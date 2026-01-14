Роскошь на колесах: как выглядит дом для приключений — удивит каждого

14 января 2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.
Попадая внутрь этого автодома на базе «Урал Next», сразу понимаешь: это не просто транспорт, а полноценный дом на колесах. Пространство организовано как современная студия с ровными стенами, ламинатом, плиткой и скрытыми инженерными системами. Основа — шасси 6х6, обеспечивающее проходимость там, где другие дома не проедут. При длине модуля в 6 метров здесь семь спальных мест. Стоимость комплекса — 21,7 млн рублей, но при наличии своего шасси можно уложиться в 10,7 млн.
Внутренняя отделка и оснащение продуманы до мелочей: кухня из камня и с техникой, автономное газовое отопление, два кондиционера и даже настоящая дровяная сауна с печью Harvia. Кузов изготовлен из сэндвич-панелей с усиленной изоляцией, внешняя обшивка — оцинкованная сталь, внутренняя — влагостойкая фанера. Для комфорта предусмотрены теплые полы, принудительная вентиляция, светодиодное освещение с настройкой температуры и цвета и множество розеток.
Автономность обеспечена мощной системой электроснабжения с аккумуляторами, инвертором и генератором, а также запасом воды на 300 литров. Из интересных решений — гидропривод для подъема мотоцикла или запаски, выдвижной трап, внешние багажные ящики и экспедиционный багажник на крыше. Управление всеми системами выведено на центральную панель, есть мультимедиа с телевизором и видеосвязь с кабиной.
Этот автодом создан для тех, кто ценит комфорт и свободу. Он позволяет отправиться в глухую тайгу на охоту или в длительное путешествие, не отказываясь от привычного уюта и независимости от внешних условий. Такой уровень оснащения и автономности встречается редко, что и объясняет особый интерес к проекту среди искателей приключений на колесах.
Похожие материалы Ural
-
16.01.2026, 18:08
Hyundai превратила минивэн Staria в роскошный автодом для путешествий и отдыха — чем он удивляет
Hyundai удивила новым автодомом на базе Staria. Две версии, полный привод и продуманная начинка. Внутри - спальные места, кухня и даже душ. Цена и комплектации вызывают вопросы. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 18:04
Роботы-доставщики Яндекса: экономия для бизнеса или временное решение?
Рынок доставки стремительно меняется. Роботы оказались дешевле сотрудников, но есть нюансы. Эксперты не ждут быстрой замены людей машинами. Узнайте, что мешает полной автоматизации.Читать далее
-
16.01.2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.Читать далее
-
16.01.2026, 17:48
Внедорожный автодом на базе КАМАЗ: как выглядит новый «Ковчег 024» для суровых условий
Российский рынок автодомов пополнился уникальной новинкой. «Ковчег 024» создан для жизни в суровых условиях. Внутри - комфорт, снаружи - брутальный КАМАЗ. Цена и сроки удивляют. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Hymer ML-T 580: немецкий автодом для зимы на базе Mercedes для путешествий без границ
Новый Hymer ML-T 580 на полном приводе уже доступен. Немецкое качество, продуманная планировка, зимний пакет и современные технологии. Узнайте, чем он отличается от других автодомов. Цена и комплектация удивят.Читать далее
-
16.01.2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.Читать далее
-
16.01.2026, 15:44
38-футовый дом на колесах с роскошным интерьером и впечатляющими возможностями
В США набирают популярность дома на колесах с уникальным дизайном. Один из таких проектов от Tru Form Tiny поражает деталями. Внутри - не просто уют, а настоящий шик. Чем удивляет этот дом и почему он не похож на другие - читайте далее.Читать далее
-
16.01.2026, 12:53
Ирбитский завод начал выпуск квадроциклов «Балтмоторс» - производство на Урале набирает обороты
На Урале стартовала сборка квадроциклов «Балтмоторс». Производство развернуто на базе ИМЗ. Модель уже доступна для покупателей. Техника сертифицирована для дорог общего пользования. Цена и особенности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 10:15
Итальянский дом на колесах Wingamm Oasi 610/690: компактность с новым размахом
Wingamm Oasi 540.1 удивил сочетанием компактности и качества. Новая версия стала длиннее и просторнее. Итальянцы снова удивляют подходом к организации пространства. Внутри больше свободы, но без потери уюта. Что изменилось в новом поколении? Оценим детали.Читать далее
-
16.01.2026, 07:26
Особенности владения Belgee X50 глазами реальных владельцев — стоит ли покупать кроссовер
Belgee X50 после 5000 км удивил снижением расхода топлива. Зимние условия выявили неожиданные плюсы и минусы. Некоторые особенности эксплуатации оказались неожиданными. В материале - детали и впечатления.Читать далее
Похожие материалы Ural
-
16.01.2026, 18:08
Hyundai превратила минивэн Staria в роскошный автодом для путешествий и отдыха — чем он удивляет
Hyundai удивила новым автодомом на базе Staria. Две версии, полный привод и продуманная начинка. Внутри - спальные места, кухня и даже душ. Цена и комплектации вызывают вопросы. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 18:04
Роботы-доставщики Яндекса: экономия для бизнеса или временное решение?
Рынок доставки стремительно меняется. Роботы оказались дешевле сотрудников, но есть нюансы. Эксперты не ждут быстрой замены людей машинами. Узнайте, что мешает полной автоматизации.Читать далее
-
16.01.2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.Читать далее
-
16.01.2026, 17:48
Внедорожный автодом на базе КАМАЗ: как выглядит новый «Ковчег 024» для суровых условий
Российский рынок автодомов пополнился уникальной новинкой. «Ковчег 024» создан для жизни в суровых условиях. Внутри - комфорт, снаружи - брутальный КАМАЗ. Цена и сроки удивляют. Подробности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Hymer ML-T 580: немецкий автодом для зимы на базе Mercedes для путешествий без границ
Новый Hymer ML-T 580 на полном приводе уже доступен. Немецкое качество, продуманная планировка, зимний пакет и современные технологии. Узнайте, чем он отличается от других автодомов. Цена и комплектация удивят.Читать далее
-
16.01.2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.Читать далее
-
16.01.2026, 15:44
38-футовый дом на колесах с роскошным интерьером и впечатляющими возможностями
В США набирают популярность дома на колесах с уникальным дизайном. Один из таких проектов от Tru Form Tiny поражает деталями. Внутри - не просто уют, а настоящий шик. Чем удивляет этот дом и почему он не похож на другие - читайте далее.Читать далее
-
16.01.2026, 12:53
Ирбитский завод начал выпуск квадроциклов «Балтмоторс» - производство на Урале набирает обороты
На Урале стартовала сборка квадроциклов «Балтмоторс». Производство развернуто на базе ИМЗ. Модель уже доступна для покупателей. Техника сертифицирована для дорог общего пользования. Цена и особенности - в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 10:15
Итальянский дом на колесах Wingamm Oasi 610/690: компактность с новым размахом
Wingamm Oasi 540.1 удивил сочетанием компактности и качества. Новая версия стала длиннее и просторнее. Итальянцы снова удивляют подходом к организации пространства. Внутри больше свободы, но без потери уюта. Что изменилось в новом поколении? Оценим детали.Читать далее
-
16.01.2026, 07:26
Особенности владения Belgee X50 глазами реальных владельцев — стоит ли покупать кроссовер
Belgee X50 после 5000 км удивил снижением расхода топлива. Зимние условия выявили неожиданные плюсы и минусы. Некоторые особенности эксплуатации оказались неожиданными. В материале - детали и впечатления.Читать далее