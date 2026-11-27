27 ноября 2026, 06:57
Автодом на базе Урал Некст: дом на колесах для охоты и путешествий с сауной
Автодом на базе Урал Некст: дом на колесах для охоты и путешествий с сауной
Готовый автодом на шасси Урал Next оценен в 21,7 млн рублей. При наличии своего шасси затраты снижаются до 10,7 млн. Внутри предусмотрены семь спальных мест, автономные системы и отдельная дровяная сауна.
При первом посещении автодома на базе Урал Некст возникает ощущение, будто попал в современную квартиру, только на колесах. Пространство организовано настолько продуманно, что забываешь, что находишься внутри фургона.
Внутренняя отделка выполнена как капитальный ремонт по индивидуальному проекту: выровненные стены, ламинат, плитка, современные светильники. Все инженерные коммуникации проведены с расчетом на полную автономность. На реализацию ушло три месяца.
Техническая основа — шасси Урал Next с колесной формулой 6х6, обеспечивающей проходимость. Внутренняя длина фургона составляет 6 метров, предусмотрено семь спальных мест. Стоимость готового автодома — 21,7 миллиона рублей, но при наличии собственного шасси затраты снижаются до 10,7 миллиона.
Конструкция отличается вниманием к деталям. Например, применен уникальный кронштейн с гидроприводом для подъема запасного колеса или мотоцикла. Имеется автономная газовая система отопления и настоящая дровяная сауна, что выводит комфорт на уровень загородного дома. Планировка включает отдельную спальню, большую кухню и две трансформируемые зоны, позволяющие разместить компанию.
Шасси доработано для путешествий: установлен отопитель Webasto и мощная электрическая лебедка. Кузов собран из сэндвич-панелей с утеплителем (50 мм в стенах, 100 мм в полу). Внешняя обшивка из оцинкованной стали, внутренняя — из влагостойкой березовой фанеры. Вход организован через боковую дверь с выдвижным трапом.
В отделке использованы различные материалы: армированный пластик, искусственная кожа, натуральная липа и кедр в сауне. Полы выполнены из кварц-винила, в сауне — акриловый душевой поддон. Повсюду продуманное освещение, розетки 220В и USB-порты.
Кухонный блок включает столешницу и мойку из искусственного камня, газовую плиту с контролем пламени, вытяжку, холодильник с морозильной камерой и СВЧ-печь. Вся мебель изготовлена на заказ. Водоснабжение обеспечивается из 300-литровой емкости с помощью насосной станции.
В спальной зоне расположена двуспальная кровать с матрасом, под которой находится багажный отсек. Имеются шкафчики и отдельная дверь с замком. Отопление и кондиционирование распределены по всем помещениям.
Дровяная сауна оснащена печью Harvia, складным полком, биотуалетом и душем с отдельной лейкой. Для отделки использованы древесина липы, кедра и абаша. Здесь также предусмотрены отопительный контур и регулируемая подсветка.
Климатическая система комплексная: газовый обогреватель и бойлер Truma Combi, теплый пол, напольный кондиционер Dometic, принудительная вентиляция. Электроснабжение обеспечивается от внешней сети 220В, двух гелевых аккумуляторов по 100 А/ч, инвертора и генератора мощностью 3,5 кВт. Освещение — светодиодное, с возможностью настройки цветовой температуры.
Мультимедийная система включает телевизор Samsung 32 дюйма, видеосвязь с кабиной, камеру переднего вида и центральную панель управления. Для хранения предусмотрены навесные шкафчики, внешние багажные ящики под кузовом и экспедиционный багажник на крыше с подъемником.
Этот автодом создан как полноценный дом для длительных путешествий, охоты, рыбалки и отдыха на природе. Он позволяет не зависеть от внешних условий и чувствовать себя комфортно даже в удаленной местности.
Отдельного внимания заслуживает эргономика пространства: каждый сантиметр использован с умом, а продуманные системы хранения позволяют разместить все необходимое для долгих экспедиций. Широкие проходы и трансформируемая мебель дают возможность легко перестраивать интерьер под текущие задачи — от уютного вечера вдвоем до полноценного размещения большой компании.
Продуманная вентиляция и качественная шумоизоляция обеспечивают комфортный микроклимат и тишину даже в пути, а надежная фиксация всех элементов интерьера гарантирует безопасность при движении по бездорожью. По сути, этот автодом — не просто транспортное средство, а настоящий дом на колесах, в котором каждая деталь подчинена идее комфорта и свободы передвижения.
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