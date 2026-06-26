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Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 15:43

«Автодом» требует 25 млрд рублей от BMW в московском суде

«Автодом» требует 25 млрд рублей от BMW в московском суде

Крупный иск против структур BMW - что стоит за этим конфликтом?

«Автодом» требует 25 млрд рублей от BMW в московском суде

25 миллиардов рублей - сумма, от которой перехватывает дыхание даже у бывалых игроков автобизнеса. АО «Автодом» бросил вызов структурам BMW в Арбитражном суде Москвы. Что скрывается за этим громким иском - финансовые разногласия, срыв поставок или разрыв многолетних договорённостей?

25 миллиардов рублей - сумма, от которой перехватывает дыхание даже у бывалых игроков автобизнеса. АО «Автодом» бросил вызов структурам BMW в Арбитражном суде Москвы. Что скрывается за этим громким иском - финансовые разногласия, срыв поставок или разрыв многолетних договорённостей?

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от АО «Автодом» с требованием взыскать 25 миллиардов рублей с нескольких структур, связанных с BMW, пишет abn.agency. Документы были зарегистрированы 22 июня 2026 года, однако подробности и основания иска пока не разглашаются.

В числе ответчиков значатся ООО «БМВ Банк», немецкая компания Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), а также ООО «БМВ Русланд Трейдинг», BMW Osterreich Holding GmbH и BMW Fahrzeugtechnik GmbH. Все эти организации так или иначе связаны с деятельностью BMW на российском рынке.

АО «Автодом» - один из крупнейших автомобильных холдингов России, работающий с 1992 года. Компания специализируется на продаже и сервисном обслуживании автомобилей премиум- и люксового сегмента, занимая заметное место среди официальных дилеров иностранных брендов.

Причины подачи столь масштабного иска пока остаются неизвестными. В карточке дела отсутствует информация о сути претензий, что подогревает интерес к ситуации среди участников рынка и экспертов. Не исключено, что речь идет о финансовых разногласиях или нарушениях договорных обязательств между сторонами.

Сумма требований в 25 миллиардов рублей делает этот процесс одним из самых заметных в автомобильной отрасли последних лет. Учитывая статус участников, дальнейшее развитие событий может оказать влияние на рынок премиальных автомобилей в России.

Группа компаний «Автодом» продолжает активно развиваться, несмотря на сложную экономическую ситуацию и изменения в структуре автомобильного бизнеса страны. Внимание к судебному разбирательству подогревается тем, что BMW и связанные с ней компании ранее занимали лидирующие позиции среди иностранных производителей на российском рынке.

Пока остается только следить за ходом процесса и ждать появления новых подробностей, которые могут пролить свет на причины столь крупного иска и его возможные последствия для обеих сторон.

Упомянутые марки: BMW
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