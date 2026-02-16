Дом на колесах за 40 миллионов: российский КАМАЗ с дровяным камином — заглядываем внутрь мобильного особняка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 06:07

Автодом на базе КАМАЗа удивил ценой и уровнем роскоши среди отечественных новинок

Автодом на базе КАМАЗа удивил ценой и уровнем роскоши среди отечественных новинок

Дом на колесах за 40 миллионов: российский КАМАЗ с дровяным камином — заглядываем внутрь мобильного особняка

Автодом на базе КАМАЗа удивил ценой и уровнем роскоши среди отечественных новинок

На рынке появился уникальный автодом на базе КАМАЗа, который заметно выделяется не только оснащением, но и стоимостью. Эксперты обсуждают, насколько оправдана цена и кто станет его покупателем. Сравнение с зарубежными аналогами вызывает споры.

На рынке появился уникальный автодом на базе КАМАЗа, который заметно выделяется не только оснащением, но и стоимостью. Эксперты обсуждают, насколько оправдана цена и кто станет его покупателем. Сравнение с зарубежными аналогами вызывает споры.

Появление нового автодома на базе КАМАЗа стало настоящим событием для российского рынка. Необычный проект, реализованный по индивидуальному заказу, сразу привлек внимание не только автолюбителей, но и экспертов. Причина проста: стоимость этого дома на колесах оказалась почти в семь раз выше, чем у ближайших конкурентов из Китая. При этом речь идет о машине, которая не предназначена для массового производства, а создана для тех, кто ценит эксклюзивность и готов платить за комфорт на колесах.

Фото: Kung.ru

Внутреннее пространство автодома продумано до мелочей. Здесь есть полноценная кухня, санузел с душем, уютная гостиная и двуспальная кровать с огромным телевизором. Особое внимание заслуживает дровяная печь-камин, что для подобных транспортных средств встречается крайне редко. Все элементы интерьера выполнены из дорогих материалов, что подчеркивает статус владельца и создает атмосферу настоящего дома, а не временного убежища в дороге. Экипаж из четырех человек может рассчитывать на максимальный уровень уюта даже в длительных поездках.

Фото: Kung.ru

Однако столь высокий уровень комфорта обернулся внушительным ценником. За этот автодом просят почти 27 миллионов рублей, и это без учета стоимости самого шасси КАМАЗа, которое оценивается еще примерно в 15 миллионов. Таким образом, итоговая сумма может превысить 40 миллионов рублей. Для сравнения, китайский автодом V80c, пусть и менее оснащенный, обойдется примерно в 4,2 миллиона. Разница в цене - более чем существенная, и она вызывает вопросы даже у специалистов.

Фото: Kung.ru

Подобные проекты не рассчитаны на массового покупателя. На рынке VIP-услуг уже есть схожие предложения, и спрос на такие автодома всегда будет ограниченным. 

Интересно, что владельцы подобных автодомов зачастую используют их не для дальних поездок, а как мобильные резиденции для особых случаев. Один из примеров - путешествие по Монголии, когда автодом становится не просто средством передвижения, а полноценным домом, где можно провести время с комфортом, не покидая салон. Это подчеркивает, что подобные транспортные средства - скорее статусный аксессуар, чем практичный инструмент для повседневной жизни.

Сравнение с китайскими аналогами лишь усиливает ощущение разрыва между ценой и функциональностью. Российский автодом на базе КАМАЗа предлагает уникальные решения и высокий уровень отделки, но для большинства потенциальных покупателей такой вариант остается недоступным. В условиях, когда рынок автодомов в России только начинает развиваться, подобные проекты скорее формируют имидж, чем задают тренды массового спроса.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Иркутск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться