Автодом на базе Нивы ВИС 234600: санузел, плита и бойлер в автодоме, который проедет где угодно

Автодом на базе Нивы: характеристики, комплектация и особенности для путешествий

Автодом на платформе ВИС 234600 (Лада Нива) сочетает проходимость и комфорт для двоих, предлагая полный набор удобств для круглогодичных поездок. Модель выделяется техническими решениями и возможностями для автономных путешествий, что особенно актуально в 2026 году.

Автодом на платформе ВИС 234600 (Лада Нива) сочетает проходимость и комфорт для двоих, предлагая полный набор удобств для круглогодичных поездок. Модель выделяется техническими решениями и возможностями для автономных путешествий, что особенно актуально в 2026 году.

Автодом, созданный на шасси ВИС 234600 (Лада Нива), сразу обращает на себя внимание сочетанием высокой проходимости и продуманного комфорта для двоих. В условиях российских дорог и климата, это решение выглядит особенно актуальным: модель позволяет без труда добираться до труднодоступных мест, не жертвуя удобствами.

В основе конструкции - полный привод и механическая коробка передач, что обеспечивает уверенное движение по бездорожью и горным маршрутам. Жилой отсек рассчитан на двух человек, в комплектацию входят мебель, комплект подушек, отдельный санузел с душем, холодильник на 65 литров, гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч, солнечные панели (2х150 Вт), бойлер, газовая плита с мойкой и баки для чистой и сливной воды на 55 литров.

Размеры автодома составляют 4900х1850х2850 мм, масса модуля - 1800 кг, допустимая полная масса - 1960 кг. Спальное место - 2000х1600 мм, оборудовано тремя окнами разных размеров для естественного освещения. Для хранения велосипедов есть велодержатель на два велосипеда, а для защиты от солнца - маркиза длиной 2,5 метра. Водителю достаточно категории B для управления этим автодомом.

Фото: cemps.ru

Внутри предусмотрено все для автономного проживания: электрический обогреватель мощностью 2 кВт, отдельный санузел с туалетом, холодильник, плита, бойлер. Такой набор позволяет путешествовать в любое время года, даже в самых отдаленных уголках страны.

Подобные решения становятся все более востребованными на фоне роста интереса к самостоятельным путешествиям и внутреннему туризму.