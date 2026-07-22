Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке России

Автодом на базе УАЗ Патриот: полный привод, три комплектации и отечественные детали

На рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из российских компонентов. Модель отличается высокой проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально в условиях ограниченного импорта.

На рынке появился автодом, созданный на платформе УАЗ Патриот и полностью собранный из российских компонентов. Модель отличается высокой проходимостью, продуманной конструкцией и широким набором опций, что особенно актуально в условиях ограниченного импорта.

Появление на российском рынке автодома на базе УАЗ «Патриот», полностью собранного из отечественных комплектующих, стало заметным событием для автолюбителей и поклонников путешествий по стране. В условиях ограниченного доступа к зарубежным запчастям и растущего интереса к внутреннему туризму такой проект выглядит особенно актуально.

Главная особенность новинки — сочетание внедорожных возможностей с уровнем комфорта, который ранее был доступен только в более дорогих и, как правило, импортных моделях. Благодаря полному приводу и проверенной платформе УАЗ «Патриот» автодом уверенно чувствует себя на бездорожье. Его габариты (5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту) обеспечивают просторный салон для четырёх человек.

Фото: autocamper.pro

Внутри предусмотрены четыре места для сидения и четыре спальных места, что позволяет использовать машину как для семейных поездок, так и для небольших экспедиций. Уже в базовой комплектации «Стандарт» есть автономный обогреватель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевая с биотуалетом, солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства парковки добавлены камера заднего вида и парктроники.

Комплектация «Оптима» расширяет возможности за счёт фаркопа, дополнительного обогревателя, маркизы, рейлингов с поворотным механизмом, защиты бампера, телевизора, портативной электростанции и кондиционера. В топ-версии «Люкс» появляются стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, что заметно повышает уровень автономности и комфорта.

Технические характеристики также заслуживают внимания: масса модуля — 2350 кг, размеры спальных мест — 1900×1400 мм и 1850×1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, два аккумулятора по 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея. Энергоснабжение обеспечивает солнечная панель мощностью 600 Вт. В комплектацию также входят механический бойлер, велодержатель и трёхметровая маркиза. Такой набор опций позволяет чувствовать себя уверенно в длительных поездках.

Использование исключительно отечественных компонентов снижает зависимость от импорта и упрощает обслуживание, что особенно важно в современных условиях. По данным autocamper.pro, производитель рекомендует обращаться к официальным представителям для получения полной информации о комплектациях и возможных дооснащениях. Новый автодом на базе УАЗ «Патриот» может стать одним из самых востребованных решений для российских путешественников, обеспечивая надёжность, автономность и адаптацию к дорожным условиям страны.

Интерес к подобным мобильным решениям в России растёт, что подтверждается и другими проектами. Например, автобус Blue Bird, переоборудованный в дом на колёсах, также вызвал большой интерес среди сторонников активного образа жизни — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о преобразовании автобуса в достойное жилье .