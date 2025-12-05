Уникальный дом на колесах с трансформируемым модулем и полным набором удобств – как устроен Mercedes Sprinter 4x4 для путешествий

Автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4: комфорт, автономия и продуманная планировка

Этот автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4 удивляет продуманной планировкой и автономностью. Внутри – полноценный санузел, просторная спальня и трансформируемая столовая. Водные баки большого объема и современная техника обеспечивают комфорт в любой поездке. Оцените, как сочетаются технологии и уют.

Современный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter 4x4 – это не просто транспорт, это настоящий дом на колесах, созданный для длительных путешествий без ограничений. В его основе лежит Sprinter 519 CDI с полным приводом и удлиненной базой, что обеспечивает отличную проходимость и вместительность. Внешне автомобиль имеет массивный обвес, рейлинги на крыше и стальную платформу с электроприводом для перевозки дополнительного груза или запасного колеса.

Внутри автодома реализована гибкая планировка: просторная столовая группа легко трансформируется в дополнительное спальное место, а основная кровать поднимается и открывается с помощью электропривода. Для комфорта пассажиров предусмотрены ремни безопасности на всех сиденьях, отделка, выполненная из современных материалов – экокожи, алькантары и прочной фанеры с HPL-покрытием. Пол выложен прочной ПВХ-плитой, а столешница изготовлена ​​из композитов.

Особое внимание уделено автономности. В автодоме установлены дизельное отопление Truma Combi D6E и кондиционер Truma Saphir, что позволяет поддерживать комфортную температуру в любое время года. Электроснабжение обеспечивает инвертор мощностью 3 кВт, аккумуляторы емкостью 400 А•ч и генератор Dometic TEC 29. Для хранения воды предусмотрены баки на 250 литров для чистой воды и по 100 литров для сточной воды, все с утеплением и системой обогрева. Газовая система оснащена баллоном на 11 кг и разводкой с бортовыми розетками.

Кухонная зона оборудована комбинированным модулем с кухонной плитой, встроенным холодильником, вытяжкой и микроволновой печью. Для хранения посуды предусмотрены удобные органайзеры. Санузел располагает к удобствам: здесь есть душевой поддон 100х80 см, унитаз, стиральная машина и полотенцесушитель.

Для связи и развлечений в автодоме установлен усилитель интернета с двумя SIM-картами и внешними антеннами, потолочный Android-телевизор диагональю 22 дюйма, аудиосистемы Eton и Kenwood, а также видеорегистратор с поддержкой 4К. В техническом отсеке предусмотрены алюминиевые рейки и такелажные кольца для крепления багажа, а также дополнительная розетка для подключения оборудования.

Весь комплекс наружного освещения выполнен в соответствии с требованиями ТР ТС, использованы современные светодиодные фонари Horpol и Fristom. Для удобства доступа в грузовой отсек предусмотрены бортовые люки и складная лестница. В комплект поставки входят все необходимые системы: водоснабжение, отопление, электрика, газ, мультимедиа и багажные решения.

Этот автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4 – идеальный выбор для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и независимость от внешних условий. Он сочетает в себе современные технологии, продуманную эргономику и высокое качество исполнения, что способствует путешествию мечты без лишних забот.