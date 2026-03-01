Автодом Вектор Next: уникальный дом с душем, кухней и спальней на базе автобуса — стоимость и особенности новинки

Автодом на базе Вектор Next: как автобус превращается в полноценное жилье

В России появился автодом, который способен заменить городскую квартиру. Нижегородские инженеры предлагают индивидуальные решения на базе автобуса Вектор Next, оснащая их всем необходимым для жизни. Почему этот проект вызывает интерес и каковы его ключевые отличия - в нашем материале.

В России появился автодом, который способен заменить городскую квартиру. Нижегородские инженеры предлагают индивидуальные решения на базе автобуса Вектор Next, оснащая их всем необходимым для жизни. Почему этот проект вызывает интерес и каковы его ключевые отличия - в нашем материале.

На российском рынке автодомов появился неожиданный игрок - нижегородская компания «Автоуслуги» предложила решение, способное изменить представление о мобильном жилье. Их проект - автодом, построенный на базе автобуса Вектор Next, - не просто очередная попытка создания кемпера, а полноценная альтернатива городской квартире. Такой подход сразу обращает на себя внимание: речь идет не о стандартном фургоне, а о просторном автобусе, который после доработки превращается в комфортное пространство для жизни.

Главная задача этого автодома - индивидуальный подход к каждому заказу. Компания не занимается массовым производством, а реализует проекты под конкретные пожелания клиентов. Это позволяет продумать все детали: от планирования до выбора материалов и оснащения. В результате каждый экземпляр становится авторитетным.

Фото: avtouslugi.org

Внутри автобуса царит настоящая трансформация. Вместо привычных пассажирских кресел появляется уютная гостиная, оборудованная кухня, обеденный стол и спальное место как минимум для двух взрослых. Для хранения вещей предусмотрены ниши и шкафы, в комплект входят унитаз, полка и полноценная душевая кабина. Особое внимание уделено автономности: установлены отопители, кондиционер, а также баки для питьевой воды и постоянного водоснабжения на 80 литров каждый.

Инженеры не ограничили стандартный набор бытовой техники. Помимо холодильника, в автодоме можно встретить даже стиральную машину. Для повышения комфорта заменена пневматическая дверь на распашную, добавлен люк и доработана теплоизоляция.

Стоимость такого автодома начинается от 5,5 миллионов рублей. В эту сумму входит автобус (около 3,5 миллионов) и работы по переоборудованию. Итоговая цена зависит от выбранных опций и сложности проекта. Несмотря на большую стоимость, интерес к частным решениям растет: для многих это возможность получить мобильное жилье, не уступающее комфорту стационарной квартиры.

Проект отвечает растущему спросу на нестандартные жилые помещения в сегменте автодомов. В условиях растущей популярности путешествий по России и повышения требований к комфорту, такие предложения находят своего покупателя. Автобус, превращенный в дом, становится не просто средством передвижения, а полноценным пространством для жизни и отдыха.