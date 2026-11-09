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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 12:21

Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве

Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве

«Двушка на колесах»: как Lada Niva превратилась в самый дешевый дом в Москве

Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве

В компактном внедорожнике нашлось место пневмоподвеске, двум туалетам и шести спальным местам, а сам проект уже окрестили самой дешевой «двушкой» в столице. Разбираемся, что представляет собой такая замена квартире и кому она может подойти.

В компактном внедорожнике нашлось место пневмоподвеске, двум туалетам и шести спальным местам, а сам проект уже окрестили самой дешевой «двушкой» в столице. Разбираемся, что представляет собой такая замена квартире и кому она может подойти.

В Москве, где цены на недвижимость давно перешагнули все разумные пределы, появился необычный ответ на жилищный вопрос — компактный дом на колесах на базе Lada Niva. Этот проект, который в шутку уже окрестили «самой дешевой двушкой в Москве», сочетает в себе инженерную смекалку, минимализм и изрядную долю иронии.

Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве
Фото: Фото: drive2.ru / MRyabinin 

Несмотря на скромные габариты внедорожника, создателям удалось разместить в нем пневмоподвеску для регулировки клиренса и комфортного передвижения как по городу, так и по бездорожью, два туалета для автономности в длительных поездках и шесть спальных мест, реализованных за счет трансформируемого салона и многоуровневых полок.

Название «двушка» обыгрывает ироничное сравнение с московской квартирой: за сумму, сопоставимую с арендой или первоначальным взносом за скромную квартиру в спальном районе, этот дом на колесах предлагает полную свободу передвижения без ипотеки, коммунальных платежей и соседей за стеной.

Шесть спальных мест и два туалета: Lada Niva как ответ на цены в Москве
Фото: Фото: drive2.ru / MRyabinin 

Проект отражает сразу две тенденции — рост популярности автономного жилья и вэнлайфинга среди молодежи, а также своеобразный протест против дороговизны столичной недвижимости. Конечно, назвать такой дом полноценной альтернативой квартире сложно: это скорее концепт, демонстрирующий, что комфорт и мобильность можно совместить даже в рамках отечественного автопрома.

Lada Niva с пневмоподвеской и шестью спальными местами — это не просто тюнингованный внедорожник, а социальный комментарий на колесах, и пусть «двушкой» в классическом смысле это назвать нельзя, в условиях московских цен на жилье подобная альтернатива выглядит как минимум остроумно.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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