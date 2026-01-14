Роскошь на колесах: как выглядит дом для приключений — удивит каждого

Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий

Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.

Попадая внутрь этого автодома на базе «Урал Next», сразу понимаешь: это не просто транспорт, а полноценный дом на колесах. Пространство организовано как современная студия с ровными стенами, ламинатом, плиткой и скрытыми инженерными системами. Основа — шасси 6х6, обеспечивающее проходимость там, где другие дома не проедут. При длине модуля в 6 метров здесь семь спальных мест. Стоимость комплекса — 21,7 млн рублей, но при наличии своего шасси можно уложиться в 10,7 млн.

Фото: kung.ru

Внутренняя отделка и оснащение продуманы до мелочей: кухня из камня и с техникой, автономное газовое отопление, два кондиционера и даже настоящая дровяная сауна с печью Harvia. Кузов изготовлен из сэндвич-панелей с усиленной изоляцией, внешняя обшивка — оцинкованная сталь, внутренняя — влагостойкая фанера. Для комфорта предусмотрены теплые полы, принудительная вентиляция, светодиодное освещение с настройкой температуры и цвета и множество розеток.

Фото: kung.ru

Автономность обеспечена мощной системой электроснабжения с аккумуляторами, инвертором и генератором, а также запасом воды на 300 литров. Из интересных решений — гидропривод для подъема мотоцикла или запаски, выдвижной трап, внешние багажные ящики и экспедиционный багажник на крыше. Управление всеми системами выведено на центральную панель, есть мультимедиа с телевизором и видеосвязь с кабиной.

Фото: kung.ru

Этот автодом создан для тех, кто ценит комфорт и свободу. Он позволяет отправиться в глухую тайгу на охоту или в длительное путешествие, не отказываясь от привычного уюта и независимости от внешних условий. Такой уровень оснащения и автономности встречается редко, что и объясняет особый интерес к проекту среди искателей приключений на колесах.