание заслуживает наличие собственной парной — хаммама, который редко встречается в подобных проектах. Для длительных автономных поездок предусмотрена стиральная машина. Каждый элемент интерьера продуман для максимального удобства вдали от цивилизации.
Стоимость полностью укомплектованного автодома составляет 30 миллионов рублей. Для владельцев подходящего шасси КамАЗ предусмотрена возможность приобретения только жилого модуля примерно за 18 миллионов. Основная аудитория — охотники, рыболовы и энтузиасты экспедиций, для которых важны автономность и комфорт.
Автодом на базе КамАЗ-43118 сочетает в себе надёжность тяжёлого грузовика и комфорт местного отеля. Он рассчитан на длительные автономные путешествия по бездорожью, где важна не только проходимость, но и возможность полноценного отдыха. Важно отметить, что подобные проекты отражают растущий спрос на решения для активного отдыха и экспедиций в России. По данным отраслевых аналитиков, интерес к автодомам с расширенными возможностями растёт, а наличие хаммама и печей может стать новым стандартом для премиального сегмента.
Интересно, что российские инженеры всё чаще предлагают решения, способные конкурировать с зарубежными аналогами по технологической оснащённости и практичности. Например, в сегменте специализированных автомобилей для силовых структур также есть уникальные разработки — как, например, модульный бронеавтомобиль на базе ГАЗ-3308, о котором рассказывается в материале о новых возможностях для российских силовиков .
