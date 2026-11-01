Как из трехдверной Нивы сделали мобильное жилье: почему кемпер Lux Form вмещает больше, чем кажется, какие системы в нем заложены и что стоит за ценой от 1,6 млн

1 ноября 2026, 06:39
Почему компактный кемпер на базе Нивы — это больше, чем просто машина для путешествий
Почему компактный кемпер на базе Нивы — это больше, чем просто машина для путешествий
В трехдверном фургоне Lux Form оборудовала кухонный блок с холодильником на 70 л; кровать трансформируется, а санитарная зона включает биотуалет и душ. Автодом на базе Lada 4x4 стоит от 1,6 до 2,1 млн рублей, а заднюю подвеску перевели на рессоры.
В последнее время компактные дома на колесах переживают подлинный расцвет: путешественники все чаще ищут не просто средство передвижения, а полноценное мобильное жилище, которое обеспечит комфорт вдали от привычной инфраструктуры. При этом создать по-настоящему функциональный кемпер на базе небольшого фургона — задача непростая, ведь приходится искать инженерный компромисс между эргономикой, автономностью и габаритами.
Именно такой баланс попробовала найти компания Lux Form, предложив жилой модуль, встроенный в заводской кузов трехдверной машины. Несмотря на скромные внешние размеры, проект вмещает все необходимое для долгих поездок: биотуалет, душевой поддон с акриловым покрытием, 5-литровый бойлер, трансформируемую кровать и кухонный блок.
Система водоснабжения включает два бака — на 70 л для чистой воды и на 40 л для серой. Кухня укомплектована газовой плитой (встраиваемой или съемной в зависимости от версии) и холодильником на 70 л с морозильной камерой, предусмотрены и полки и ниши для вещей.
Кровать трансформируется, освобождая место под кухню или гардероб, а ее размеры — 1980 × 1580 мм — рассчитаны на двух человек. Для зарядки устройств есть розетка на 220 В и порт USB, для хранения — подвесные шкафы (антресоль) и двустворчатый шкаф, а для повседневного использования — складной стол и диван.
Габариты модуля составляют 4796 × 1746 × 2776 мм, колесная база — 2,85 м. Транспортное средство построено на полурамном шасси, а задняя подвеска переведена на рессоры, чтобы компенсировать увеличенную массу. Автомобиль комплектуется серийным бензиновым двигателем объемом 1,7 л (83 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКПП и полным приводом. С учетом возросшей массы и жилого модуля разгон 0–100 км/ч занимает более 20 секунд, что располагает скорее к неспешным путешествиям, чем к динамичным обгонам. Вместе с тем постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка дифференциала сохраняют высокие внедорожные возможности оригинала, позволяя добираться до удаленных природных локаций.
Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, максимальная комплектация оценивается в 2,1 млн рублей. В описании проекта также отмечены доступность запасных частей и простота обслуживания при поездках по регионам. Помимо этой модели, Lux Form предлагает жилые модули для УАЗ «Патриот» (пикап), кемперы на базе Lada Granta и УАЗ «Буханка», а также фуд-траки и рефрижераторные автомобили.
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