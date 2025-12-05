Уникальный дом на колесах с трансформируемым модулем и полным набором удобств – как устроен Mercedes Sprinter 4x4 для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 15:01

Автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4: комфорт, автономия и продуманная планировка

Автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4: комфорт, автономия и продуманная планировка

Уникальный дом на колесах с трансформируемым модулем и полным набором удобств – как устроен Mercedes Sprinter 4x4 для путешествий

Автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4: комфорт, автономия и продуманная планировка

Этот автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4 удивляет продуманной планировкой и автономностью. Внутри – полноценный санузел, просторная спальня и трансформируемая столовая. Водные баки большого объема и современная техника обеспечивают комфорт в любой поездке. Оцените, как сочетаются технологии и уют.

Этот автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4 удивляет продуманной планировкой и автономностью. Внутри – полноценный санузел, просторная спальня и трансформируемая столовая. Водные баки большого объема и современная техника обеспечивают комфорт в любой поездке. Оцените, как сочетаются технологии и уют.

Современный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter 4x4 – это не просто транспорт, это настоящий дом на колесах, созданный для длительных путешествий без ограничений. В его основе лежит Sprinter 519 CDI с полным приводом и удлиненной базой, что обеспечивает отличную проходимость и вместительность. Внешне автомобиль имеет массивный обвес, рейлинги на крыше и стальную платформу с электроприводом для перевозки дополнительного груза или запасного колеса.

Внутри автодома реализована гибкая планировка: просторная столовая группа легко трансформируется в дополнительное спальное место, а основная кровать поднимается и открывается с помощью электропривода. Для комфорта пассажиров предусмотрены ремни безопасности на всех сиденьях, отделка, выполненная из современных материалов – экокожи, алькантары и прочной фанеры с HPL-покрытием. Пол выложен прочной ПВХ-плитой, а столешница изготовлена ​​из композитов.

Особое внимание уделено автономности. В автодоме установлены дизельное отопление Truma Combi D6E и кондиционер Truma Saphir, что позволяет поддерживать комфортную температуру в любое время года. Электроснабжение обеспечивает инвертор мощностью 3 кВт, аккумуляторы емкостью 400 А•ч и генератор Dometic TEC 29. Для хранения воды предусмотрены баки на 250 литров для чистой воды и по 100 литров для сточной воды, все с утеплением и системой обогрева. Газовая система оснащена баллоном на 11 кг и разводкой с бортовыми розетками.

Кухонная зона оборудована комбинированным модулем с кухонной плитой, встроенным холодильником, вытяжкой и микроволновой печью. Для хранения посуды предусмотрены удобные органайзеры. Санузел располагает к удобствам: здесь есть душевой поддон 100х80 см, унитаз, стиральная машина и полотенцесушитель. 

Для связи и развлечений в автодоме установлен усилитель интернета с двумя SIM-картами и внешними антеннами, потолочный Android-телевизор диагональю 22 дюйма, аудиосистемы Eton и Kenwood, а также видеорегистратор с поддержкой 4К. В техническом отсеке предусмотрены алюминиевые рейки и такелажные кольца для крепления багажа, а также дополнительная розетка для подключения оборудования.

Весь комплекс наружного освещения выполнен в соответствии с требованиями ТР ТС, использованы современные светодиодные фонари Horpol и Fristom. Для удобства доступа в грузовой отсек предусмотрены бортовые люки и складная лестница. В комплект поставки входят все необходимые системы: водоснабжение, отопление, электрика, газ, мультимедиа и багажные решения.

Этот автодом на базе Mercedes Sprinter 4x4 – идеальный выбор для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и независимость от внешних условий. Он сочетает в себе современные технологии, продуманную эргономику и высокое качество исполнения, что способствует путешествию мечты без лишних забот.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Пермский край Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться