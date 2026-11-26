Зимой греет, летом везет: автодом на базе Нивы с кроватью 2000×1600 и солнечными панелями

Автодом на базе ВИС 234600 построен на платформе Нивы и рассчитан на двоих. В жилом модуле есть спальное место 2000 на 1600 мм, а санузел оснащен душем. Полный привод дополняют автономное отопление и солнечные панели.

Автодом на базе ВИС 234600 построен на платформе Нивы и рассчитан на двоих. В жилом модуле есть спальное место 2000 на 1600 мм, а санузел оснащен душем. Полный привод дополняют автономное отопление и солнечные панели.

Спальное место размером 2000 на 1600 мм рассчитано на двух человек. В жилом модуле есть отдельный санузел с душем и туалетом Freucamp, а на кухне установлены газовая плита и мойка. Описание кемпера на шасси ВИС-2346, опубликованное изданием 110km.ru , подтверждает, что подобный набор дает возможность обустроить быт в дороге, не ограничивая ночевку в салоне.

Автодом построен на базе ВИС 234600, полурамного грузового шасси, созданного на платформе Lada Niva. Его выпустило предприятие «ВИС-Авто» в Тольятти. Проект связывают с компанией «Автокемпер Пром». Постоянный полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, решениями трансмиссии, унаследованными от Нивы. Сидячих и спальных мест предусмотрено по два. В салоне установлены кровати и мебель. В технических характеристиках указан полный привод и механическая коробка передач.

Фото: autocamper.pro

Для базового шасси ВИС-234600 предусмотрен бензиновый двигатель объемом около 1,7 л мощностью 80 л. с., механическая коробка передач и постоянный полный привод. Для данной версии предусмотрены длина 4440 мм и ширина 1660 мм. Высота составляет 1640 мм, колесная база 2850 мм. Габариты готового автодома с жилым модулем составляют 4900×1850×2850 мм.

Запас воды обеспечивают два бака емкостью по 55 литров: один для чистой воды, второй для сточной. Бойлер на 8 литров подает горячую воду. Холодильник Alpicool объемом 65 литров хранит продукты, воздушный обогреватель мощностью 2 кВт поддерживает тепло в холодное время года.

Для автономного электроснабжения предусмотрена гелевая аккумуляторная батарея на 100 А·ч и две солнечные панели мощностью по 150 Вт. На стоянке от солнца защищает марка длиной 2,5 метра, а два велосипеда можно закрепить на велодержателе.

Бензиновый двигатель готового автодома развивает мощность 61 кВт. Допустимая масса указана на уровне 1960 кг, масса самого жилого модуля составляет 1800 кг. Для управления достаточно водительских прав категории B. Окна разного размера обеспечивают салон светом и проветривают салон.

Комплектацию можно изменить по желанию клиента. Компания разрабатывает индивидуальные проекты, так как массового спроса в России на автодома нет.