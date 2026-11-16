Русская «Буханка» в Нидерландах: дом на колесах, за который просят как за электрокроссовер

«Буханка» с тентом, кухней и палаткой: как российский внедорожник стал люксовым кемпером

В Нидерландах продается автодом 2.7 Trophy DC на базе УАЗ «Буханки» 2021 года. За 42,5 тысячи евро (около 3,8 млн рублей) предлагают кемпер с раскладной палаткой и выдвижной кухней; на крыше установлена солнечная панель.

В Нидерландах продается автодом 2.7 Trophy DC на базе УАЗ «Буханки» 2021 года. За 42,5 тысячи евро (около 3,8 млн рублей) предлагают кемпер с раскладной палаткой и выдвижной кухней; на крыше установлена солнечная панель.

УАЗ «Буханка» популярна не только в России, но и далеко за ее пределами — и этот экземпляр из Нидерландов тому яркое подтверждение. Речь идет о модели УАЗ «Буханка» 2.7 Trophy DC (Jubilee) 2021 года выпуска — неординарном варианте для тех, кто ищет не просто транспорт, а настоящее средство для приключений.

Этот внедорожный дом на колесах продается в Нидерландах по цене нового электрокроссовера: владелец просит за пятилетний российский автомобиль 42,5 тысячи евро — примерно 3,8 млн рублей по актуальному курсу.

Фото: AutoScout

Комплектация этой «Буханки» действительно впечатляет. На крыше установлен просторный и удобный тент, позволяющий организовать спальное место буквально за несколько минут. Дополнительно предусмотрены маркиза и отдельная палатка от Dare To Be Different — это заметно расширяет возможности для отдыха на природе. Внутри салона оборудована уютная зона для отдыха, где можно не только расслабиться после долгой дороги, но и пообедать или провести вечер за настольными играми.

Практичность — еще один важный плюс. В задней части автомобиля размещена выдвижная кухня, а также предусмотрено множество отсеков для хранения одежды, снаряжения и других необходимых вещей. На крыше установлен солнечный модуль, который обеспечивает дополнительную автономность и позволяет не зависеть от инфраструктуры даже в самых удаленных местах. Такой набор опций редко встречается в стандартных версиях УАЗ «Буханка», что делает этот экземпляр особенно ценным для любителей автотуризма.

Состояние автомобиля заслуживает отдельного упоминания: по словам владельца, машина всегда проходила своевременное обслуживание, и по технике нет никаких нареканий. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а возможность отправиться в путешествие без ограничений, этот вариант может стать настоящей находкой.

УАЗ «Буханка» выпускается с 1965 года и славится своей простотой, надежностью и способностью преодолевать сложные участки бездорожья. За десятилетия автомобиль получил множество модификаций, включая специализированные версии для экспедиций и кемпинга. Благодаря своей универсальности и доступности «Буханка» остается востребованной по всему миру среди путешественников и любителей активного отдыха даже спустя десятилетия после начала производства.