Что внутри автодома за 21,7 млн: почему Урал Next 6х6 может заменить гостиницу с сауной — смотрим, как в шести метрах уместили спальню, кухню и семь мест

4 ноября 2026, 08:08
Автодом на базе «Урал Некст»: Как семь спальных мест и сауна поместились в шестиметровом фургоне
Автодом на базе «Урал Некст»: Как семь спальных мест и сауна поместились в шестиметровом фургоне
Шестиметровый фургон на шасси 6х6 рассчитан на семь спальных мест и оснащен дровяной сауной. Готовый автодом стоит 21,7 млн рублей, а с собственным шасси его цена снижается до 10,7 млн.
Этот дом на колесах построили на базе серьезного внедорожного шасси — Урал Next 6х6. Внутри шестиметрового фургона нашлось место отдельной спальне, кухне и двум трансформируемым зонам, которые при необходимости превращаются в место для компании. Всего предусмотрено семь спальных мест. Формат явно рассчитан на длительные поездки, когда в дороге важны бытовые удобства и возможность ночевать вдали от населенных пунктов.
Готовая машина оценена в 21,7 млн рублей. Если у покупателя уже есть собственное шасси, проект обойдется в 10,7 млн рублей. На внутреннюю отделку по индивидуальному проекту уйдет три месяца, об этом сообщает 110km.ru.
Фургон собран из сэндвич-панелей: утеплитель в стенах имеет толщину 50 мм, в полу — 100 мм. Снаружи кузов обшит оцинкованной сталью, внутри использована влагостойкая березовая фанера. Войти можно через боковую дверь с выдвижным трапом. Для подъема запасного колеса или мотоцикла предусмотрен кронштейн с гидроприводом.
В отделке сочетаются армированный пластик и искусственная кожа с натуральными материалами. В сауне использовались липа и кедр, для отделки также взяли абаш. Остальные помещения покрыты кварц-винилом. Здесь установлена дровяная печь Harvia, есть складной полок, биотуалет и душ с отдельной лейкой. Для сауны предусмотрен отопительный контур и регулируемая подсветка.
Кухонный блок изготовлен на заказ. В него входят столешница и мойка из искусственного камня, газовая плита с контролем пламени, вытяжка, холодильник с морозильной камерой и СВЧ-печь. Запас воды хранится в резервуарах емкостью 300 литров и подается насосной станцией.
Для автономной работы предусмотрены газовое отопление, бойлер Truma Combi и теплый пол. За охлаждение отвечает напольный кондиционер Dometic, за воздухообмен — принудительная вентиляция. Электропитание можно получать от внешней сети 220 В; в автономном режиме включаются два гелевых аккумулятора емкостью по 100 А/ч, инвертор и генератор мощностью 3,5 кВт. Установлены обогреватель Webasto и электрическая лебедка.
В спальне находится двуспальная кровать с матрасом и багажным отделением под ней. Для вещей предусмотрены шкафчики, помещение закрывает запираемая дверь. Отопление и кондиционирование распределены по помещениям, светодиодные светильники позволяют регулировать цветовую температуру. В салоне установлен телевизор Samsung диагональю 32 дюйма, связь с кабиной, камера переднего вида и центральная панель управления. Снаружи багажные ящики расположены под кузовом, дополнительный экспедиционный багажник с подъемником — на крыше.
Похожие материалы GAZ
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 17:26
Terrano или Duster: почему за одинаковую машину просят разные деньги
Renault Duster сравнивают с Hyundai Creta, Nissan Terrano и Chevrolet Niva по назначению и расходам. На вторичном рынке Terrano обычно дороже на 50 000-150 000 рублей, а выбор зависит прежде всего от дорог и требований к комфорту.Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 14:52
Энтузиасты создали идеальный пикап Lexus, который сама компания так и не решилась выпустить
Meso Customs показала на SEMA 2026 пикап TX1 с кузовными деталями Lexus GX 550. У машины необычный откидной борт: он оснащен подогревом и динамиками. Это единичная переделка, готового комплекта для Tacoma нет.Читать далее
-
05.11.2026, 14:33
Jeep лишили святого: легендарный Wrangler впервые остался без переднего моста и получил 470-сильный V8
На SEMA-2026 в Лас-Вегасе показали внедорожный пикап Jeep Wrangler Scrambler SRT. У концепта необычная для Wrangler передняя подвеска и заявленный V8. И это не просто шоукар. Серийную версию ожидают в 2028 году.Читать далее
-
05.11.2026, 14:14
200 тысяч за пневму и 300 тысяч за раму: честный отзыв владельца Land Rover Discovery 3 после 400 тысяч км пробега
Владелец Discovery 2007 года довел пробег до 396 тыс. км и заменил штатный дизель на V8. За комфорт внедорожник требует заметных вложений: замена пневмобаллонов обошлась в 200 тыс. рублей. Сергей рассказал, за что ценит машину на бездорожье.Читать далее
-
05.11.2026, 13:17
В Сибири выпустили 7-метрового «Хищника» для экстремального бездорожья: что он умеет
«Мег Вест» выпускает в Тюменской области шестиколесные машины для слабонесущих грунтов и водных преград. «Хищник-3930А» перевозит до 1,5 тонны по плотной поверхности и на плаву. В центре внимания его трансмиссия и оснащение.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 17:26
Terrano или Duster: почему за одинаковую машину просят разные деньги
Renault Duster сравнивают с Hyundai Creta, Nissan Terrano и Chevrolet Niva по назначению и расходам. На вторичном рынке Terrano обычно дороже на 50 000-150 000 рублей, а выбор зависит прежде всего от дорог и требований к комфорту.Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 14:52
Энтузиасты создали идеальный пикап Lexus, который сама компания так и не решилась выпустить
Meso Customs показала на SEMA 2026 пикап TX1 с кузовными деталями Lexus GX 550. У машины необычный откидной борт: он оснащен подогревом и динамиками. Это единичная переделка, готового комплекта для Tacoma нет.Читать далее
-
05.11.2026, 14:33
Jeep лишили святого: легендарный Wrangler впервые остался без переднего моста и получил 470-сильный V8
На SEMA-2026 в Лас-Вегасе показали внедорожный пикап Jeep Wrangler Scrambler SRT. У концепта необычная для Wrangler передняя подвеска и заявленный V8. И это не просто шоукар. Серийную версию ожидают в 2028 году.Читать далее
-
05.11.2026, 14:14
200 тысяч за пневму и 300 тысяч за раму: честный отзыв владельца Land Rover Discovery 3 после 400 тысяч км пробега
Владелец Discovery 2007 года довел пробег до 396 тыс. км и заменил штатный дизель на V8. За комфорт внедорожник требует заметных вложений: замена пневмобаллонов обошлась в 200 тыс. рублей. Сергей рассказал, за что ценит машину на бездорожье.Читать далее
-
05.11.2026, 13:17
В Сибири выпустили 7-метрового «Хищника» для экстремального бездорожья: что он умеет
«Мег Вест» выпускает в Тюменской области шестиколесные машины для слабонесущих грунтов и водных преград. «Хищник-3930А» перевозит до 1,5 тонны по плотной поверхности и на плаву. В центре внимания его трансмиссия и оснащение.Читать далее
-
05.11.2026, 12:05
Почему Пулково экстренно принял 27 московских самолетов и как это отразилось на расписании вылетов 5 ноября
В расписании аэропорта Северной столицы появились заметные изменения. Пассажирам пришлось сверять время вылета и учитывать отмены. Корректировки затронули несколько направлений, подробности есть в опубликованной сводке.Читать далее