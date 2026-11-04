Что внутри автодома за 21,7 млн: почему Урал Next 6х6 может заменить гостиницу с сауной — смотрим, как в шести метрах уместили спальню, кухню и семь мест

Автодом на базе «Урал Некст»: Как семь спальных мест и сауна поместились в шестиметровом фургоне

Шестиметровый фургон на шасси 6х6 рассчитан на семь спальных мест и оснащен дровяной сауной. Готовый автодом стоит 21,7 млн рублей, а с собственным шасси его цена снижается до 10,7 млн.

Шестиметровый фургон на шасси 6х6 рассчитан на семь спальных мест и оснащен дровяной сауной. Готовый автодом стоит 21,7 млн рублей, а с собственным шасси его цена снижается до 10,7 млн.

Этот дом на колесах построили на базе серьезного внедорожного шасси — Урал Next 6х6. Внутри шестиметрового фургона нашлось место отдельной спальне, кухне и двум трансформируемым зонам, которые при необходимости превращаются в место для компании. Всего предусмотрено семь спальных мест. Формат явно рассчитан на длительные поездки, когда в дороге важны бытовые удобства и возможность ночевать вдали от населенных пунктов.

Фото: kung.ru

Готовая машина оценена в 21,7 млн рублей. Если у покупателя уже есть собственное шасси, проект обойдется в 10,7 млн рублей. На внутреннюю отделку по индивидуальному проекту уйдет три месяца, об этом сообщает 110km.ru.

Фургон собран из сэндвич-панелей: утеплитель в стенах имеет толщину 50 мм, в полу — 100 мм. Снаружи кузов обшит оцинкованной сталью, внутри использована влагостойкая березовая фанера. Войти можно через боковую дверь с выдвижным трапом. Для подъема запасного колеса или мотоцикла предусмотрен кронштейн с гидроприводом.

В отделке сочетаются армированный пластик и искусственная кожа с натуральными материалами. В сауне использовались липа и кедр, для отделки также взяли абаш. Остальные помещения покрыты кварц-винилом. Здесь установлена дровяная печь Harvia, есть складной полок, биотуалет и душ с отдельной лейкой. Для сауны предусмотрен отопительный контур и регулируемая подсветка.

Фото: kung.ru

Кухонный блок изготовлен на заказ. В него входят столешница и мойка из искусственного камня, газовая плита с контролем пламени, вытяжка, холодильник с морозильной камерой и СВЧ-печь. Запас воды хранится в резервуарах емкостью 300 литров и подается насосной станцией.

Для автономной работы предусмотрены газовое отопление, бойлер Truma Combi и теплый пол. За охлаждение отвечает напольный кондиционер Dometic, за воздухообмен — принудительная вентиляция. Электропитание можно получать от внешней сети 220 В; в автономном режиме включаются два гелевых аккумулятора емкостью по 100 А/ч, инвертор и генератор мощностью 3,5 кВт. Установлены обогреватель Webasto и электрическая лебедка.

В спальне находится двуспальная кровать с матрасом и багажным отделением под ней. Для вещей предусмотрены шкафчики, помещение закрывает запираемая дверь. Отопление и кондиционирование распределены по помещениям, светодиодные светильники позволяют регулировать цветовую температуру. В салоне установлен телевизор Samsung диагональю 32 дюйма, связь с кабиной, камера переднего вида и центральная панель управления. Снаружи багажные ящики расположены под кузовом, дополнительный экспедиционный багажник с подъемником — на крыше.