Как один и тот же кузов «Нивы» дал два разных дома на колесах — и какие компромиссы стоят за каждым

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 19:36

Два подхода к автодому на «Ниве»: бюджетный Lux Form против проходимого ВИС-2346

Два подхода к автодому на «Ниве»: бюджетный Lux Form против проходимого ВИС-2346

Как один и тот же кузов «Нивы» дал два разных дома на колесах — и какие компромиссы стоят за каждым

Два подхода к автодому на «Ниве»: бюджетный Lux Form против проходимого ВИС-2346

Российские производители освоили выпуск кемперов на шасси Lada 4x4. Компания Lux Form предлагает компактный «Нива Кемпер» с кухней, душем и биотуалетом за 1,6–2,1 млн рублей, а «Автокемпер Пром» готовит более проходимую версию на шасси ВИС-2346.

Российские производители освоили выпуск кемперов на шасси Lada 4x4. Компания Lux Form предлагает компактный «Нива Кемпер» с кухней, душем и биотуалетом за 1,6–2,1 млн рублей, а «Автокемпер Пром» готовит более проходимую версию на шасси ВИС-2346.

На российском рынке сформировалось два подхода к созданию автодомов на базе «Нивы». Первый — это относительно доступный «Нива Кемпер» от компании Lux Form стоимостью от 1,6 млн рублей, предлагающий компактный, но полноценный жилой модуль с кухней, спальным местом и даже душем. Второй — более основательный проект на шасси ВИС-2346 от «Автокемпер Пром» (от 3,6 млн рублей), ориентированный на повышенную проходимость и длительную автономность.

Общая черта обоих решений — ставка на внедорожные качества «Нивы» и доступность запчастей, а главный компромисс — маломощный атмосферный двигатель и скромная динамика на трассе.

«Нива Кемпер» от Lux Form: компактный дом на колесах за 1,6 млн

Московская компания Lux Form представила автодом на базе трехдверной Lada 4x4 (ВАЗ-21214), который позиционируется как доступное решение для автотуризма. Конструктивно автомобиль построен по полурамной схеме: длина выросла до 4,8 м, ширина составляет 1,75 м, а высота — 2,7 м. Задняя подвеска усилена рессорами, однако силовой агрегат остался штатным — это бензиновый мотор объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с. в паре с пятиступенчатой механикой.

Несмотря на компактные габариты, производителю удалось разместить полноценный жилой модуль. Спальное место выполнено в виде кровати-трансформера (длиной почти 2 метра), которая днем трансформируется в кухонную зону. Кухня оснащена газовой плитой, холодильником на 70 литров с морозилкой и отсеками для хранения. Отдельного внимания заслуживает санузел: в него входят биотуалет, душевой поддон, 5-литровый бойлер и два бака для воды (70 л чистой и 40 л серой). Для российского рынка в этом классе наличие душа и биотуалета — скорее исключение, чем правило.

Базовая версия оценивается в 1,6 млн рублей, максимальная комплектация достигает 2,1 млн рублей. Lux Form также выпускает жилые модули для УАЗ «Патриот», Lada Granta и «Буханки», что говорит о серийном, а не штучном характере производства.

Проект «Автокемпер Пром» на шасси ВИС-2346: тяжелая артиллерия

Второй игрок — компания «Автокемпер Пром», которая построила автодом на базе полурамного грузовичка ВИС-2346 (модификация «Нивы» от тольяттинского предприятия «ВИС-АВТО»). Этот проект изначально создавался под конкретного заказчика из Германии, однако демонстрирует более серьезный подход к проходимости и автономности.

Шасси получило главную пару с передаточным отношением 4,44 и «понижайку» 3,15, а также малолистовые рессоры со вспомогательными пневмоэлементами. Двигатель был форсирован: объем увеличен до 1,8 литра, мощность выросла до 100 л.с. Это частично решает проблему слабой динамики, характерную для стоковой «Нивы». Жилой модуль выполнен в «европейском» стиле: стационарная кухня с плитой и холодильником, санузел с душем и туалетом, выдвижное двуспальное место, климатическая установка и система нагрева воды.

Для заказчика стоимость не раскрывается, однако в открытых источниках упоминается, что аналогичный автодом HELIX 2200 AWD на шасси ВИС-234600 оценивается в 3,6–4,2 млн рублей. Это принципиально другой ценовой сегмент по сравнению с продукцией Lux Form.

Ключевые компромиссы и особенности эксплуатации

Обе платформы используют атмосферные бензиновые моторы семейства ВАЗ-21214. Даже с форсировкой до 100 л.с. (в версии «Автокемпер Пром») разгон и крейсерская скорость остаются скромными. Европейские обозреватели отмечают, что комфортная скорость передвижения ограничивается второстепенными дорогами, а обгоны на трассе требуют тщательного расчета. Для российских условий это компенсируется неприхотливостью и ремонтопригодностью в любом регионе.

Проходимость — это главный козырь. Постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала (унаследованные от базовой «Нивы») позволяют автодому забираться туда, где пасуют обычные кемперы на базе фургонов. Дорожный просвет в 24,5 см также способствует уверенному движению по грунтовкам и лесным дорогам.

Габариты и эргономика. Высота жилого модуля (около 2,7 м) и внутреннее пространство накладывают ограничения. В частности, в «Нива Кемпере» от Lux Form внутренняя высота позволяет готовить стоя только людям не выше 160 см, хотя для российского рынка этот параметр может варьироваться в зависимости от компоновки. Пространство для багажа минимально, а трансформация спального места требует времени.

Российский производитель предлагает два ответа на запрос «автодом на базе Нивы». Если бюджет ограничен 1,6–2,1 млн рублей и важна компактность, Lux Form дает готовое решение с полным набором удобств (кухня, душ, биотуалет) и сохраняет внедорожные возможности. Если приоритетом является повышенная проходимость и более серьезная автономность (а бюджет позволяет), проект на шасси ВИС-2346 от «Автокемпер Пром» выглядит предпочтительнее за счет форсированного мотора и усиленного шасси. В обоих случаях покупатель сознательно идет на компромисс по динамике и внутреннему объему ради уникального сочетания: дома на колесах и вездехода в одном лице.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Белгород Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться