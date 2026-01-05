Дом на колесах нового поколения — что скрывает Садко NEXT?

5 января 2026, 05:02
Автодом на базе Садко NEXT: комфортные путешествия вне асфальта для всей семьи
Автодом на базе Садко NEXT: комфортные путешествия вне асфальта для всей семьи
Уникальный автодом на шасси Садко NEXT создан для тех, кто не признает границ. Внутри - уют и технологии, снаружи - готовность к любым дорогам. Узнайте, как устроен этот дом на колесах. Оцените возможности для путешествий в любое время года.
Автодом на базе полноприводного шасси Садко NEXT представляет собой полноценное жилье на колесах, рассчитанное на пять человек. Его цельная конструкция из утепленного стеклопластика обеспечивает комфортное проживание в любое время года. Внутреннее пространство организовано продуманно и включает спальные места, кухню с техникой, санузел с душем и зону отдыха с мультимедийной системой.
Технической основой служит дизельный двигатель, соответствующий стандарту Евро-5, в паре с механической коробкой передач и полным приводом. Серьезный дорожный просвет и прочная конструкция позволяют путешествовать по бездорожью. Габариты автомобиля обеспечивают просторный жилой модуль с эффективной термоизоляцией.
Особое внимание уделено безопасности и удобству водителя: установлены подрессорные кресла, ремни для всех пассажиров, предусмотрены необходимые средства по ГОСТу. Внешние багажные отсеки и внутренняя отделка выполнены из практичных и надежных материалов.
Автономность обеспечивается комплексом систем, включая независимое энергоснабжение, отопление, кондиционирование и водоподготовку. Стандартная комплектация уже богата опциями, а возможность индивидуальной доработки позволяет адаптировать автодом под конкретные задачи.
Этот автомобиль создан для длительных путешествий вдали от инфраструктуры, предлагая своим владельцам свободу передвижения без потери бытового комфорта.
Похожие материалы GAZ
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
-
06.01.2026, 23:34
Контрактные моторы и коробки: почему замена может обернуться проблемой для автовладельца
Контрактные агрегаты часто скрывают дефекты и юридические ловушки. Проверка не всегда помогает. Ремонт оригинала может быть дороже, но безопаснее. Не все продавцы честны. Выбор между риском и затратами остается за владельцем.Читать далее
-
06.01.2026, 23:22
Когда менять воздушный фильтр и почему это важно для двигателя
Многие водители недооценивают роль воздушного фильтра. Его состояние напрямую влияет на работу мотора. Несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам. В статье раскрыты нюансы выбора и обслуживания фильтра. Узнайте, как избежать лишних затрат.Читать далее
-
06.01.2026, 19:51
Доступный внедорожный автодом: идеальный вариант для путешествий и кемпинга
Рынок автодомов меняется: компактные прицепы становятся все популярнее. Они позволяют отправиться в путешествие туда, где нет дорог, и не жертвовать комфортом. Производители предлагают новые решения для любителей приключений. Почему такие прицепы выбирают все чаще - рассказываю на личном опыте.Читать далее
-
06.01.2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?Читать далее
-
06.01.2026, 16:13
Экспедиционный автодом Mercedes Arocs: роскошь и автономность для семьи на бездорожье
Mercedes Arocs превращен в настоящий дом для путешествий. Внутри - уют, технологии и премиум-отделка. Автодом готов к суровым условиям и длительным маршрутам. Узнайте, что скрывает этот уникальный проект.Читать далее