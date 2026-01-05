Дом на колесах нового поколения — что скрывает Садко NEXT?

Автодом на базе Садко NEXT: комфортные путешествия вне асфальта для всей семьи

Уникальный автодом на шасси Садко NEXT создан для тех, кто не признает границ. Внутри - уют и технологии, снаружи - готовность к любым дорогам. Узнайте, как устроен этот дом на колесах. Оцените возможности для путешествий в любое время года.

Автодом на базе полноприводного шасси Садко NEXT представляет собой полноценное жилье на колесах, рассчитанное на пять человек. Его цельная конструкция из утепленного стеклопластика обеспечивает комфортное проживание в любое время года. Внутреннее пространство организовано продуманно и включает спальные места, кухню с техникой, санузел с душем и зону отдыха с мультимедийной системой.

Фото: ktt52.ru

Технической основой служит дизельный двигатель, соответствующий стандарту Евро-5, в паре с механической коробкой передач и полным приводом. Серьезный дорожный просвет и прочная конструкция позволяют путешествовать по бездорожью. Габариты автомобиля обеспечивают просторный жилой модуль с эффективной термоизоляцией.

Фото: ktt52.ru

Особое внимание уделено безопасности и удобству водителя: установлены подрессорные кресла, ремни для всех пассажиров, предусмотрены необходимые средства по ГОСТу. Внешние багажные отсеки и внутренняя отделка выполнены из практичных и надежных материалов.

Фото: ktt52.ru

Автономность обеспечивается комплексом систем, включая независимое энергоснабжение, отопление, кондиционирование и водоподготовку. Стандартная комплектация уже богата опциями, а возможность индивидуальной доработки позволяет адаптировать автодом под конкретные задачи.

Этот автомобиль создан для длительных путешествий вдали от инфраструктуры, предлагая своим владельцам свободу передвижения без потери бытового комфорта.