Почему автодом на платформе Нивы стал хитом среди любителей приключений – все детали и нюансы

21 ноября 2025, 11:54
Автодом на базе ВИС 234600: комфорт и проходимость для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600: комфорт и проходимость для путешествий в любое время года
Уникальный автодом на базе ВИС 234600 сочетает в себе проходимость и уют. В нем есть все для комфортных поездок вдвоем. Узнайте, какие опции доступны и чем он отличается от других. Оцените возможности для путешествий в любое время года.
Путешествия по бездорожью и уединенным уголкам страны становятся все популярнее, и для таких поездок нужен особый транспорт. Автодом, созданный на базе ВИС 234600, который построен на платформе Нивы, как раз отвечает этим требованиям. Он сочетает в себе надежность, высокую проходимость и продуманный комфорт для двоих человек.
Внутри жилого модуля предусмотрено все необходимое для длительных поездок. Здесь есть полноценное спальное место размером 2000 на 1600 мм, отдельный санузел с душем и туалетом Freucamp, а также кухня с газовой плитой и мойкой. Для хранения воды установлены два бака по 55 литров для чистой и сточной воды, а бойлер на 8 литров обеспечивает горячую воду. Холодильник Alpicool объемом 65 литров позволяет брать с собой запас продуктов, а воздушный отопитель мощностью 2 кВт поддерживает тепло даже в холодное время года.
Автодом рассчитан на двух человек, как по количеству сидячих, так и спальных мест. В салоне установлены удобные подушки и мебель, а для автономности предусмотрены гелевая аккумуляторная батарея на 100 А*ч и две солнечные панели по 150 Вт каждая. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и путешествовать вдали от цивилизации. Для любителей активного отдыха предусмотрен велодержатель на два велосипеда и маркиза длиной 2,5 метра, чтобы создать тень на стоянке.
Технические характеристики впечатляют: полный привод, механическая коробка передач, бензиновый двигатель мощностью 61 кВт, допустимая масса 1960 кг и размеры 4900х1850х2850 мм. Управлять таким автодомом можно с водительскими правами категории B. Окна разного размера обеспечивают хорошее освещение и вентиляцию, а масса самого модуля составляет 1800 кг.
Комплектация может быть изменена по желанию клиента, что позволяет адаптировать автодом под индивидуальные потребности. Если вы задумываетесь о путешествиях без ограничений по времени года и маршрутам, этот вариант стоит рассмотреть. Специалисты готовы подробно рассказать о возможностях, рассчитать стоимость и предложить индивидуальное решение для каждого клиента.
Похожие материалы UAZ
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:19
Модуль STEALTH 1500 для пикапов: комфортный автодом с автономией и быстрым монтажом
Узнайте о модуле STEALTH 1500 для среднеразмерных пикапов. Он создан для путешествий и работы. Внутри – все для автономной жизни. Комплектация и цены удивят даже опытных автолюбителей. Откройте новые возможности для вашего автомобиля.Читать далее
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 16:48
Pixel Tiny Home: компактный дом с рабочей зоной для жизни и работы на колесах
Pixel Tiny Home создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. В нем нет лестниц и сложных конструкций. Просторная планировка делает дом удобным для жизни и работы. Узнайте, почему такие дома становятся все популярнее в 2025 году.Читать далее
-
23.11.2025, 11:12
Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей
Mobi Fantasy удивляет сочетанием воздушного дизайна и практичности. Внешне он компактен, но внутри просторен. Белоснежный интерьер создает ощущение легкости. Дом рассчитан на шестерых гостей. Оборудован современной кухней и стильной ванной. Узнайте, чем еще он способен удивить.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 10:18
Как открутить прикипевшую сливную пробку картера без лишних проблем
Сливная пробка картера может стать настоящей проблемой для автолюбителя. В статье рассказываем, как справиться с закисшей деталью, какие инструменты использовать и на что обратить внимание, чтобы не повредить двигатель. Узнайте, как избежать ошибок и не попасть на дорогой ремонт.Читать далее
-
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
