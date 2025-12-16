Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 09:13

Автодом Rimor Junior: компактный дом на колесах для путешествий по бездорожью

Rimor Junior 2002 с короткой базой и высоким клиренсом – идеальный выбор для приключений

Автодом Rimor Junior: компактный дом на колесах для путешествий по бездорожью

Rimor Junior 2002 года сочетает компактность и проходимость. Внутри – все для комфорта в дороге. Новая техника, свежая отделка, зимняя резина. Откройте новые маршруты с этим автодомом.

Rimor Junior 2002 года — это готовый к путешествиям дом на колесах, который подарит вам свободу и комфорт в любом уголке страны. Благодаря короткой базе и увеличенному клиренсу он уверенно чувствует себя на дорогах разного качества, включая легкое бездорожье, где другие автодома могут застрять.

Фото: avtodomnik.ru

Им легко управлять — достаточно обычных водительских прав и привычной механической коробки передач. Недавние обновления сделали его еще надежнее: новая зимняя шипованная резина для безопасности, а также свежие тормозные колодки, сцепление и стартер. Двигатель в отличном состоянии и не расходует масло. Внутри царит уютная атмосфера благодаря новым шторам, чехлам и занавескам, обновленным в 2024 году.

Фото: avtodomnik.ru

В салоне с комфортом разместятся четверо. Спальные места легко трансформируются: есть двуспальная кровать в алькове, еще одна — в столовой зоне, и уютный диван. Дизельный двигатель экономичен, потребляет около 10 литров на 100 километров пути.

Здесь есть все для полноценной жизни в дороге: отдельный душ, туалет, газовая плита, холодильник и автономное отопление с бойлером. Вы будете обеспечены энергией и водой благодаря аккумулятору, солнечной панели, вместительным бакам и двум газовым баллонам. Дополнительный комфорт и безопасность обеспечивают выдвижная маркиза, камера заднего вида и парктроник.

Этот автодом с габаритами 5.5 метров в длину и полной массой до 3.3 тонн создан для длительных поездок, где каждую остановку можно превратить в уютный привал.

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
