Шесть спальных мест и зимний пакет: Что предлагает полуинтегрированный автодом Sun Living S70DF с АКПП и дизелем для путешествий по России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 20:48

Автодом Sun Living S70DF: автомат, дизель и зимний пакет для российских дорог

Автодом Sun Living S70DF: автомат, дизель и зимний пакет для российских дорог

Шесть спальных мест и зимний пакет: Что предлагает полуинтегрированный автодом Sun Living S70DF с АКПП и дизелем для путешествий по России

Автодом Sun Living S70DF: автомат, дизель и зимний пакет для российских дорог

Sun Living S70DF - это современный автодом с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем и зимним пакетом. Модель рассчитана на комфортное путешествие в любое время года. В чем ее главные преимущества - разбираемся в деталях.

Sun Living S70DF - это современный автодом с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем и зимним пакетом. Модель рассчитана на комфортное путешествие в любое время года. В чем ее главные преимущества - разбираемся в деталях.

Полуинтегрированные автодома Sun Living S70DF с автоматической коробкой передач появились на российском рынке в тот момент, когда спрос на дома для путешествий заметно вырос. Причина проста: все больше семей и пар ищут альтернативу отпуску путешествуя по маршрутам, предпочитая свободу передвижения и независимость от гостиницы. Sun Living S70DF, собран в Словении на базе Fiat Ducato, как раз отвечает на этот запрос.

Главная особенность этой модели — сочетание автоматической коробки передач и дизельного двигателя объемом 2,3 литра. Это не только облегчает управление в стандартных условиях и на трассе, но и делает поездку более экономичной. Автодом рассчитан на шестерых пассажиров, причем все места оборудованы ремнями безопасности. Шесть спальных мест — редкая находка для семьи или компании друзей.

Фото: autoyahta.ru

Внутри Sun Living S70DF продумано все до мелочей. Здесь есть опускаемая кровать с механическим приводом, французская кровать и трансформируемая столовая зона, легко превращающаяся в дополнительное спальное место. Кухонный модуль оснащен трехконфорочной газовой плитой с электроподжигом, вместительным холодильником и морозильной камерой. Для воды предусмотрены раздельные баки для чистой и серой воды, а бойлер на 10 литров обеспечивает горячее водоснабжение даже в холодное время года.

Зимний пакет — еще один весомый аргумент в пользу этой модели. Отопление Truma Combi 6 с бойлером работает на газу, а два баллона по 27 литров позволяют не беспокоиться о запасах топлива. Багажный отсек отапливается, а бак для сточных вод имеет изоляцию, что особенно важно в зимних поездках. В салоне установлены светодиодные светильники, розетки на 12 и 230 Вольт, а также два аккумулятора по 100 Ач, что гарантирует автономность даже вдали от цивилизации.

Фото: autoyahta.ru

Стандартная комплектация включает кондиционер Truma Aventa Comfort, фаркоп, запасное колесо, электроблок, панель управления и предустановку для телевизора. Для безопасности предусмотрены подушки безопасности, система ESP, круиз-контроль и подогрев зеркал. Все это делает автодом не просто средством передвижения, а полноценным домом на колесах, готовым к любым испытаниям.

Габариты модели позволяют уверенно чувствовать себя на российских дорогах: длина — почти 7 метров, ширина — чуть более 2,3 метра, высота — 3,07 метра. При этом масса автодома составляет 2840 кг, а максимально разрешенная — 3500 кг, что позволяет управлять им с обычными водительскими правами категории B. Максимальный буксируемый вес — 2 тонны, так что можно взять с собой прицеп или лодку.

Sun Living S70DF – это продуманное решение для тех, кто ценит комфорт, автономность и готов путешествовать в любое время года. В условиях российского климата и состояния дорог эта модель выглядит особенно актуальной.

Упомянутые марки: Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фиат

Похожие материалы Фиат

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Екатеринбург Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться