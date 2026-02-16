Дом на колесах за 40 миллионов: российский КАМАЗ с дровяным камином — заглядываем внутрь мобильного особняка

16 февраля 2026, 06:07
Автодом на базе КАМАЗа удивил ценой и уровнем роскоши среди отечественных новинок
На рынке появился уникальный автодом на базе КАМАЗа, который заметно выделяется не только оснащением, но и стоимостью. Эксперты обсуждают, насколько оправдана цена и кто станет его покупателем. Сравнение с зарубежными аналогами вызывает споры.
Появление нового автодома на базе КАМАЗа стало настоящим событием для российского рынка. Необычный проект, реализованный по индивидуальному заказу, сразу привлек внимание не только автолюбителей, но и экспертов. Причина проста: стоимость этого дома на колесах оказалась почти в семь раз выше, чем у ближайших конкурентов из Китая. При этом речь идет о машине, которая не предназначена для массового производства, а создана для тех, кто ценит эксклюзивность и готов платить за комфорт на колесах.
Внутреннее пространство автодома продумано до мелочей. Здесь есть полноценная кухня, санузел с душем, уютная гостиная и двуспальная кровать с огромным телевизором. Особое внимание заслуживает дровяная печь-камин, что для подобных транспортных средств встречается крайне редко. Все элементы интерьера выполнены из дорогих материалов, что подчеркивает статус владельца и создает атмосферу настоящего дома, а не временного убежища в дороге. Экипаж из четырех человек может рассчитывать на максимальный уровень уюта даже в длительных поездках.
Однако столь высокий уровень комфорта обернулся внушительным ценником. За этот автодом просят почти 27 миллионов рублей, и это без учета стоимости самого шасси КАМАЗа, которое оценивается еще примерно в 15 миллионов. Таким образом, итоговая сумма может превысить 40 миллионов рублей. Для сравнения, китайский автодом V80c, пусть и менее оснащенный, обойдется примерно в 4,2 миллиона. Разница в цене - более чем существенная, и она вызывает вопросы даже у специалистов.
Подобные проекты не рассчитаны на массового покупателя. На рынке VIP-услуг уже есть схожие предложения, и спрос на такие автодома всегда будет ограниченным.
Интересно, что владельцы подобных автодомов зачастую используют их не для дальних поездок, а как мобильные резиденции для особых случаев. Один из примеров - путешествие по Монголии, когда автодом становится не просто средством передвижения, а полноценным домом, где можно провести время с комфортом, не покидая салон. Это подчеркивает, что подобные транспортные средства - скорее статусный аксессуар, чем практичный инструмент для повседневной жизни.
Сравнение с китайскими аналогами лишь усиливает ощущение разрыва между ценой и функциональностью. Российский автодом на базе КАМАЗа предлагает уникальные решения и высокий уровень отделки, но для большинства потенциальных покупателей такой вариант остается недоступным. В условиях, когда рынок автодомов в России только начинает развиваться, подобные проекты скорее формируют имидж, чем задают тренды массового спроса.
