Шесть спальных мест и зимний пакет: Что предлагает полуинтегрированный автодом Sun Living S70DF с АКПП и дизелем для путешествий по России

8 февраля 2026, 20:48
Автодом Sun Living S70DF: автомат, дизель и зимний пакет для российских дорог
Sun Living S70DF - это современный автодом с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем и зимним пакетом. Модель рассчитана на комфортное путешествие в любое время года. В чем ее главные преимущества - разбираемся в деталях.
Полуинтегрированные автодома Sun Living S70DF с автоматической коробкой передач появились на российском рынке в тот момент, когда спрос на дома для путешествий заметно вырос. Причина проста: все больше семей и пар ищут альтернативу отпуску путешествуя по маршрутам, предпочитая свободу передвижения и независимость от гостиницы. Sun Living S70DF, собран в Словении на базе Fiat Ducato, как раз отвечает на этот запрос.
Главная особенность этой модели — сочетание автоматической коробки передач и дизельного двигателя объемом 2,3 литра. Это не только облегчает управление в стандартных условиях и на трассе, но и делает поездку более экономичной. Автодом рассчитан на шестерых пассажиров, причем все места оборудованы ремнями безопасности. Шесть спальных мест — редкая находка для семьи или компании друзей.
Внутри Sun Living S70DF продумано все до мелочей. Здесь есть опускаемая кровать с механическим приводом, французская кровать и трансформируемая столовая зона, легко превращающаяся в дополнительное спальное место. Кухонный модуль оснащен трехконфорочной газовой плитой с электроподжигом, вместительным холодильником и морозильной камерой. Для воды предусмотрены раздельные баки для чистой и серой воды, а бойлер на 10 литров обеспечивает горячее водоснабжение даже в холодное время года.
Зимний пакет — еще один весомый аргумент в пользу этой модели. Отопление Truma Combi 6 с бойлером работает на газу, а два баллона по 27 литров позволяют не беспокоиться о запасах топлива. Багажный отсек отапливается, а бак для сточных вод имеет изоляцию, что особенно важно в зимних поездках. В салоне установлены светодиодные светильники, розетки на 12 и 230 Вольт, а также два аккумулятора по 100 Ач, что гарантирует автономность даже вдали от цивилизации.
Стандартная комплектация включает кондиционер Truma Aventa Comfort, фаркоп, запасное колесо, электроблок, панель управления и предустановку для телевизора. Для безопасности предусмотрены подушки безопасности, система ESP, круиз-контроль и подогрев зеркал. Все это делает автодом не просто средством передвижения, а полноценным домом на колесах, готовым к любым испытаниям.
Габариты модели позволяют уверенно чувствовать себя на российских дорогах: длина — почти 7 метров, ширина — чуть более 2,3 метра, высота — 3,07 метра. При этом масса автодома составляет 2840 кг, а максимально разрешенная — 3500 кг, что позволяет управлять им с обычными водительскими правами категории B. Максимальный буксируемый вес — 2 тонны, так что можно взять с собой прицеп или лодку.
Sun Living S70DF – это продуманное решение для тех, кто ценит комфорт, автономность и готов путешествовать в любое время года. В условиях российского климата и состояния дорог эта модель выглядит особенно актуальной.
