Кемпер-Сервис удивил новым автодомом с расширенной колеей и автономным комфортом – что внутри?

Автодом на базе УАЗ Патриот Карго: кемпер для бездорожья с пневмоподвеской и кухней

Уникальный автодом на платформе УАЗ Патриот Карго сочетает проходимость и комфорт. Внутри есть кухня, санузел и автономное отопление. Пневмоподвеска и силовой обвес делают его готовым к любым дорогам. Оцените возможности кемпера для путешествий вне асфальта.

На российском рынке появился необычный автодом, созданный на базе шасси УАЗ Патриот Карго. Инженеры компании «Кемпер-Сервис» серьезно переработали стандартное освещение, чтобы сделать его максимально удобным для путешествий по бездорожью и длительных автономных выездов.

В первую очередь, специалисты расширили колею автомобиля. Эта доработка значительно повысила устойчивость на сложных трассах и при сильном боковом ветре. Передняя подвеска теперь оснащена пневматическими элементами вместо обычных пружин, а задние пневмобаллоны работают в паре с рессорами. Такое решение позволяет регулировать дорожный просвет и плавность хода в зависимости от условий и загрузки.

Экстерьер этого автодома дополнен внедорожными аксессуарами: силовым обвесом, лебедкой для самоспасения, а также дополнительными светодиодными фарами. Последние незаменимы в темное время суток или при движении по бездорожью. Все это делает машину не только брутальной, но и по-настоящему функциональной для любителей активного отдыха.

Внутри автодома продумано все для комфортного проживания. Установлен автономный обогреватель, позволяющий поддерживать тепло даже в холодное время года. Кухонная зона оборудована газовой плитой, вместительной столешницей, холодильником и вытяжкой. Санузел представляет собой отдельное помещение с полноценным душем и унитазом, что особенно важно для длительных поездок вдали от цивилизации.

Для сна предусмотрено два уровня: наверху расположена просторная кровать, а внизу — трансформируемое купейное место, которое легко превращается в дополнительное спальное пространство. Такая планировка позволяет с комфортом разместиться небольшой семье или компании друзей.

Как отмечают эксперты, подобные автодома на базе отечественных внедорожников становятся все более востребованными среди путешественников, предпочитающих свободу передвижения и уединение гостиницам. Благодаря доработкам, эта машина способна преодолевать сложные маршруты и обеспечивать высокий уровень уюта даже в самых отдаленных уголках страны.