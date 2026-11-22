300 Вт солнца и 200 А·ч лития: как устроен автономный модуль «Шпиц ГРОСС»

«Шпиц ГРОСС» получил усиленную цинкованную раму, сэндвич-панели с XPS-утеплителем, две солнечные панели по 150 Вт, литиевую батарею LiFePO4 на 200 А·ч и преобразователь на 4000 Вт пик.

«Шпиц ГРОСС» получил усиленную цинкованную раму, сэндвич-панели с XPS-утеплителем, две солнечные панели по 150 Вт, литиевую батарею LiFePO4 на 200 А·ч и преобразователь на 4000 Вт пик.

Рынок буксируемых автодомов в России пополнился моделью, которая сочетает заводскую регистрацию как транспортного средства и полностью автономную жилую систему. Речь идет о прицепе «Шпиц ГРОСС» — изделии с усиленной рамой, сэндвич-панелями и литий-железо-фосфатной батареей.

Основа прицепа — стальная рама с горячим цинкованием и V-образным дышлом. Жилой модуль собран из сэндвич-панелей со стеклопластиком и утеплителем XPS: 30 мм в стенах и 40 мм в полу. Панели склеены на вакуумном прессе, снаружи и внутри — усиленный стеклопластик из ровинговой ткани PREMIUM с белым гелькоутовым покрытием. Пол — усиленная сэндвич-панель с утеплителем 40 мм и ламинированной фанерой 6 мм. Мебель выполнена из белой ламинированной влагостойкой фанеры.

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Подвеска прогрессивная, рессорно-амортизаторная, рассчитана для автодомов на 1300 кг. Сцепное устройство усилено и рассчитано на 1400 кг. Колеса 185/65 R14 на штампованных дисках. В стандарт входят четыре винтовые опорные стойки с ключом-коловоротом, светодиодные задние фонари и колпаки. Габариты прицепа — 4474 × 2000 × 2500 мм, жилой модуль — 2800 × 2000 × 2140 мм, внутреннее пространство — 2730 × 1930 × 1860 мм. Нагрузка на сцепку — до 75 кг.

Электросистема и автономность

Автономная электросистема включает две жесткие солнечные панели по 150 Вт с MPPT-контроллером на 30 А, литиевый аккумулятор LiFePO4 на 200 А·ч российской сборки и преобразователь на 220 В мощностью 4000 Вт пик. Зарядка от сети — через интеллектуальное устройство на 20 А, совместимое с LiFePO4. Для внешнего подключения предусмотрены вилка, десятиметровый кабель и розетка 220 В. В салоне есть USB-розетка, индикатор напряжения аккумулятора и розетка-прикуриватель.

Жилая зона и спальные места

Для сна предусмотрена верхняя кровать-полка с матрасами: в разложенном виде односпальная, после демонтажа трансформируется в двуспальную до 1930 × 1300 мм. Два рундука с секционными матрасами также образуют двуспальное место 1930 × 1300 мм. Четыре светильника для чтения с USB-розетками размещены попарно на двух ярусах. В салоне установлены обеденный стол на «ломаной» ножке и два вещевых шкафа с облегченными тканевыми дверями на молнии. Торцы мебели обработаны, в кухонной зоне есть фартук.

Кухня, вода и санитария

Кухонный блок объединяет раковину с одноконфорочной газовой плитой; в комплект входят баллон на 5 л с редуктором, бак чистой воды на 50 л и заливная горловина. Канализационный слив прямой. За подачу холодной и горячей воды отвечают два мембранных насоса на 12 В с ресиверами: каждый включается при открытии крана. Уровень воды контролируют датчик и индикатор. В душевой комнате установлен кассетный биотуалет, поддон, смеситель с развязкой и шторка. Душевые лейки вынесены к входной двери и на левую боковую панель. Подача воды включается открытием крана. Вентиляция принудительная, на 12 В, с отдельным выключателем. Компрессорный холодильник на 12 В объемом 65 л имеет морозильную камеру.

Окна, климат и внешнее оснащение

Окна установлены в кухонной зоне, душевой и задней панели; их размеры — 600 × 350 мм, 300 × 500 мм и 1200 × 400 мм соответственно. Все они открываются откидным способом и снабжены двойным акрилом, москитными сетками и шторками. Заводская дверь дополнена створкой-москитной сеткой. В стандарте есть два откидных окна 700 × 400 мм с двойным акрилом, сетками и шторками. Над дверью закреплена маркиза 2,5 × 3 м, на дышле установлен пластиковый рундук. Входная складная ступень получила электропривод и подсветку. Опорное колесо рассчитано на 300 кг; запасное колесо R14 крепится под днищем. Автономный воздушный обогреватель мощностью 2 кВт комплектуется штатным пластиковым топливным баком. На крыше размещен кондиционер на 12 В. Стены и потолок отделаны светлым карпетом, пол покрыт темным ковролином.

Документы и регистрация

В технических данных указаны марка ТС ПЕТСУН и VIN с номером шасси EAE721400Т0000069. В описании стандартной комплектации заявлены ПТС с указанием «автодом» и регистрация моделей как полноценных автодомов. ОТТС относится к одобрению типа транспортного средства, а СБКТС оформляется для отдельного транспортного средства.

«Шпиц ГРОСС» — пример буксируемого автодома с заводской регистрацией, автономной электросистемой на солнечных панелях и литиевой батарее, а также полным набором для автономной стоянки: от обогревателя и кондиционера до душевой с биотуалетом.