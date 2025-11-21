Почему автодом на платформе Нивы стал хитом среди любителей приключений – все детали и нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 11:54

Уникальный автодом на базе ВИС 234600 сочетает в себе проходимость и уют. В нем есть все для комфортных поездок вдвоем. Узнайте, какие опции доступны и чем он отличается от других. Оцените возможности для путешествий в любое время года.

Путешествия по бездорожью и уединенным уголкам страны становятся все популярнее, и для таких поездок нужен особый транспорт. Автодом, созданный на базе ВИС 234600, который построен на платформе Нивы, как раз отвечает этим требованиям. Он сочетает в себе надежность, высокую проходимость и продуманный комфорт для двоих человек.

Внутри жилого модуля предусмотрено все необходимое для длительных поездок. Здесь есть полноценное спальное место размером 2000 на 1600 мм, отдельный санузел с душем и туалетом Freucamp, а также кухня с газовой плитой и мойкой. Для хранения воды установлены два бака по 55 литров для чистой и сточной воды, а бойлер на 8 литров обеспечивает горячую воду. Холодильник Alpicool объемом 65 литров позволяет брать с собой запас продуктов, а воздушный отопитель мощностью 2 кВт поддерживает тепло даже в холодное время года.

Автодом рассчитан на двух человек, как по количеству сидячих, так и спальных мест. В салоне установлены удобные подушки и мебель, а для автономности предусмотрены гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч и две солнечные панели по 150 Вт каждая. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и путешествовать вдали от цивилизации. Для любителей активного отдыха предусмотрен велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра, чтобы создать тень на стоянке.

Технические характеристики впечатляют: полный привод, механическая коробка передач, бензиновый двигатель мощностью 61 кВт, допустимая масса 1960 кг и размеры 4900х1850х2850 мм. Управлять таким автодомом можно с водительскими правами категории B. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а масса самого модуля составляет 1800 кг.

Комплектация может быть изменена по желанию клиента, что позволяет адаптировать автодом под индивидуальные потребности. Если вы задумываетесь о путешествиях без ограничений по времени года и маршрутам, этот вариант стоит рассмотреть. Специалисты готовы подробно рассказать о возможностях, рассчитать стоимость и предложить индивидуальное решение для каждого клиента.

Упомянутые марки: УАЗ
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
