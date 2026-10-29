Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Мария Степанова

29 октября 2026, 15:49

Автодом «Нива Кемпер» на базе Lada 4x4 оценили от 1,6 млн рублей — что скрыто внутри

Автодом «Нива Кемпер» на базе Lada 4x4 оценили от 1,6 млн рублей — что скрыто внутри

Почему компактный кемпер Lux Form вмещает больше, чем кажется: как устроен модуль, какие системы в него заложены и что стоит за ценой от 1,6 млн

Автодом «Нива Кемпер» на базе Lada 4x4 оценили от 1,6 млн рублей — что скрыто внутри

Компания Lux Form показала компактный кемпер на базе трехдверного фургона: биотуалет, душ, кухня с плитой и холодильником, трансформируемая кровать. Цена — от 1,6 до 2,1 млн рублей.

Компания Lux Form показала компактный кемпер на базе трехдверного фургона: биотуалет, душ, кухня с плитой и холодильником, трансформируемая кровать. Цена — от 1,6 до 2,1 млн рублей.

В последние годы сегмент компактных домов на колесах переживает настоящий бум: путешественники все чаще ищут не просто транспортное средство, а полноценное мобильное жилье, способное обеспечить комфорт вдали от цивилизации. Однако создать функциональный кемпер на базе небольшого фургона — задача нетривиальная, требующая инженерных компромиссов между эргономикой, автономностью и габаритами.

Именно такой баланс попыталась найти компания Lux Form, представив жилой модуль в заводском кузове трехдверной машины. Несмотря на скромные внешние размеры, этот проект вмещает все необходимое для длительных поездок: от биотуалета и душевого поддона до трансформируемой кровати и кухонного блока. В данном обзоре мы подробно разберем, как устроено это жилое пространство, какие системы жизнеобеспечения в него заложены и во сколько обойдется путешественнику такой компактный дом на колесах.

Компания Lux Form представила жилой модуль на базе трехдверного фургона. Внутри установлен биотуалет, душевой поддон с акриловым покрытием и 5-литровый бойлер. Система водоснабжения включает два бака: на 70 л для чистой воды и на 40 л для серой.

Кухонный блок оснащен газовой плитой (встраиваемой или съемной в зависимости от версии) и холодильником на 70 л с морозильной камерой. Предусмотрены полки и ниши для вещей. Кровать трансформируется, освобождая место под кухню или гардероб.

Габариты модуля: длина — почти 4,8 м, ширина — 1,75 м, высота — 2,7 м. Задняя подвеска переведена на рессоры для компенсации увеличенной массы. Автомобиль комплектуется серийным бензиновым двигателем объемом 1,7 л (83 л.с.), работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП и полным приводом.

Базовая версия стоит 1,6 млн рублей. Максимальная комплектация оценивается в 2,1 млн рублей. В описании проекта также отмечены доступность запасных частей и простота обслуживания при поездках по регионам.

Напомним, ранее в разборе Tank 400 Hi4-T рассматривались гибридная силовая установка и поведение на дороге.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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